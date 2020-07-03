Карпаты снимут с чемпионата УПЛ на следующей неделе

В пятницу УПЛ официально получила заявление «Карпат» в котором указано, что команда 4-го июля не приедет на матч чемпионата Украины против «Мариуполя».
Это вторая неявка, поэтому по регламенту клуб будет снят с чемпионата.
В Украинской ассоциации футбола сообщили, что им нужно дождаться фактической неявки команды на матч, а также получить документы от УПЛ.
«Сейчас нам известно, что «Карпаты» не явились на матч 1-го июля. Теперь пришло письмо в УПЛ, что они не приедут на матч 4-го июля. Но мы ждем факта неявки. А в четверг будет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, где и примут решение», - сказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК УАФ.
Команда в новом сезоне может продолжить выступления в Первой лиге, если пройдет аттестацию.
Источник — Футбол 1/2/3
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