16-летний вратарь Исенко дебютирует за Ворсклу в УПЛ

«Ворскла» на матч УПЛ против ФК «Львов» (старт в 19:00) приехала молодежным составом, так как основа готовится к поединку с «Динамо» в финале Кубка Украины.
Место в основе на игру чемпионата Украины нашлось 16-летнему вратарю Павлу Исенко, который в полуфинале Кубка Украины в серии пенальти отбил три удара из пяти.
Для Исенко это дебют в УПЛ.
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Источник — Sport.ua
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