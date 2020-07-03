16-летний вратарь Исенко дебютирует за Ворсклу в УПЛ

Герой полуфинала Кубка Украины получит шанс сыграть в УПЛ

  • 03.07.2020 18:29
  • 872 просмотра
  • 1 комментарий
16-летний вратарь Исенко дебютирует за Ворсклу в УПЛ
© vorskla.com.ua

«Ворскла» на матч УПЛ против ФК «Львов» (старт в 19:00) приехала молодежным составом, так как основа готовится к поединку с «Динамо» в финале Кубка Украины.

Место в основе на игру чемпионата Украины нашлось 16-летнему вратарю Павлу Исенко, который в полуфинале Кубка Украины в серии пенальти отбил три удара из пяти.

Для Исенко это дебют в УПЛ.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Кириченко
      Андрей Кириченко, 03.07.2020 18:50
    +1
    Фарту, масти
    Ссылка
    Андрей Кириченко
      Андрей Кириченко, 03.07.2020 18:50
    +1
    Фарту, масти
    Ссылка
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