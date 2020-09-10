Программа Профутбол вернется в эфир. Шоу планируют запустить на Youtube

Пока нет информации, будет ли в передаче работать Игорь Цыганык

  • 10.09.2020 21:27
  • 2150 просмотров
  • 15 комментариев
Программа Профутбол вернется в эфир. Шоу планируют запустить на Youtube
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Летом 1+1 media закрыла многолетнее футбольное шоу Профутбол, которое на ТВ вел известный журналист Игорь Цыганык.

По информации СМИ, группа 1+1 намерена возродить программу в новом формате, однако выходить шоу должно на Youtube и с меньшим бюджетом, чем на ТВ.

Пока нет информации, будет ли Цыганык вести новую передачу.

О сроках выхода Профутбола информации пока также нет.

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Источник — Трибуна

(10 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.09.2020 22:50
    0
    Alex86 1, 10.09.2020 22:38
    Нет, она еще говорила что с нами Ириша Блохина и американская привычка скалится постоянно
    Видел скрин ее паспорта, написано ИРИНА БЛОХИНА.. Откуда это прилипло - ириша?
    Ссылка
    Yeti
      Yeti, 10.09.2020 22:42
    0
    zzg77, 10.09.2020 21:38
    Очень здорово, но желательно без Цыганика!
    Плюсуюсь. Очень хотелось бы без Цыганика. Без "балабола просто так"...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 22:38
    +1
    Forever_young_13, 10.09.2020 22:29
    Вспомни Иришу Блохину, которая вообще молчала и только кивала головой
    Нет, она еще говорила что с нами Ириша Блохина и американская привычка скалится постоянно
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 22:29
    0
    Sentinel, 10.09.2020 22:22
    Она какая-то не органичная. Красивая, конечно, но как ведущая не очень, с дикцией проблемы. Если будет на ютуб, надеюсь ведущих всех полностью поменяют и предложат новый формат, иначе ждет их такое же фиаско.
    Вспомни Иришу Блохину, которая вообще молчала и только кивала головой
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.09.2020 22:22
    -1
    vados1991, 10.09.2020 21:46
    я только из-за Лободи и смотрю ето шоу
    Она какая-то не органичная. Красивая, конечно, но как ведущая не очень, с дикцией проблемы. Если будет на ютуб, надеюсь ведущих всех полностью поменяют и предложат новый формат, иначе ждет их такое же фиаско.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 22:18
    +2
    Цыганык - верещи, но не минуси
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 22:00
    -1
    Давайте с тем же верещакой, тут то и увидим реально насколько будет аудитория и была интересна программа публике
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 21:58
    -1
    Zport., 10.09.2020 21:55
    Озабоченные ордловчане, видимо, давно красивых девушек не видели)
    Шпрот, ну тебе видимо с гей-бара виднее
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 21:55
    -2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 21:42
    Получат на монетизации баксов 10) Может 50 если Лобода будет сидеть голой
    Озабоченные ордловчане, видимо, давно красивых девушек не видели)
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 21:55
    0
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:40
    Понятное дело в инете, по телеку такой позор никому нах не нужен.
    А то, что цивилизованый мир смотрит, всё больше, игтернет, а не ТВ, тебя не смущает?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 10.09.2020 21:51
    0
    Венглинский делал шоу!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 10.09.2020 21:46
    -2
    я только из-за Лободи и смотрю ето шоу
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 21:42
    -3
    Получат на монетизации баксов 10) Может 50 если Лобода будет сидеть голой
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:40
    -7
    Понятное дело в инете, по телеку такой позор никому нах не нужен.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.09.2020 21:38
    -3
    Очень здорово, но желательно без Цыганика!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 22:18
    +2
    Цыганык - верещи, но не минуси
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 22:38
    +1
    Forever_young_13, 10.09.2020 22:29
    Вспомни Иришу Блохину, которая вообще молчала и только кивала головой
    Нет, она еще говорила что с нами Ириша Блохина и американская привычка скалится постоянно
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.09.2020 22:50
    0
    Alex86 1, 10.09.2020 22:38
    Нет, она еще говорила что с нами Ириша Блохина и американская привычка скалится постоянно
    Видел скрин ее паспорта, написано ИРИНА БЛОХИНА.. Откуда это прилипло - ириша?
    Ссылка
    Yeti
      Yeti, 10.09.2020 22:42
    0
    zzg77, 10.09.2020 21:38
    Очень здорово, но желательно без Цыганика!
    Плюсуюсь. Очень хотелось бы без Цыганика. Без "балабола просто так"...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 22:29
    0
    Sentinel, 10.09.2020 22:22
    Она какая-то не органичная. Красивая, конечно, но как ведущая не очень, с дикцией проблемы. Если будет на ютуб, надеюсь ведущих всех полностью поменяют и предложат новый формат, иначе ждет их такое же фиаско.
    Вспомни Иришу Блохину, которая вообще молчала и только кивала головой
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 21:55
    0
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:40
    Понятное дело в инете, по телеку такой позор никому нах не нужен.
    А то, что цивилизованый мир смотрит, всё больше, игтернет, а не ТВ, тебя не смущает?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 10.09.2020 21:51
    0
    Венглинский делал шоу!
    Ссылка
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