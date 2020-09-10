Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во втором предварительном раунде Кубка Украины 2020/21 примут участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба Первой лиги – «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь».
Жеребьевка состоится 10 сентября в 10:00 в Киеве. Базовая дата матчей – 16 сентября.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов, решением Дирекции по проведению Кубка Украины, во время жеребьевки будет использован географический принцип посева. Перед процедурой команды разделены на 4 группы по географической близости их городов.
Кубок Украины 2020/21
Второй предварительный раунд
Состав групп для жеребьевки
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Группа А (4 команды)
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Группа С (6 команд)
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Группа В (6 команд)
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Группа D (6 команд)
Видеотрансляция жеребьевки
Источник — Украинская ассоциация футбола
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