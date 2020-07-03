Матч Мариуполь – Карпаты не состоится. Львовяне будут исключены из УПЛ

«Зелено-белые» проинформировали УПЛ о невозможности принять участие во встрече 29-го тура

  • 03.07.2020 13:12
  • 893 просмотра
  • 8 комментариев
Матч Мариуполь – Карпаты не состоится. Львовяне будут исключены из УПЛ
© ФК Карпаты

Матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Карпаты» не состоится.

Сегодня в УПЛ поступило письмо от ФК «Карпаты», в котором львовский клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче с «Мариуполем», который был запланирован на 4 июля.

Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура «Карпаты» - «Мариуполь»), согласно Регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.

Сообщается, что дирекция УПЛ передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

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Источник — УПЛ

(7 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:35
    0
    Trasher311987, 03.07.2020 13:34
    Капец я не представляю как это Упл и без Карпат.
    Рухи Львовы это все карлики.
    Доигрались.
    в следующем сезоне быстро привыкнешь, и не вспомнишь что существовал такой клуб.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 13:34
    0
    Виктор Иванов, 03.07.2020 13:27
    Будут во Львове вече собирать и майдан? Или тихо проводят Карпаты в сад?....
    там люди взрослые и без такого дебила сопливого сами разберутся,а вопросу краснопузый будешь своему папе задавать))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 13:34
    0
    Капец я не представляю как это Упл и без Карпат.
    Рухи Львовы это все карлики.
    Доигрались.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 13:27
    -3
    Будут во Львове вече собирать и майдан? Или тихо проводят Карпаты в сад?....
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 03.07.2020 13:27
    +1
    Vit18, 03.07.2020 13:17
    А як же братня допомога Козловського?
    Керівництво Карпат навмисно йде на ліквідацію клубу щоб позбутися частини коломойського.
    Тут вже питання інше - чи буде на місці фк Карпати новий клуб чи ні.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.07.2020 13:24
    0
    смайличук может подать заявку в книгу рекордов Гиннеса,-самое быстрое уничтожение спортивного клуба
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 03.07.2020 13:17
    0
    А як же братня допомога Козловського?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:15
    +1
    зовите пфкльвова, он меня прикалывает
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 03.07.2020 13:27
    +1
    Vit18, 03.07.2020 13:17
    А як же братня допомога Козловського?
    Керівництво Карпат навмисно йде на ліквідацію клубу щоб позбутися частини коломойського.
    Тут вже питання інше - чи буде на місці фк Карпати новий клуб чи ні.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:15
    +1
    зовите пфкльвова, он меня прикалывает
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:35
    0
    Trasher311987, 03.07.2020 13:34
    Капец я не представляю как это Упл и без Карпат.
    Рухи Львовы это все карлики.
    Доигрались.
    в следующем сезоне быстро привыкнешь, и не вспомнишь что существовал такой клуб.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 13:34
    0
    Виктор Иванов, 03.07.2020 13:27
    Будут во Львове вече собирать и майдан? Или тихо проводят Карпаты в сад?....
    там люди взрослые и без такого дебила сопливого сами разберутся,а вопросу краснопузый будешь своему папе задавать))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 13:34
    0
    Капец я не представляю как это Упл и без Карпат.
    Рухи Львовы это все карлики.
    Доигрались.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.07.2020 13:24
    0
    смайличук может подать заявку в книгу рекордов Гиннеса,-самое быстрое уничтожение спортивного клуба
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 03.07.2020 13:17
    0
    А як же братня допомога Козловського?
    Ссылка
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