ОФИЦИАЛЬНО. Матч Карпаты – Мариуполь не состоится

Львовян предупредили, что после следующей неявки на матч клуб будет исключен из УПЛ

  • 30.06.2020 16:24
  • 1104 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Карпаты – Мариуполь не состоится
© ФК Карпаты

Матч 24 тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» - «Мариуполь» не состоится. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Причина - отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь.

Дирекция УПЛ уже передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала ФК «Карпаты», что согласно Регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Ранее «Карпаты» подтвердили, что денег на продолжение сезона нет. Сообщалось, что команда снимется с соревнований.

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Источник — УПЛ

(5 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 16:50
    +1
    Это ильичи сразу +6 за два технаря Карпат
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 30.06.2020 16:49
    0
    "Карпаты" могут исчезнуть с украинского футбольного горизонта.Львовяне (я имею в виду жителей Львова и области) могут обвинять в этом только себя. Вместо того,чтобы создать акционерное общество их болельщиков "Карпат" (а это не только львовяне) и заниматься своей командой,они молчаливо смотрели,как проходимец Дыминский и ему подобная сволота гробит славный львовский клуб. Вот и результат. Хотели олигарха собственником увидеть и увидели. Сколько уже эта сволота клубов в Украине угробила и ещё угробит! Даже перечислять не хочу - все и так помнят и знают. Кто следующий? Почему у коваливского "Колоса" есть деньги,есть спонсоры, теперь ещё и стадион свой иметь будут маленький,но соответствующий всем требованиям УЕФА, а во Львове "Карпаты" никому не нужны? Нет денег на свою любимую команду - тогда и скулить нечего. Хватит со Львова ФК "Львів" и "Руха",если "Карпаты" не нужны. И не нужно обвинять Дыминского. Он проходимцем был,им и останется на всю жизнь. А где футбольная общественность? Совет ветеранов? И другие бутафорские организации,которые ни на что не способны.Мне было 11 лет,когда я весной 1963 года посетил матч официальный матч на стадионе спортивного клуба армии "Карпаты" - "Локомотив" Гомель. И что? Всё? До свидания,"Карпаты"? Прощайте, "Карпаты"!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 16:50
    +1
    Это ильичи сразу +6 за два технаря Карпат
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 30.06.2020 16:49
    0
    "Карпаты" могут исчезнуть с украинского футбольного горизонта.Львовяне (я имею в виду жителей Львова и области) могут обвинять в этом только себя. Вместо того,чтобы создать акционерное общество их болельщиков "Карпат" (а это не только львовяне) и заниматься своей командой,они молчаливо смотрели,как проходимец Дыминский и ему подобная сволота гробит славный львовский клуб. Вот и результат. Хотели олигарха собственником увидеть и увидели. Сколько уже эта сволота клубов в Украине угробила и ещё угробит! Даже перечислять не хочу - все и так помнят и знают. Кто следующий? Почему у коваливского "Колоса" есть деньги,есть спонсоры, теперь ещё и стадион свой иметь будут маленький,но соответствующий всем требованиям УЕФА, а во Львове "Карпаты" никому не нужны? Нет денег на свою любимую команду - тогда и скулить нечего. Хватит со Львова ФК "Львів" и "Руха",если "Карпаты" не нужны. И не нужно обвинять Дыминского. Он проходимцем был,им и останется на всю жизнь. А где футбольная общественность? Совет ветеранов? И другие бутафорские организации,которые ни на что не способны.Мне было 11 лет,когда я весной 1963 года посетил матч официальный матч на стадионе спортивного клуба армии "Карпаты" - "Локомотив" Гомель. И что? Всё? До свидания,"Карпаты"? Прощайте, "Карпаты"!
    Ссылка
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