Карпаты могут пойти по пути Днепра и Металлиста. Как это воспримут фаны?

Перенесенный ранее на первое июля календарный матч 24 тура чемпионата страны «Карпаты» - «Мариуполь», который должен был состояться в приазовском городе, отменен. Это уже официально. Такое решение приняла дирекция УПЛ. Собственно, оно стало итогом всех тех трансформаций и слухов, циркулирующих в последнее время вокруг этой львовской команды. Именно о таком варианте развития событий – что команда не сможет выехать на следующую игру, говорилось уже сразу после матча предыдущего тура «Львов» - «Карпаты», сыгранного в Луцке. Тот матч стал первым после рестарта сезона для «зелено-белых». Напомню, что стартовые туры после длительного простоя «Карпаты» пропустили из-за вспышки в коллективе эпидемии коронавируса.

Однако, уже в 27-м туре львовяне были готовы выйти на поле – в поединке против «Олимпика». Но тут коронавирус подкосил уже донецкую команду, и поединок пришлось отложить. Тем не менее, футболисты и тренерский штаб «Карпат» с воодушевлением восприняли первую игру после простоя: молодая команда в львовском «дерби» заслужила на свою порцию комплиментов, хоть и не выиграла.

Более того, заслужила и на материальное поощрение, если верить официальному сайту клуба. Но дальше случилось то, о чем первым поведал Sport.ua – всем футболистам первой команды и тренерскому штабу от имени руководства «Карпат» были разосланы сообщения – мол, в Мариуполь не поедем. Дескать, нет средств. По информации наших источников во львовском клубе, это сообщение застало врасплох весь коллектив. Особенно это касается молодых игроков, которые были готовы играть бесплатно, лишь бы засветиться, защищая цвета родного клуба. Но финансовая ситуация в «Карпатах» действительно сложная, о чем, опять-таки, поведал официальный рупор клуба. Но, все же, не настолько, чтобы не ездить на календарные матч.

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В данном случае позволю себе одну ремарку. Как поведал исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин, «сейчас долгов перед командой нет, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби». И еще его слова из того же сообщения на официальном сайте: «из-за тяжелой эпидемиологической ситуации во Львове «Карпаты» должны были проводить домашние матчи в других городах. Такой трехнедельный выезд обошелся бы львовянам в 1,5 миллиона гривен. У клуба нет таких денег». Позволю себе не согласиться с господином исполнительным директором. Вполне возможно, что на счетах львовского клуба лишних (да и не лишних тоже) средств действительно нет. Но ведь их не было и на прошлой неделе, когда команда выезжала в Луцк на игру со «Львовом». Но потом деньги резко нашлись для «материального поощрения за проявленный характер». Если называть вещи своими именами, то команде была «выписана» премия со средств нового совладельца клуба Олега Смалийчука.



ФК Карпаты

Тот же Ящишин этот факт косвенно подтверждает, говоря, что «Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом». То есть, при большом желании Смалийчук смог бы найти несколько сотен тысяч гривен на вояж команды в Мариуполь. Тем более, что «Мариуполь» был готов финансово поучаствовать в организации матча первого июля: львовянам нужно было найти деньги лишь на проезд и питание.

Понимаю, что для терпящего финансовые проблемы клуба это немалые средства, и найти их проблематично. Однако, повторюсь, это не было бы критически. Потому что в данном случае Олег Смалийчук уже не «просто бизнесмен», а собственник «Карпат». Причем, говоря простым языком, единственный кормилец, ибо еще один «кормилец» изначально не собирался исполнять свои функции. Поэтому, как мне кажется, в данном случае речь идет не только, точнее, не столько об отсутствии денег на логистику, сколько о желании Смалийчука «надавить на мозоль» этому самому «второму кормильцу» - Игорю Коломойскому. Мол, если ты не хочешь разделить бремя клубного долга (речь идет вроде бы о пяти миллионах долларов, давно висящем на клубе, без погашения которого сложно рассчитывать на получение лицензии на следующий сезон) или хотя бы продать свою часть клуба, я тоже буду сторонним соглядатаем. Со стороны это весьма похоже на «так не доставайся ты никому», где наиболее пострадавшей стороной будет именно футбольный клуб «Карпаты», но логика в такой поведенческой линии Смалийчука есть.

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Новый совладелец «Карпат» действительно очень хотел встретиться с Коломойским и закрыть все вопросы относительно будущего клуба. Более того, по информации наших инсайдеров, Смалийчук согласился выкупить клубную долю «Карпат» у Дыминского лишь после того, как получил предварительное добро на встречу с Игорем Валериевичем, на которой стороны пришли бы к компромиссу. Во всяком случае, именно так обрисовывал на сделке реальность уже бывший совладелец «Карпат» Петр Дыминский совладельцу нынешнему. Когда сделка по «оси» Дыминский – Смалийчук состоялась, Олег насколько мог оперативно вернулся из Испании во Львов. А затем и в Киев. Для встречи с Коломойским. Эту встречу ему якобы обещали организовать и в Швейцарии, и в столице Украины, но в итоге «высокие договаривающиеся стороны» так и не встретились. Игорь Валерьевич включил режим «я на совещании».



ФК Карпаты. Олег Смалийчук и Петр Дыминский

Поэтому у Смалийчука осталась фактически единственная возможность хоть как-то зацепить своего нерадивого «компаньона» - пригрозить тем, что клуб попросту может исчезнуть, дважды не явившись на календарные матчи. Типа пристыдить – смотри, мол, из-за тебя может погибнуть очередная «народная команда»…

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Честно говоря, надежда на то, что у второго акционера «Карпат» вдруг проснется совесть, и он лихорадочно начнет платить по векселям, примерно такая же, как и вылечить коронавирус шашлыками (ноу-хау «Руха»). А если серьезно, то надежд на это практически нет.

Но, как я сказал выше, логика в действиях Смалийчука все равно есть. По нашей информации, скорее всего, «Карпаты» не выйдут и на следующую после матча первого июля игру – все против того же «Мариуполя». И тогда, согласно Регламенту УПЛ, «Карпаты» снимут с соревнований. И «Карпаты», то бишь Смалийчук, на этот шаг идут сознательно.

Для чего это нужно Олегу? Он хочет стать полноправным и единственным собственником «Карпат». А так как полюбовно договориться с Коломойским не получится, Смалийчук, по нашим данным, готов пройти процесс «очищения» клуба. То есть, пойти путем «Металлиста», который стал «Металлистом 1925». Или того же «Днепра», который стал «Днепром-1». Путь этот тернист и долог, но Смалийчук готов его пройти. И в этом действительно есть определенная логика. Да и кадровый ресурс найдется, чтобы быстро пройти «горнило» Второй и Первой лиг. И финансовый тоже.

Не понятно лишь, как к подобному «очищению» отнесутся фаны «Карпат». Тех самых, нынешних, настоящих. К слову, в Днепре болельщики «того» «Днепра» не считают сегодняшнюю команду с «единичкой» своей командой. Да и в Харькове относительно «двадцать пятых» тоже нет особого ажиотажа. Что-то мне досказывает, что условные «Карпаты-1963» во Львове тоже вряд ли примут с распростертыми объятиями…