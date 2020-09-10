Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во втором предварительном раунде Кубка Украины 2020/21 примут участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба Первой лиги – «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь».

Жеребьевка состоится 10 сентября в 10:00 в Киеве. Базовая дата матчей – 16 сентября.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов, решением Дирекции по проведению Кубка Украины, во время жеребьевки будет использован географический принцип посева. Перед процедурой команды разделены на 4 группы по географической близости их городов.

Кубок Украины 2020/21

Второй предварительный раунд

Состав групп для жеребьевки

Группа А (4 команды) 1. «Горняк-Спорт» Горишни Плавни

2. «ВПК-Агро» Магдалиновка

3. «Кремень» Кременчуг

4. «Металлург» Запорожье Группа С (6 команд) 1. «Оболонь» Киев

2. «Альянс» Липовая Долина

3. «Диназ» Вышгород

4. «Виктория» Николаевка

5. «Верес» Ровно

6. «Полесье» Житомир Группа В (6 команд) 1. «Кристалл» Херсон

2. «Черноморец» Одесса

3. «Николаев» Николаев

4. «Кривбасс» Кривой Рог

5. «Таврия» Симферополь

6. «Нива» Винница Группа D (6 команд) 1. «Агробизнес» Волочиск

2. «Волынь» Луцк

3. «Нива» Тернополь

4. «Прикарпатье» Ивано-Франковск

5. «Ужгород» Ужгород

6. «Эпицентр» Дунаевцы

Видеотрансляция жеребьевки