Смалийчук поднимает ставки: за победу над Рухом теперь 600 тысяч гривен

Новый владелец «Карпат» очень не хочет видеть «Рух» в УПЛ

  • 03.07.2020 21:25
  • 4216 просмотров
  • 32 комментария
Смалийчук поднимает ставки: за победу над Рухом теперь 600 тысяч гривен
© ФК Карпаты. Олег Смалийчук

Ранее в сети появилось видео, на котором «Карпаты» предлагают клубам первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом».

Владелец «Руха» Григорий Козловский ответил на это резкой критикой в адрес руководства «Карпат».

Теперь же новый владелец «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что повышает ставки и теперь дает 600 тысяч гривен:

«В этом сезоне УПЛ ни «Карпатам», ни «Руху» не светит. Встретиться с Винниками в первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над «Рухом». 

P.S. И 20 тысяч гривен Мише [Кополовцу] на новый диктофон».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:43
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 22:22
    Розумієш, шо лисий апельсин зі своїм босом вбивцею - втікачем - вони ніхто у Львові ! Н І х т о !!!
    А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
    Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
    Мені похер і на "Лисого" з "вбивцею" (хоча як на мене там свою жидівську лапу запхав і Бєня), і на Козловського... Мене більше бентежить, що Львів'яни "мочать" один одного. Питання - чому? То лисе падло - це реально просто "6". Чому він так безстрашно "пітушиться" проти "Руху"? Хто реально "править балетом" і чому?!?!?!?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.07.2020 22:41
    0
    увидите-вскоре все 3 клуба окажуться во 2 лиге причем Карпаты-будут лидерами этой тройки
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:39
    0
    Mukola Puzh, 03.07.2020 22:36
    Тобто, по твоїх словах, кого є влада, той може і стадіон віджати і тд, а той у кого її немає повинен тихенько у кутку сидіти? Тепер ясно як Україна докотилась до такого життя, що олігархи творять що хочуть а іншим (пенсіонерам) немає за що хліба купити.. Завдяки таким людям, які думають як і ти. І завершуй з вівцями, конями, антилопами та іншими звірами. Я наприклад ставлюся нормально і до Карпат, і до твого клубу Львів, і в загальному до усіх учасників УПЛ, тому, що вони усі рівні, усі грають в УПЛ, немає рівних і рівніших..
    Це не по моїх словах це так є насправді.... Ми в Україні живемо... Впевнений, що Петрович дасть лисому таку атвєтку, шо лисий зі своїми вівцями не зможе навіть Сільмаш орендувати !
    Прикинь, вівці реально тішаться, шо лисий не добиває калпати, а шо то так всьо задумано! Цирк, ну не тупі овечки!
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 03.07.2020 22:36
    +1
    PFCLviv, 03.07.2020 22:22
    Розумієш, шо лисий апельсин зі своїм босом вбивцею - втікачем - вони ніхто у Львові ! Н І х т о !!!
    А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
    Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
    Тобто, по твоїх словах, кого є влада, той може і стадіон віджати і тд, а той у кого її немає повинен тихенько у кутку сидіти? Тепер ясно як Україна докотилась до такого життя, що олігархи творять що хочуть а іншим (пенсіонерам) немає за що хліба купити.. Завдяки таким людям, які думають як і ти. І завершуй з вівцями, конями, антилопами та іншими звірами. Я наприклад ставлюся нормально і до Карпат, і до твого клубу Львів, і в загальному до усіх учасників УПЛ, тому, що вони усі рівні, усі грають в УПЛ, немає рівних і рівніших..
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:32
    +2
    Al Zolo, 03.07.2020 22:12
    ни один львовский не достоин УПЛ-надеюсь скоров 2 лиге зоны Запад будет вам чемпионат Галычыны
    Ти підар тут мовчи і не гавкай. Іди підлизуй далі ЗеКам, а до Львова не пзайся. Ми тут самі без 6-ток порушених розберемося!!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:25
    +1
    ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 21:56
    "лємберг", там твої швачки пацанам з "Ворскли" де що зробили ,а ти тут за інших хвилюєшся ..не забуть на ніч пігулку приняти,бо чергове загострення небезпечне
    А нахрена напрягатися, якщо чмо погане злило клуб і вже зрозуміло хто вилітає? Логічно, що потрібно нагрівати нові ігрові схеми, про цвати нових виконавців, тим більше, що прийшов новий тренер, який взагалі ще не знає хто на що здатен. Тому результат з Ворсклоб абсолютно не показовий. Побачиш що буде в іграх з Маріуполем та Дніпром, особливо якщо буде стимул фінансовий 3-ю стороною...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:22
    -1
    Mukola Puzh, 03.07.2020 22:16
