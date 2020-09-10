Зачем и почему? Трансляция матча Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты

11 сентября домашний поединок киевлян с «Десной» можно смотреть на «2+2»

  • 10.09.2020 20:41
  • 1710 просмотров
  • 9 комментариев
Зачем и почему? Трансляция матча Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
© ФК Динамо Киев

Произошли изменения в правилах показа домашних матчей киевского «Динамо» в чемпионате Украины.

Показ «картинки» с НСК «Олимпийский» отныне будет осуществляться клубом с отставанием в 4 минуты.

Об этом сообщили в эфире трансляции матча молодежной команды «Динамо» на YouTube-канале «бело-голубых»

Сообщается, что такое условие динамовскому Youtube-каналу выдвинул официальный транслятор – телекомпания «1+1 медиа».

Таким образом, 11 сентября домашний поединок киевлян с «Десной» можно будет посмотреть на телеканале «2+2» (вживую) и Youtube-канале «Динамо» (с задержкой в 4 минуты).

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

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Комментарии
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 10.09.2020 21:04
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:00
    АХАХАХАХАХА , качество как я понимаю всё так же останется хуторским. Хотя какой клюб, такое и качество картинки.
    ну на шлюхоканале качество лучше,только не все могут посмотреть..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:04
    -1
    serge_kr, 10.09.2020 21:03
    за 4 минуты успеют нарисовать левый гол, как в старые добрые...
    Им не привыкать, в прошлом сезоне дырку тащили так, как никогда раньше даже не тащили.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.09.2020 21:03
    -3
    за 4 минуты успеют нарисовать левый гол, как в старые добрые...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.09.2020 21:02
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:00
    АХАХАХАХАХА , качество как я понимаю всё так же останется хуторским. Хотя какой клюб, такое и качество картинки.
    Тебе какая разница? Нищеброд из дэнээр переживает за качество картинки из Киева?
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 10.09.2020 21:02
    -3
    Эксперименты над любителями халявы
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:00
    -4
    АХАХАХАХАХА , качество как я понимаю всё так же останется хуторским. Хотя какой клюб, такое и качество картинки.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 10.09.2020 20:54
    0
    Не проблема
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 10.09.2020 20:52
    -1
    Бред какой-то
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 20:50
    -2
    Задержка месячных
    Ссылка
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 10.09.2020 21:04
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:00
    АХАХАХАХАХА , качество как я понимаю всё так же останется хуторским. Хотя какой клюб, такое и качество картинки.
    ну на шлюхоканале качество лучше,только не все могут посмотреть..
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.09.2020 21:02
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:00
    АХАХАХАХАХА , качество как я понимаю всё так же останется хуторским. Хотя какой клюб, такое и качество картинки.
    Тебе какая разница? Нищеброд из дэнээр переживает за качество картинки из Киева?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 10.09.2020 20:54
    0
    Не проблема
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