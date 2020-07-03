16-летний вратарь Исенко дебютирует за Ворсклу в УПЛ

«Ворскла» на матч УПЛ против ФК «Львов» (старт в 19:00) приехала молодежным составом, так как основа готовится к поединку с «Динамо» в финале Кубка Украины.

Место в основе на игру чемпионата Украины нашлось 16-летнему вратарю Павлу Исенко, который в полуфинале Кубка Украины в серии пенальти отбил три удара из пяти.

Для Исенко это дебют в УПЛ.