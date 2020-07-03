Матч Мариуполь – Карпаты не состоится. Львовяне будут исключены из УПЛ

Матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Карпаты» не состоится.

Сегодня в УПЛ поступило письмо от ФК «Карпаты», в котором львовский клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче с «Мариуполем», который был запланирован на 4 июля.

Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура «Карпаты» - «Мариуполь»), согласно Регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.

Сообщается, что дирекция УПЛ передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.