Программа Профутбол вернется в эфир. Шоу планируют запустить на Youtube

Летом 1+1 media закрыла многолетнее футбольное шоу Профутбол, которое на ТВ вел известный журналист Игорь Цыганык.
По информации СМИ, группа 1+1 намерена возродить программу в новом формате, однако выходить шоу должно на Youtube и с меньшим бюджетом, чем на ТВ.
Пока нет информации, будет ли Цыганык вести новую передачу.
О сроках выхода Профутбола информации пока также нет.
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Источник — Трибуна
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