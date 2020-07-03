Карпаты предложили клубам Первой лиги по 500 тысяч за победу над Рухом

Президент «Руха» Григорий Козловский сообщил о том, что «Карпаты» предлагают клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом». Козловский продемонстрировал видео телефонного разговора, во время которого исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин беседует со спортивным директором «Миная» Михаилом Кополовцом.
Ящишин уверяет собеседника, что «Карпаты» готовы выплатить призовые каждой команде Первой лиги, которая обыграет «Рух».
Отметим, что «Карпаты» будут сняты с чемпионата Украины из-за двух неявок на матчи с «Мариуполем». Официально клуб ссылался на отсутствие 1,5 миллиона гривен, которые нужны были на спаренный выезд в Мариуполь.
Григорий Козловский заявлял, что «Рух» готов оплатить все расходы «Карпат» на выездные матчи. «Зелено-белые» в свою очередь оплатили штраф «Руха» в ПФЛ в 255 тысяч гривен за отказ играть мячами фирмы Select.
Источник — ФК Рух Львов
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Це, раптово, не доводить чогось? Я про співвідношення проплачених/ідейних.
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Хороші хлопці були. Нажаль, кеди пам‘ятаю, обличчя - ні...Можливо вони там Слуги Народу...
Лисому апєльсіну і його шестьорці Ящишину не позавидуєш. Повірте мені на слово...
Дяді серйозні такі, як Козловський і Копитко злі дуже, а це поважні люди у Львові.
Тут апєльсінками можна вдавитись ненароком ...
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Де ультрас Карпат? На вулицях? Адже це єдині хлопці, що мені харю (20x20) у 2006му набили.
Тут «піздюлеве» братство чи дохліків сєпарських сочувчтвкющіх собратіє якесь???
.
Де ультрас Карпат? На вулицях? Адже це єдині хлопці, що мені харю (20x20) у 2006му набили.
Тут «піздюлеве» братство чи дохліків сєпарських сочувчтвкющіх собратіє якесь???
Смалійчуком і всіми цими Ящишинами і КО повинна зайнятись прокуратура, ДБР і так далі.....
Братва львівська теж вже в курсах !
Це, раптово, не доводить чогось? Я про співвідношення проплачених/ідейних.
.
Хороші хлопці були. Нажаль, кеди пам‘ятаю, обличчя - ні...Можливо вони там Слуги Народу...
.
Де ультрас Карпат? На вулицях? Адже це єдині хлопці, що мені харю (20x20) у 2006му набили.
Тут «піздюлеве» братство чи дохліків сєпарських сочувчтвкющіх собратіє якесь???
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