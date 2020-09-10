Эвертон идет в большую игру! Пресс-конференция Анчелотти и Хамеса Родригеса

Клуб из Ливерпуля стремится стать грандом на Британских островах

  • 10.09.2020 21:32
  • 1333 просмотра
  • 3 комментария
Эвертон идет в большую игру! Пресс-конференция Анчелотти и Хамеса Родригеса
© ФК Эвертон. Анчелотти и Хамес

Английский клуб «Эвертон» стремится стать грандом на Британских островах! Для выполнения своей цели «ириски» приобрели звездного футблиста Хамеса Родригеса.

Мадридский «Реал» отпустил Хамеса Родригеса в «Эвертон» бесплатно. Английский клуб пообещал «Реалу» около 20% из возможной последующей продажи колумбийца. «Сливочные» согласились на такие условия, чтобы избавиться от большой зарплаты Хамеса. Полузащитник формально стал одним из самых дорогих свободных агентов в истории, поскольку его рыночная цена составляет 32 млн евро.

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Видео Sport.ua: пресс-конференция Карло Анчелотти и Хамеса Родригеса перед стартом сезона.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 10.09.2020 22:12
    0
    savant, 10.09.2020 21:55
    стремится стать грандом потому что Хамеса приобрели... в последний раз Хамес что то из себя представлял было 10 лет назад... насмешили
    Так они реально неплохо усилились : Хамес, Алан, Дукуре, вроде ещё кого-то в защиту взял
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 10.09.2020 21:55
    -1
    стремится стать грандом потому что Хамеса приобрели... в последний раз Хамес что то из себя представлял было 10 лет назад... насмешили
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.09.2020 21:46
    -1
    Как в шахматах - Эвертон начинает и ... проигрывает!
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 10.09.2020 22:12
    0
    savant, 10.09.2020 21:55
    стремится стать грандом потому что Хамеса приобрели... в последний раз Хамес что то из себя представлял было 10 лет назад... насмешили
    Так они реально неплохо усилились : Хамес, Алан, Дукуре, вроде ещё кого-то в защиту взял
    Ссылка
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