Карпаты готовы платить соперникам Руха, Львов не обыграл юниоров Ворсклы

Главные новости за 3 июля на Sport.ua

  • 04.07.2020 08:16
  • 527 просмотров
  • 0 комментариев
Карпаты готовы платить соперникам Руха, Львов не обыграл юниоров Ворсклы
© ФК Карпаты

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3-е июля.

1. «Юниорский» состав Ворсклы сумел завоевать ничью со Львовом. Далекий от основного состав полтавчан сумел дважды отметиться в воротах коллектива Цецадзе.

2. Усик создаст свою промоутерскую компанию и попрощается с K2 Promotions. У украинского боксера грандиозные планы.

3. Карпаты снимут с чемпионата УПЛ на следующей неделе. Команда понизится в классе.

4. Карпаты предложили клубам Первой лиги по 500 тысяч за победу над Рухом. Дикая история из Львова.

5. Смалийчук поднимает ставки: за победу над Рухом теперь 600 тысяч гривен. Новый владелец «Карпат» очень не хочет видеть «Рух» в УПЛ.

6. Финал Кубка Украины перенесут еще раз? В Харькове ужесточили карантин. В городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Металлург перенесен на неопределенный срок. В запорожском клубе вспышка коронавируса.

8. Коринтианс договорился с Динамо по отсрочке платежа за Сидклея. Украинский клуб решил пойти навстречу просьбе бразильского.

9. 16-летний вратарь Исенко дебютирует за Ворсклу в УПЛ. Герой полуфинала Кубка Украины получит шанс сыграть в УПЛ.

10. Список на лето. Кому в Шахтере стоит дать шанс в оставшихся матчах сезона. «Горняки», по сути, уже на летних каникулах, но расслабляться Каштру и его подопечным нельзя…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности