Карпаты готовы платить соперникам Руха, Львов не обыграл юниоров Ворсклы

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3-е июля.

1. «Юниорский» состав Ворсклы сумел завоевать ничью со Львовом. Далекий от основного состав полтавчан сумел дважды отметиться в воротах коллектива Цецадзе.

2. Усик создаст свою промоутерскую компанию и попрощается с K2 Promotions. У украинского боксера грандиозные планы.

3. Карпаты снимут с чемпионата УПЛ на следующей неделе. Команда понизится в классе.

4. Карпаты предложили клубам Первой лиги по 500 тысяч за победу над Рухом. Дикая история из Львова.

5. Смалийчук поднимает ставки: за победу над Рухом теперь 600 тысяч гривен. Новый владелец «Карпат» очень не хочет видеть «Рух» в УПЛ.

6. Финал Кубка Украины перенесут еще раз? В Харькове ужесточили карантин. В городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Металлург перенесен на неопределенный срок. В запорожском клубе вспышка коронавируса.

8. Коринтианс договорился с Динамо по отсрочке платежа за Сидклея. Украинский клуб решил пойти навстречу просьбе бразильского.

9. 16-летний вратарь Исенко дебютирует за Ворсклу в УПЛ. Герой полуфинала Кубка Украины получит шанс сыграть в УПЛ.

10. Список на лето. Кому в Шахтере стоит дать шанс в оставшихся матчах сезона. «Горняки», по сути, уже на летних каникулах, но расслабляться Каштру и его подопечным нельзя…