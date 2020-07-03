Григорий КОЗЛОВСКИЙ – руководству Карпат: «Что вы нюхаете? У вас есть ум?»

Президент «Руха» ответил «Карпатам»

  • 03.07.2020 20:46
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  • 5 комментариев
Григорий КОЗЛОВСКИЙ – руководству Карпат: «Что вы нюхаете? У вас есть ум?»
© ФК Рух. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал решение «Карпат» оплатить штраф «Руха» перед ПФЛ и готовность заплатить 500 тысяч гривен каждому клубу Первой лиги, который обыграет «Рух»:

«Эта информация меня просто убила, этот человеческий цинизм. Напомню, «Карпаты» обратились с официальным обращением, что матч с «Мариуполем» не состоится из-за нехватки средств.

Мы отреагировали на это заявление, и действительно были готовы помочь «Карпатам». Ко мне звонили еще три львовских топ-бизнесмена, которые тоже были готовы помочь, чтобы «Карпаты» могли доиграть сезон. Помогать друг другу – это нормально.

Но то, что я услышал, меня просто убило. У меня вопрос к руководству «Карпат»: «Ребята, что с вами? Что вы нюхаете? Чем наколоты те апельсины, которые вы едите? У вас есть ум?». Вы своими заявлениями вытерли ноги о львовян, о болельщиков. 

Вы заявляете, что у вас нет 1,5 миллиона и готовы по 500 тысяч давать тому, кто обыграет «Рух». Это нормально? Вы клуб довели до банкротства. Вы рассказываете, что поменяли условия, вам нужно еще 5 миллионов. Вы нахозяйничали так, что довели до долга, а теперь еще и занимаетесь шантажом? 

Это ненормально. Это меня шокировало и убило. После этого я больше о «Карпатах» слышать не хочу. Я все делал искренне, клуб не перестану любить. Мне даже язык не повернется назвать руководство «Карпат» так, как мне бы хотелось.

У меня такое впечатление, что это футбольные диверсанты, которых забросили сюда, чтобы они уничтожили футбол во Львове. 

Им не нравится «Львов», «Рух», «Карпаты» им тоже не нравятся, они их убивают. Ребята, вы диверсанты, бегите отсюда, оставьте в покое Львов и львовский футбол. Вам нечего тут искать и делать. 

Горе-руководство «Карпат» убило многолетнюю историю и традиции зелено-белых. Теперь взялись за «Рух», Этим «специалистам» хочу сказать публично, что никогда и никто не уничтожит «Рух». 

Не знаю, какой вы там кокос употребляете, перестаньте. Начните заниматься детьми, думайте, на каких полях они будут играть, какими мячами. Думайте о футболистах и как закончить чемпионат, а не как заплатить штраф за «Рух». 

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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2020 21:02
    -1
    Разборки львовских - это всегда понты, лапша на уши и патриотические вышиванки.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:56
    -2
    А ше, Петрович, нагадай Маркевичу, як йому вівці віддячили... Ато бачу забув вже...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:54
    -2
    То, Петрович, тобі вівці так дякують, шо помагав їм!
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:53
    0
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:52
    -2
    Помагай Петрович ще вівцям! Віддячили тобі за бабки, вівці, і за Гудиму!
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:53
    0
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