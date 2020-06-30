ОФИЦИАЛЬНО. Матч Карпаты – Мариуполь не состоится

Матч 24 тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» - «Мариуполь» не состоится. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Причина - отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь.

Дирекция УПЛ уже передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала ФК «Карпаты», что согласно Регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Ранее «Карпаты» подтвердили, что денег на продолжение сезона нет. Сообщалось, что команда снимется с соревнований.