Стали известны пары второго раунда Кубка Украины

В четверг, 10 сентября, состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины 2020/21, в которой принимали участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба Первой лиги – «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь».



Результаты жеребьевки

Группа А

«Металлург» Запорожье – «Горняк-Спорт» Горишни Плавни

«ВПК-Агро» Магдалиновка – «Кремень» Кременчуг

Группа В

«Николаев» Николаев – «Черноморец» Одесса

«Нива» Винница – «Кристалл» Херсон

«Кривбасс» Кривой Рог – «Таврия» Симферополь

Группа С

«Альянс» Липовая Долина – «Верес» Ровно

«Виктория» Николаевка – «Диназ» Вышгород

«Оболонь» Киев – «Полесье» Житомир

Группа D

«Волынь» Луцк – «Прикарпатье» Ивано-Франковск

«Агробизнес» Волочиск – «Ужгород» Ужгород

«Эпицентр» Дунаевцы – «Нива» Тернополь



Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов, решением Дирекции по проведению Кубка Украины, во время жеребьевки использовали географический принцип посева. Перед процедурой команды были разделены на 4 группы по географической близости их городов.



Базовая дата матчей – 16 сентября.