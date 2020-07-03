Карпаты предложили клубам Первой лиги по 500 тысяч за победу над Рухом

Дикая история из Львова

  • 03.07.2020 17:53
  • 7649 просмотров
  • 26 комментариев
Карпаты предложили клубам Первой лиги по 500 тысяч за победу над Рухом
© ФК Карпаты. Ростислав Ящишин

Президент «Руха» Григорий Козловский сообщил о том, что «Карпаты» предлагают клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом». Козловский продемонстрировал видео телефонного разговора, во время которого исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин беседует со спортивным директором «Миная» Михаилом Кополовцом.

Ящишин уверяет собеседника, что «Карпаты» готовы выплатить призовые каждой команде Первой лиги, которая обыграет «Рух».

Отметим, что «Карпаты» будут сняты с чемпионата Украины из-за двух неявок на матчи с «Мариуполем». Официально клуб ссылался на отсутствие 1,5 миллиона гривен, которые нужны были на спаренный выезд в Мариуполь.

Григорий Козловский заявлял, что «Рух» готов оплатить все расходы «Карпат» на выездные матчи. «Зелено-белые» в свою очередь оплатили штраф «Руха» в ПФЛ в 255 тысяч гривен за отказ играть мячами фирмы Select.

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Источник — ФК Рух Львов

(44 голоса)

