Смалийчук поднимает ставки: за победу над Рухом теперь 600 тысяч гривен

Ранее в сети появилось видео, на котором «Карпаты» предлагают клубам первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом».

Владелец «Руха» Григорий Козловский ответил на это резкой критикой в адрес руководства «Карпат».

Теперь же новый владелец «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что повышает ставки и теперь дает 600 тысяч гривен:

«В этом сезоне УПЛ ни «Карпатам», ни «Руху» не светит. Встретиться с Винниками в первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над «Рухом».

P.S. И 20 тысяч гривен Мише [Кополовцу] на новый диктофон».