Карпаты должны жить! Рух готов финансово помочь землякам

Львовский «Рух» официально заявил о готовности финансово помочь «Карпатам». «Зелено-белые львы» могут досрочно завершить чемпионат УПЛ в связи с отсутствием финансирования со стороны одного из собственников.

«Мы, футбольный клуб «Рух», свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. «Карпаты», клуб с богатыми традициями, просто не имеет права бесславно завершить свое существование.

Президент «Руха» Григорий Козловский как пылкий болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи «зелено-белым». Григорий Козловский готов покрыть все расходы «Карпат» на выездные матчи, которые осталось сыграть в этом сезоне. Если руководство «львов» готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты», - говорится в заявлении «Руха».

Напомним, в 2018 году президент «Руха» Григорий Козловский поставил точку в споре «Карпат» и Владимира Гудымы по долгу в размере 74 тысяч долларов.

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