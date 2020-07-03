ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Металлург перенесен на неопределенный срок

В запорожском клубе вспышка коронавируса

  • 03.07.2020 16:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Металлург перенесен на неопределенный срок
© ФК Рух

Львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил, что матч 22 тура Первой лиги против «Металлурга», который запланирован на 4 июля, не состоится.

Поединок перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса в запорожском клубе. О наличии положительных тестов в «Металлурге» узнали уже после приезда во Львов, о чем оповестили ПФЛ.

Напомним, ранее Первая лига переносила матчи с участием «Балкан», «Руха» и «Волыни» из-за коронавируса.

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Источник — ФК Рух Львов

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