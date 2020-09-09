Динамо U-21 — Десна U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10-го сентября, состоится матч второго тура чемпионата Украины среди команд U-21. Киевское «Динамо» примет черниговскую «Десну».
Игра состоится на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Прямая трансляция встречи начнется в 13:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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