Смалийчук поднимает ставки: за победу над Рухом теперь 600 тысяч гривен

Ранее в сети появилось видео, на котором «Карпаты» предлагают клубам первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом».
Владелец «Руха» Григорий Козловский ответил на это резкой критикой в адрес руководства «Карпат».
Теперь же новый владелец «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что повышает ставки и теперь дает 600 тысяч гривен:
«В этом сезоне УПЛ ни «Карпатам», ни «Руху» не светит. Встретиться с Винниками в первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над «Рухом».
P.S. И 20 тысяч гривен Мише [Кополовцу] на новый диктофон».
Источник — Трибуна
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А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
Прикинь, вівці реально тішаться, шо лисий не добиває калпати, а шо то так всьо задумано! Цирк, ну не тупі овечки!
А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
ЛМР розірве договір оренди стадіону "Україна" От і атвєтка !
ЛМР розірве договір оренди стадіону "Україна" От і атвєтка !
А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
А Петрович поважний чоловік у якого влада, бізнес і реальні бабки... Так шо зал....упа зі своїм овечим стадом збанкрутілим цим скандалом і биття горшків з таким як Козловський робить тільки гірше собі ...
Тепер вівці нехай забудуть за міський стадіон "Україна" за оренду в 1 грн в рік! Депутат Г.П. Козловський тепер постарається щоб орендував Рух і Львів "Україну"... А може взагалі Петрович приватизує стадіон і зробить реконструкцію і там вже вівці точно не гратимуть ніколи, навіть в аматорах !
Прикинь, вівці реально тішаться, шо лисий не добиває калпати, а шо то так всьо задумано! Цирк, ну не тупі овечки!
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