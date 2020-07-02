Потроллили земляков. Карпаты оплатили штраф Руха

Вчера львовский клуб Первой лиги «Рух» заявил о своей готовности оплатить землякам из «Карпат» все выездные матчи до конца сезона УПЛ, чтобы клуб смог доиграть сезон.

Теперь же, по информации ТаТоТаке, «Карпаты» ответили «Руху» тем, что оплатили штраф клуба перед ПФЛ в размере 255 тысяч гривен за неиспользование официальных мячей Первой лиги Select:

«Троллинг максимального уровня от «Карпат».

Как нам стало известно, сегодня Карпаты перечислила в ПФЛ 255000 грн - это штраф, который уже полгода не платит «Рух» (за неиспользование официальных мячей Первой лиги Select).

Похоже, «Карпаты» таким образом ответили на вчерашнее заявление Григория Козловского, который предложил «Карпатам» оплатить расходы на их матчи.

Как мы уже объясняли в последнем выпуске - проблема «Карпат» не в расходах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского. Клубу нет смысла теряять средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону. Поэтому все заявления о помощи «Карпатам» - это скорее пиар отдельных людей, а не реальная попытка спасти львовский клуб.

Очевидно, «Карпаты» оскорбило, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать», соообщает ТаТоТаке.