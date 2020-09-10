Эвертон идет в большую игру! Пресс-конференция Анчелотти и Хамеса Родригеса

Английский клуб «Эвертон» стремится стать грандом на Британских островах! Для выполнения своей цели «ириски» приобрели звездного футблиста Хамеса Родригеса.

Мадридский «Реал» отпустил Хамеса Родригеса в «Эвертон» бесплатно. Английский клуб пообещал «Реалу» около 20% из возможной последующей продажи колумбийца. «Сливочные» согласились на такие условия, чтобы избавиться от большой зарплаты Хамеса. Полузащитник формально стал одним из самых дорогих свободных агентов в истории, поскольку его рыночная цена составляет 32 млн евро.

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Видео Sport.ua: пресс-конференция Карло Анчелотти и Хамеса Родригеса перед стартом сезона.