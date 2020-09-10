Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мероприятие состоится 10 сентября в 10:00, базовая дата матчей – 16 сентября

  • 10.09.2020 00:59
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Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Во втором предварительном раунде Кубка Украины 2020/21 примут участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба Первой лиги – «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь».

Жеребьевка состоится 10 сентября в 10:00 в Киеве. Базовая дата матчей – 16 сентября.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов, решением Дирекции по проведению Кубка Украины, во время жеребьевки будет использован географический принцип посева. Перед процедурой команды разделены на 4 группы по географической близости их городов.

Кубок Украины 2020/21

Второй предварительный раунд

Состав групп для жеребьевки

Группа А (4 команды)

  • 1. «Горняк-Спорт» Горишни Плавни
  • 2. «ВПК-Агро» Магдалиновка
  • 3. «Кремень» Кременчуг
  • 4. «Металлург» Запорожье

Группа С (6 команд)

  • 1. «Оболонь» Киев
  • 2. «Альянс» Липовая Долина
  • 3. «Диназ» Вышгород
  • 4. «Виктория» Николаевка
  • 5. «Верес» Ровно
  • 6. «Полесье» Житомир

Группа В (6 команд)

  • 1. «Кристалл» Херсон
  • 2. «Черноморец» Одесса
  • 3. «Николаев» Николаев
  • 4. «Кривбасс» Кривой Рог
  • 5. «Таврия» Симферополь
  • 6. «Нива» Винница

Группа D (6 команд)

  • 1. «Агробизнес» Волочиск
  • 2. «Волынь» Луцк
  • 3. «Нива» Тернополь
  • 4. «Прикарпатье» Ивано-Франковск
  • 5. «Ужгород» Ужгород
  • 6. «Эпицентр» Дунаевцы

Видеотрансляция жеребьевки

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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