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Комментарии
    kolya-ua
    online
      kolya-ua, 03.07.2020 19:07
    +2
    Не верю слишком все просто и складно!Кополовец хороший парень нахрена ему так подставляться .Значит наш и к нему подход и вынудили.Со стороны смотрится как господин Козловский потерпевший ,Смайличук враг ,а Миша доносчик! Здесь гдето в другом правда! Чуствуется рука Игоря Валерьевича.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:00
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 18:48
    Нема нікого вже з ультрас. Пару малолєток ше є і старе пердло Вітька Мостовик лишивсі !
    Сама організація розпалась?
    Це, раптово, не доводить чогось? Я про співвідношення проплачених/ідейних.
    .
    Хороші хлопці були. Нажаль, кеди пам‘ятаю, обличчя - ні...Можливо вони там Слуги Народу...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:57
    -4
    Ну тут, Народ, шо я хочу сказати...
    Лисому апєльсіну і його шестьорці Ящишину не позавидуєш. Повірте мені на слово...
    Дяді серйозні такі, як Козловський і Копитко злі дуже, а це поважні люди у Львові.
    Тут апєльсінками можна вдавитись ненароком ...
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    Andy Chak
      Andy Chak, 03.07.2020 18:56
    +3
    І чому до Карпат притягується одне гівно, починаючи від біглого злочинця Дима і закінчуючи дебілуватим Смалійчуком! Такого позорища як останні 3-4 роки, після Кононова, ще точно не було. Хоча й вболівав за них, але тепер бачу треба реально змінити симпатії, бо з такими придурками в керівництві нічого путнього для клубу не буде однозначно!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 18:52
    +1
    Это называется дебилизм
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 03.07.2020 18:49
    0
    Тут как бы только одно,продам вагон попкорма)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:48
    0
    8number, 03.07.2020 18:45
    Я тут один вболівальник Карпат ?? Глузд десь в нашій кріїні є?
    .
    Де ультрас Карпат? На вулицях? Адже це єдині хлопці, що мені харю (20x20) у 2006му набили.
    Тут «піздюлеве» братство чи дохліків сєпарських сочувчтвкющіх собратіє якесь???
    Нема нікого вже з ультрас. Пару малолєток ше є і старе пердло Вітька Мостовик лишивсі !
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 18:45
    -3
    Я тут один вболівальник Карпат ?? Глузд десь в нашій кріїні є?
    .
    Де ультрас Карпат? На вулицях? Адже це єдині хлопці, що мені харю (20x20) у 2006му набили.
    Тут «піздюлеве» братство чи дохліків сєпарських сочувчтвкющіх собратіє якесь???
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:44
    -2
    wicker, 03.07.2020 18:41
    Місько kurva
    Ти вітьок мостовик не кизди... Бо впаду в нерви, поїду до тебе в Моноліт - Еко і покажу тобі Брюховецький ліс ....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:43
    -1
    От вам і "Єдине місто, єдина команда!"
    Смалійчуком і всіми цими Ящишинами і КО повинна зайнятись прокуратура, ДБР і так далі.....
    Братва львівська теж вже в курсах !
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 03.07.2020 18:41
    -1
    Місько kurva
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:38
    -3
    ОПГ каЛпати це самий конч...єний клуб в світі. Тільки позорять наше місто Львів !
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:37
    -4
    Ну шо, як вам ?! А мене поносили, шо я це овече кодло називаю під......расами і вівцями... От вам і підтверлдення !
    Ссылка
    banderlog78
      banderlog78, 03.07.2020 18:35
    -3
    Карпати хочуть лишитися єдиним клубом у Львові. Пізно. На Рух будуть ходити більше ніж на Карпати
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    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 03.07.2020 18:33
    +1
    это цирк шапито,... буду наблюдать дальше...
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    mavast
    online
      mavast, 03.07.2020 18:29
    +4
    Коломойський кинув не тільки Дніпро, Кривбас, Арсенал Київ, Нафтовик Охтирка, Волинь, Прикарпаття, Карпати, але й пропонував об'явити ДЕФОЛТ в УКРАЇНІ. Отакий пан
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 03.07.2020 18:21
    +8
    Смалійчук, Коломойський, Дим - реально кубло змій. Майстри по кидкам. Аж цікаво, хто кого перекидає.
    Ссылка
    FoZZy
      FoZZy, 03.07.2020 18:19
    +3
    Грошей на поїздку в Маріуполь не має, а на "мзду" у розмірі 500.000 командам "Першої ліги" є. Мені здається, клуб зараз не в тому становищі, щоб подібні "шоу" влаштовувати, бо це смішно виглядає.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 03.07.2020 18:14
    -1
    Какая-то хитрая галицкая игра самосвалов и частников.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 03.07.2020 18:13
    +1
    Керівництво ФК "Карпати" (Львів) це якесь лайно... Інакше не скажеш. Відлучити від футболу пожиттєво
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 03.07.2020 18:05
    +9
    Полный бред. Для игры с "Мариуполем" нет денег на проездные билеты, тут же готовы платить кому-то неизвестно за что. Не едут на игру - клуб ликвидировать без права создавать новый с таким же названием. Были "Карпаты" и закончились. Позора было больше,чем успехов.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 03.07.2020 18:21
    +8
    Смалійчук, Коломойський, Дим - реально кубло змій. Майстри по кидкам. Аж цікаво, хто кого перекидає.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 03.07.2020 18:13
    +5
    Правда чи неправда та це були б не Карпати, щоб не "відзначитись" черговим муданізмом. Типу хлопнули на останок дверми, причом боюсь що не в останнє
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 03.07.2020 18:29
    +4
    Коломойський кинув не тільки Дніпро, Кривбас, Арсенал Київ, Нафтовик Охтирка, Волинь, Прикарпаття, Карпати, але й пропонував об'явити ДЕФОЛТ в УКРАЇНІ. Отакий пан
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 03.07.2020 18:56
    +3
    І чому до Карпат притягується одне гівно, починаючи від біглого злочинця Дима і закінчуючи дебілуватим Смалійчуком! Такого позорища як останні 3-4 роки, після Кононова, ще точно не було. Хоча й вболівав за них, але тепер бачу треба реально змінити симпатії, бо з такими придурками в керівництві нічого путнього для клубу не буде однозначно!!!
    Ссылка
    FoZZy
      FoZZy, 03.07.2020 18:19
    +3
    Грошей на поїздку в Маріуполь не має, а на "мзду" у розмірі 500.000 командам "Першої ліги" є. Мені здається, клуб зараз не в тому становищі, щоб подібні "шоу" влаштовувати, бо це смішно виглядає.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 17:58
    +3
    Всі клуби як клуби але вівці то є вівці...
    Ссылка
    kolya-ua
    online
      kolya-ua, 03.07.2020 19:07
    +2
    Не верю слишком все просто и складно!Кополовец хороший парень нахрена ему так подставляться .Значит наш и к нему подход и вынудили.Со стороны смотрится как господин Козловский потерпевший ,Смайличук враг ,а Миша доносчик! Здесь гдето в другом правда! Чуствуется рука Игоря Валерьевича.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 03.07.2020 18:10
    +2
    зашквар
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 18:52
    +1
    Это называется дебилизм
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 03.07.2020 18:33
    +1
    это цирк шапито,... буду наблюдать дальше...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 03.07.2020 18:13
    +1
    Керівництво ФК "Карпати" (Львів) це якесь лайно... Інакше не скажеш. Відлучити від футболу пожиттєво
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.07.2020 18:03
    +1
    Идиотизм!!!!!!!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 03.07.2020 18:02
    +1
    Львов, к сожалению, стал просто каким то болотом в украинском футболе
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:00
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 18:48
    Нема нікого вже з ультрас. Пару малолєток ше є і старе пердло Вітька Мостовик лишивсі !
    Сама організація розпалась?
    Це, раптово, не доводить чогось? Я про співвідношення проплачених/ідейних.
    .
    Хороші хлопці були. Нажаль, кеди пам‘ятаю, обличчя - ні...Можливо вони там Слуги Народу...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 03.07.2020 18:49
    0
    Тут как бы только одно,продам вагон попкорма)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 18:48
    0
    8number, 03.07.2020 18:45
    Я тут один вболівальник Карпат ?? Глузд десь в нашій кріїні є?
    .
    Де ультрас Карпат? На вулицях? Адже це єдині хлопці, що мені харю (20x20) у 2006му набили.
    Тут «піздюлеве» братство чи дохліків сєпарських сочувчтвкющіх собратіє якесь???
    Нема нікого вже з ультрас. Пару малолєток ше є і старе пердло Вітька Мостовик лишивсі !
    Ссылка
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