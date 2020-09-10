Стали известны пары второго раунда Кубка Украины

В четверг, 10 сентября, состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины 2020/21, в которой принимали участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба Первой лиги – «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь».
Результаты жеребьевки
Группа А
«Металлург» Запорожье – «Горняк-Спорт» Горишни Плавни
«ВПК-Агро» Магдалиновка – «Кремень» Кременчуг
Группа В
«Николаев» Николаев – «Черноморец» Одесса
«Нива» Винница – «Кристалл» Херсон
«Кривбасс» Кривой Рог – «Таврия» Симферополь
Группа С
«Альянс» Липовая Долина – «Верес» Ровно
«Виктория» Николаевка – «Диназ» Вышгород
«Оболонь» Киев – «Полесье» Житомир
Группа D
«Волынь» Луцк – «Прикарпатье» Ивано-Франковск
«Агробизнес» Волочиск – «Ужгород» Ужгород
«Эпицентр» Дунаевцы – «Нива» Тернополь
Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов, решением Дирекции по проведению Кубка Украины, во время жеребьевки использовали географический принцип посева. Перед процедурой команды были разделены на 4 группы по географической близости их городов.
Базовая дата матчей – 16 сентября.
Источник — Sport.ua
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