Карпаты снимут с чемпионата УПЛ на следующей неделе

В пятницу УПЛ официально получила заявление «Карпат» в котором указано, что команда 4-го июля не приедет на матч чемпионата Украины против «Мариуполя».

Это вторая неявка, поэтому по регламенту клуб будет снят с чемпионата.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что им нужно дождаться фактической неявки команды на матч, а также получить документы от УПЛ.

«Сейчас нам известно, что «Карпаты» не явились на матч 1-го июля. Теперь пришло письмо в УПЛ, что они не приедут на матч 4-го июля. Но мы ждем факта неявки. А в четверг будет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, где и примут решение», - сказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК УАФ.

Команда в новом сезоне может продолжить выступления в Первой лиге, если пройдет аттестацию.