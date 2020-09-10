Зачем и почему? Трансляция матча Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты

Произошли изменения в правилах показа домашних матчей киевского «Динамо» в чемпионате Украины.
Показ «картинки» с НСК «Олимпийский» отныне будет осуществляться клубом с отставанием в 4 минуты.
Об этом сообщили в эфире трансляции матча молодежной команды «Динамо» на YouTube-канале «бело-голубых»
Сообщается, что такое условие динамовскому Youtube-каналу выдвинул официальный транслятор – телекомпания «1+1 медиа».
Таким образом, 11 сентября домашний поединок киевлян с «Десной» можно будет посмотреть на телеканале «2+2» (вживую) и Youtube-канале «Динамо» (с задержкой в 4 минуты).
Источник — Динамо Киев от Шурика
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