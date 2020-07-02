Потроллили земляков. Карпаты оплатили штраф Руха

«Карпаты» заплатили вместо «Руха» штраф в размере 255 тысяч гривен

  • 02.07.2020 20:07
  • 1551 просмотр
  • 5 комментариев
Потроллили земляков. Карпаты оплатили штраф Руха

Вчера львовский клуб Первой лиги «Рух» заявил о своей готовности оплатить землякам из «Карпат» все выездные матчи до конца сезона УПЛ, чтобы клуб смог доиграть сезон.

Теперь же, по информации ТаТоТаке, «Карпаты» ответили «Руху» тем, что оплатили штраф клуба перед ПФЛ в размере 255 тысяч гривен за неиспользование официальных мячей Первой лиги Select:

«Троллинг максимального уровня от «Карпат».

Как нам стало известно, сегодня Карпаты перечислила в ПФЛ 255000 грн - это штраф, который уже полгода не платит «Рух» (за неиспользование официальных мячей Первой лиги Select).

Похоже, «Карпаты» таким образом ответили на вчерашнее заявление Григория Козловского, который предложил «Карпатам» оплатить расходы на их матчи.

Как мы уже объясняли в последнем выпуске - проблема «Карпат» не в расходах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского. Клубу нет смысла теряять средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону. Поэтому все заявления о помощи «Карпатам» - это скорее пиар отдельных людей, а не реальная попытка спасти львовский клуб.

Очевидно, «Карпаты» оскорбило, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать», соообщает ТаТоТаке.

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Источник — ТаТоТаке

(10 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 20:50
    0
    Казкові ідіоти !
    Вівці, ви реальна їб........ануті на всю голову!
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 02.07.2020 20:30
    +2
    Бедные Карпаты. Руководство идиоты.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 02.07.2020 20:15
    +2
    Ще раз переконуюсь, що керівництво Карпат - зграя неадекватів та ідіотів, які самі розвалили клуб. Навіть не сумніваюсь,що там є ціла купа футболістів, перед якими є борги.. Але ж ні - треба викинути гроші на вітер для того, щоб ще раз підкреслити свою нікчемність. Було б смішно, якби не було так сумно...
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 02.07.2020 20:14
    0
    1. Ймовірне банкрутство. 2. Ймовірне закриття провадження. 3. Ймовірне створення Карпати 1963 і повернення на білому коні Д.П.П без Бені.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 20:11
    +4
    Клубу нет смысла теряять средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону
    --
    вот на понтанутся имеет смысл
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 20:11
    +4
    Клубу нет смысла теряять средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону
    --
    вот на понтанутся имеет смысл
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 02.07.2020 20:30
    +2
    Бедные Карпаты. Руководство идиоты.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 02.07.2020 20:15
    +2
    Ще раз переконуюсь, що керівництво Карпат - зграя неадекватів та ідіотів, які самі розвалили клуб. Навіть не сумніваюсь,що там є ціла купа футболістів, перед якими є борги.. Але ж ні - треба викинути гроші на вітер для того, щоб ще раз підкреслити свою нікчемність. Було б смішно, якби не було так сумно...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 20:50
    0
    Казкові ідіоти !
    Вівці, ви реальна їб........ануті на всю голову!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 02.07.2020 20:14
    0
    1. Ймовірне банкрутство. 2. Ймовірне закриття провадження. 3. Ймовірне створення Карпати 1963 і повернення на білому коні Д.П.П без Бені.
    Ссылка
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