    Я не розумію яка Козловському різниця, платить хтось чи ні, скільки і кому.. Виходьте і грайте. Доводьте, що ви гідні місця в УПЛ. Якщо я зараз скажу, що дам мільйон гривень будь кому з читачів спорт уа якщо вони на ринзі побють Кличка, то відразу усі гераклами стануть і почнуть дубасити Віталія)))?
    Розумієш, шо лисий апельсин зі своїм босом вбивцею - втікачем - вони ніхто у Львові ! Н І х т о !!!
    А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
    Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
    Ссылка
    8number
      8number, 03.07.2020 22:22
    -1
    Тред душевнобольных. 🤨
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 22:21
    -1
    PFCLviv, 03.07.2020 22:10
    Прикольно лисий добиває каЛпати, а вівці такі, як погулянка і вітька мостовик, дякують і респекти шлють лисому... вівці думають шо то многоХодовОчка !
    Шкода,я тобі .і. накидав,та мій пост вилучили...а взагалі ти піз...добол,бо особисто я ніколи смалійчука чи дима не підтримував...ти фуфлогон !!! та і тролінг твій -дешевий,як "юпі"
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 03.07.2020 22:16
    +4
    Я не розумію яка Козловському різниця, платить хтось чи ні, скільки і кому.. Виходьте і грайте. Доводьте, що ви гідні місця в УПЛ. Якщо я зараз скажу, що дам мільйон гривень будь кому з читачів спорт уа якщо вони на ринзі побють Кличка, то відразу усі гераклами стануть і почнуть дубасити Віталія)))?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:13
    -2
    wicker, 03.07.2020 21:27
    Респект Сиайл
    мостовик, там Козловський ініціюватиме розрив оренди стадіону... Будуть твої каЛпати грати в Соснівці чи Малехові
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.07.2020 22:12
    -7
    PFCLviv, 03.07.2020 22:09
    Походу лиса зал....упа зі своїми вівцями допиз.....диться до того, шо аматорські каЛпати будуть грати десь на стадіоні Соснівки !
    ЛМР розірве договір оренди стадіону "Україна" От і атвєтка !
    ни один львовский не достоин УПЛ-надеюсь скоров 2 лиге зоны Запад будет вам чемпионат Галычыны
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 22:11
    +3
    PFCLviv, 03.07.2020 22:06
    А ваші сц.ику так взагалі піджали хвости і здохли !
    Ти, я бачу з дит.садочку,ще не "вийшов"... постійно повторюєшся...і ще-відписуй повільніше(букви сука лушпень не пропускай)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:10
    -5
    Прикольно лисий добиває каЛпати, а вівці такі, як погулянка і вітька мостовик, дякують і респекти шлють лисому... вівці думають шо то многоХодовОчка !
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:09
    -3
    Це що за йтвм? У нього що вже взагалі планка впала? Козловський провильно запитався що він там курить. Чи є якісь "цікаві" історії про які ми не знаємо
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:09
    -5
    Походу лиса зал....упа зі своїми вівцями допиз.....диться до того, шо аматорські каЛпати будуть грати десь на стадіоні Соснівки !
    ЛМР розірве договір оренди стадіону "Україна" От і атвєтка !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:06
    -5
    ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 21:56
    "лємберг", там твої швачки пацанам з "Ворскли" де що зробили ,а ти тут за інших хвилюєшся ..не забуть на ніч пігулку приняти,бо чергове загострення небезпечне
    А ваші сц.ику так взагалі піджали хвости і здохли !
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 22:00
    +3
    PFCLviv, 03.07.2020 21:47
    Лева з ави забери, чмо позорне! Ви вівці сц....икливі !
    В декого "голубой лєф" і нічо... ти чого "сєпар" псіхуєш)))?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 03.07.2020 21:59
    +4
    Наступного сезону перша ліга буде ще цікавіша
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.07.2020 21:57
    -3
    За такие понты дешевые нужно пожизненно отстранять от футбола!!!!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 03.07.2020 21:36
    +7
    Дебільний баттл, особливо зі сторони недалекого Смалійчука - лисий мудило возомнив себе міліонером, залупа дурна - та ти рагуль неможеш команду на матчі вивезти щоб чемп дограти, 600 штук, недолуге(((
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 03.07.2020 21:30
    +6
    ждем продолжение истории, да здравствует троллинг!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 21:27
    +5
    Потроллил
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 03.07.2020 22:16
    +4
    Я не розумію яка Козловському різниця, платить хтось чи ні, скільки і кому.. Виходьте і грайте. Доводьте, що ви гідні місця в УПЛ. Якщо я зараз скажу, що дам мільйон гривень будь кому з читачів спорт уа якщо вони на ринзі побють Кличка, то відразу усі гераклами стануть і почнуть дубасити Віталія)))?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 03.07.2020 21:59
    +4
    Наступного сезону перша ліга буде ще цікавіша
