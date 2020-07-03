Матч Мариуполь – Карпаты не состоится. Львовяне будут исключены из УПЛ

Матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Карпаты» не состоится.
Сегодня в УПЛ поступило письмо от ФК «Карпаты», в котором львовский клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче с «Мариуполем», который был запланирован на 4 июля.
Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура «Карпаты» - «Мариуполь»), согласно Регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.
Сообщается, что дирекция УПЛ передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.
Источник — УПЛ
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Рухи Львовы это все карлики.
Доигрались.
Рухи Львовы это все карлики.
Доигрались.
Тут вже питання інше - чи буде на місці фк Карпати новий клуб чи ні.
Тут вже питання інше - чи буде на місці фк Карпати новий клуб чи ні.
Рухи Львовы это все карлики.
Доигрались.
Рухи Львовы это все карлики.
Доигрались.
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