Карпаты должны жить! Рух готов финансово помочь землякам

Галичане не оставят братьев в тяжелом положении

  • 01.07.2020 19:19
  • 1305 просмотров
  • 6 комментариев
Карпаты должны жить! Рух готов финансово помочь землякам
© ФК Рух

Львовский «Рух» официально заявил о готовности финансово помочь «Карпатам». «Зелено-белые львы» могут досрочно завершить чемпионат УПЛ в связи с отсутствием финансирования со стороны одного из собственников.

«Мы, футбольный клуб «Рух», свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. «Карпаты», клуб с богатыми традициями, просто не имеет права бесславно завершить свое существование.

Президент «Руха» Григорий Козловский как пылкий болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи «зелено-белым». Григорий Козловский готов покрыть все расходы «Карпат» на выездные матчи, которые осталось сыграть в этом сезоне. Если руководство «львов» готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты», - говорится в заявлении «Руха».

Напомним, в 2018 году президент «Руха» Григорий Козловский поставил точку в споре «Карпат» и Владимира Гудымы по долгу в размере 74 тысяч долларов.

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Источник — ФК Рух Львов

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 19:49
    0
    Al Zolo, 01.07.2020 19:47
    все равно клуб вылетит но жест очень красивый-во ФК Львив сейчас изойдет на гавно..... он тут так прыгалчто Карпат нестанет
    так их и не станет, вне зависимости доиграют они этот сезон или нет.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 19:47
    0
    все равно клуб вылетит но жест очень красивый-во ФК Львив сейчас изойдет на гавно..... он тут так прыгалчто Карпат нестанет
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 01.07.2020 19:46
    0
    В искренность не верится
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.07.2020 19:44
    0
    Sviatoslav Kudelych, 01.07.2020 19:24
    Контрабанда сигарет рулить !!!
    ну краще чим вугілля в копанках нелегально гребти чи бурштин мити...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2020 19:44
    0
    А який сенс? Ну закриють проблему до кінця чемпіонату, а далі знову цей цирк? Проблему треба вирішувати не косметично, а глобально. Або інвестори домовляються, або банкрутство і шлях з аматорів.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.07.2020 19:24
    +1
    Контрабанда сигарет рулить !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.07.2020 19:24
    +1
    Контрабанда сигарет рулить !!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 19:49
    0
    Al Zolo, 01.07.2020 19:47
    все равно клуб вылетит но жест очень красивый-во ФК Львив сейчас изойдет на гавно..... он тут так прыгалчто Карпат нестанет
    так их и не станет, вне зависимости доиграют они этот сезон или нет.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 19:47
    0
    все равно клуб вылетит но жест очень красивый-во ФК Львив сейчас изойдет на гавно..... он тут так прыгалчто Карпат нестанет
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 01.07.2020 19:46
    0
    В искренность не верится
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.07.2020 19:44
    0
    Sviatoslav Kudelych, 01.07.2020 19:24
    Контрабанда сигарет рулить !!!
    ну краще чим вугілля в копанках нелегально гребти чи бурштин мити...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2020 19:44
    0
    А який сенс? Ну закриють проблему до кінця чемпіонату, а далі знову цей цирк? Проблему треба вирішувати не косметично, а глобально. Або інвестори домовляються, або банкрутство і шлях з аматорів.
    Ссылка
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