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 21:44
    +4
    Смайлика признают невменяемым и аннулируют продажу клуба!
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 22:11
    +3
    PFCLviv, 03.07.2020 22:06
    А ваші сц.ику так взагалі піджали хвости і здохли !
    Ти, я бачу з дит.садочку,ще не "вийшов"... постійно повторюєшся...і ще-відписуй повільніше(букви сука лушпень не пропускай)
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 22:00
    +3
    PFCLviv, 03.07.2020 21:47
    Лева з ави забери, чмо позорне! Ви вівці сц....икливі !
    В декого "голубой лєф" і нічо... ти чого "сєпар" псіхуєш)))?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:32
    +2
    Al Zolo, 03.07.2020 22:12
    ни один львовский не достоин УПЛ-надеюсь скоров 2 лиге зоны Запад будет вам чемпионат Галычыны
    Ти підар тут мовчи і не гавкай. Іди підлизуй далі ЗеКам, а до Львова не пзайся. Ми тут самі без 6-ток порушених розберемося!!!!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 03.07.2020 21:27
    +2
    Респект Сиайл
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 03.07.2020 22:36
    +1
    PFCLviv, 03.07.2020 22:22
    Розумієш, шо лисий апельсин зі своїм босом вбивцею - втікачем - вони ніхто у Львові ! Н І х т о !!!
    А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
    Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
    Тобто, по твоїх словах, кого є влада, той може і стадіон віджати і тд, а той у кого її немає повинен тихенько у кутку сидіти? Тепер ясно як Україна докотилась до такого життя, що олігархи творять що хочуть а іншим (пенсіонерам) немає за що хліба купити.. Завдяки таким людям, які думають як і ти. І завершуй з вівцями, конями, антилопами та іншими звірами. Я наприклад ставлюся нормально і до Карпат, і до твого клубу Львів, і в загальному до усіх учасників УПЛ, тому, що вони усі рівні, усі грають в УПЛ, немає рівних і рівніших..
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:25
    +1
    ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 21:56
    "лємберг", там твої швачки пацанам з "Ворскли" де що зробили ,а ти тут за інших хвилюєшся ..не забуть на ніч пігулку приняти,бо чергове загострення небезпечне
    А нахрена напрягатися, якщо чмо погане злило клуб і вже зрозуміло хто вилітає? Логічно, що потрібно нагрівати нові ігрові схеми, про цвати нових виконавців, тим більше, що прийшов новий тренер, який взагалі ще не знає хто на що здатен. Тому результат з Ворсклоб абсолютно не показовий. Побачиш що буде в іграх з Маріуполем та Дніпром, особливо якщо буде стимул фінансовий 3-ю стороною...
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 03.07.2020 21:56
    +1
    "лємберг", там твої швачки пацанам з "Ворскли" де що зробили ,а ти тут за інших хвилюєшся ..не забуть на ніч пігулку приняти,бо чергове загострення небезпечне
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.07.2020 22:43
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 22:22
    Розумієш, шо лисий апельсин зі своїм босом вбивцею - втікачем - вони ніхто у Львові ! Н І х т о !!!
    А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
    Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
    Мені похер і на "Лисого" з "вбивцею" (хоча як на мене там свою жидівську лапу запхав і Бєня), і на Козловського... Мене більше бентежить, що Львів'яни "мочать" один одного. Питання - чому? То лисе падло - це реально просто "6". Чому він так безстрашно "пітушиться" проти "Руху"? Хто реально "править балетом" і чому?!?!?!?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.07.2020 22:41
    0
    увидите-вскоре все 3 клуба окажуться во 2 лиге причем Карпаты-будут лидерами этой тройки
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:39
    0
    Mukola Puzh, 03.07.2020 22:36
    Тобто, по твоїх словах, кого є влада, той може і стадіон віджати і тд, а той у кого її немає повинен тихенько у кутку сидіти? Тепер ясно як Україна докотилась до такого життя, що олігархи творять що хочуть а іншим (пенсіонерам) немає за що хліба купити.. Завдяки таким людям, які думають як і ти. І завершуй з вівцями, конями, антилопами та іншими звірами. Я наприклад ставлюся нормально і до Карпат, і до твого клубу Львів, і в загальному до усіх учасників УПЛ, тому, що вони усі рівні, усі грають в УПЛ, немає рівних і рівніших..
    Це не по моїх словах це так є насправді.... Ми в Україні живемо... Впевнений, що Петрович дасть лисому таку атвєтку, шо лисий зі своїми вівцями не зможе навіть Сільмаш орендувати !
    Прикинь, вівці реально тішаться, шо лисий не добиває калпати, а шо то так всьо задумано! Цирк, ну не тупі овечки!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 21:27
    0
    Ше происходит ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности