Зачем и почему? Трансляция матча Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты

Произошли изменения в правилах показа домашних матчей киевского «Динамо» в чемпионате Украины.

Показ «картинки» с НСК «Олимпийский» отныне будет осуществляться клубом с отставанием в 4 минуты.

Об этом сообщили в эфире трансляции матча молодежной команды «Динамо» на YouTube-канале «бело-голубых»

Сообщается, что такое условие динамовскому Youtube-каналу выдвинул официальный транслятор – телекомпания «1+1 медиа».

Таким образом, 11 сентября домашний поединок киевлян с «Десной» можно будет посмотреть на телеканале «2+2» (вживую) и Youtube-канале «Динамо» (с задержкой в 4 минуты).