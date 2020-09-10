ОФИЦИАЛЬНО. Смена курса. Львов отдал в аренду двух ключевых бразильцев

Бразильские футболисты Алваро и Ренан покинули расположение ПФК «Львов».

Алваро отныне будет выступать за азербайджанский клуб «Кешля». К новой команде 25-летний Алваро присоединился на правах годичной аренды с правом выкупа.

Алваро выступал за ПФК «Львов», начиная с февраля 2019 года. За «сине-золотых львов» бразильский исполнитель провел 40 матчей во всех турнирах и успел отметиться 4-мя забитыми мячами.

Ренан отныне будет защищать цвета португальского «Жил Висенте». В новом клубе 23-летний бразилец будет играть на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа.

Ренан стал игроком ПФК «Львов» летом 2019 года. За время в футболке «сине-золотых львов» успел сыграть в 30 официальных матчах и забить при этом 9 голов.

Руководство и тренерский штаб клуба поблагодарили бразильцев за незабываемые моменты, проведенные в команде, пожелали больших достижений и успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Ранее сообщалось, что львовский клуб собирается сменить вектор развития: расстаться с бразильцами и сделать ставку на украинскую молодежь.

ФОТО: бразильский футболист Алваро

ФОТО: бразильский футболист Ренан