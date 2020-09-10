ОФИЦИАЛЬНО. Смена курса. Львов отдал в аренду двух ключевых бразильцев

Бразильские футболисты Алваро и Ренан покинули расположение ПФК «Львов»

  • 10.09.2020 23:23
  • 705 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Смена курса. Львов отдал в аренду двух ключевых бразильцев
© ПФК Львов. Ренан

Бразильские футболисты Алваро и Ренан покинули расположение ПФК «Львов».

Алваро отныне будет выступать за азербайджанский клуб «Кешля». К новой команде 25-летний Алваро присоединился на правах годичной аренды с правом выкупа.

Алваро выступал за ПФК «Львов», начиная с февраля 2019 года. За «сине-золотых львов» бразильский исполнитель провел 40 матчей во всех турнирах и успел отметиться 4-мя забитыми мячами.

Ренан отныне будет защищать цвета португальского «Жил Висенте». В новом клубе 23-летний бразилец будет играть на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа.

Ренан стал игроком ПФК «Львов» летом 2019 года. За время в футболке «сине-золотых львов» успел сыграть в 30 официальных матчах и забить при этом 9 голов.

Руководство и тренерский штаб клуба поблагодарили бразильцев за незабываемые моменты, проведенные в команде, пожелали больших достижений и успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Ранее сообщалось, что львовский клуб собирается сменить вектор развития: расстаться с бразильцами и сделать ставку на украинскую молодежь.

ФОТО: бразильский футболист Алваро

ФОТО: бразильский футболист Ренан

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 23:46
    0
    dd dent, 10.09.2020 23:44
    думали как шахта парить будут игроков, а брали не на том пляже
    Что-то пошло не так.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 23:44
    +1
    думали как шахта парить будут игроков, а брали не на том пляже
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 23:44
    +1
    думали как шахта парить будут игроков, а брали не на том пляже
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 23:46
    0
    dd dent, 10.09.2020 23:44
    думали как шахта парить будут игроков, а брали не на том пляже
    Что-то пошло не так.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности