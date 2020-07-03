Карпаты снимут с чемпионата УПЛ на следующей неделе

Команда понизится в классе

  • 03.07.2020 16:40
  • 1920 просмотров
  • 5 комментариев
Карпаты снимут с чемпионата УПЛ на следующей неделе
© fckarpaty.com

В пятницу УПЛ официально получила заявление «Карпат» в котором указано, что команда 4-го июля не приедет на матч чемпионата Украины против «Мариуполя».

Это вторая неявка, поэтому по регламенту клуб будет снят с чемпионата.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что им нужно дождаться фактической неявки команды на матч, а также получить документы от УПЛ.

«Сейчас нам известно, что «Карпаты» не явились на матч 1-го июля. Теперь пришло письмо в УПЛ, что они не приедут на матч 4-го июля. Но мы ждем факта неявки. А в четверг будет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, где и примут решение», - сказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК УАФ.

Команда в новом сезоне может продолжить выступления в Первой лиге, если пройдет аттестацию.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    R1d3r
      R1d3r, 03.07.2020 17:44
    +1
    relax-1984, 03.07.2020 17:30
    Ох-ох-охоюшки... Де наш чемп 2013-го з чотирьма претедентами на корону... Плачу...
    карпаты и тогда были мусором
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2020 17:31
    0
    Shevchenka2019, 03.07.2020 17:28
    Смайл толковий чел. Перша ліга і будуємо нову команду в якій свій молодняк буде не на останніх ролях...будуть нові Гуцуляки,Шведи,Кравці,Лебеденки....
    Це якщо атестат отримають. А з цим станом на зараз великі проблеми
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 03.07.2020 17:30
    -2
    Ох-ох-охоюшки... Де наш чемп 2013-го з чотирьма претедентами на корону... Плачу...
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 03.07.2020 17:28
    -2
    Смайл толковий чел. Перша ліга і будуємо нову команду в якій свій молодняк буде не на останніх ролях...будуть нові Гуцуляки,Шведи,Кравці,Лебеденки....
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 16:44
    -1
    Что за бред? Они итак вылетали а Первую лигу! В аматоры, и всё сначала. Иначе во всех лигах аутсайдеры забросят доигрывания...
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 03.07.2020 17:44
    +1
    relax-1984, 03.07.2020 17:30
    Ох-ох-охоюшки... Де наш чемп 2013-го з чотирьма претедентами на корону... Плачу...
    карпаты и тогда были мусором
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2020 17:31
    0
    Shevchenka2019, 03.07.2020 17:28
    Смайл толковий чел. Перша ліга і будуємо нову команду в якій свій молодняк буде не на останніх ролях...будуть нові Гуцуляки,Шведи,Кравці,Лебеденки....
    Це якщо атестат отримають. А з цим станом на зараз великі проблеми
    Ссылка
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