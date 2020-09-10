Программа Профутбол вернется в эфир. Шоу планируют запустить на Youtube

Летом 1+1 media закрыла многолетнее футбольное шоу Профутбол, которое на ТВ вел известный журналист Игорь Цыганык.

По информации СМИ, группа 1+1 намерена возродить программу в новом формате, однако выходить шоу должно на Youtube и с меньшим бюджетом, чем на ТВ.

Пока нет информации, будет ли Цыганык вести новую передачу.

О сроках выхода Профутбола информации пока также нет.