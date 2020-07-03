Финал Кубка Украины перенесут еще раз? В Харькове ужесточили карантин

В городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация

  • 03.07.2020 20:08
  • 1976 просмотров
  • 4 комментария
Финал Кубка Украины перенесут еще раз? В Харькове ужесточили карантин
© uaf.ua

Финал Кубка Украины по футболу между «Динамо» - «Ворсклой», который должен пройти 8 июля в Харькове, может быть перенесен еще раз.

Дело в том, что в Харькове в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение ужесточить карантинные мери. Теперь запрещены любые мероприятия с участием более 10 человек.

Напомним, финал Кубка Украины переносился уже дважды: сначала из Тернополя во Львов, затем из Львова в Харьков.

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(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.07.2020 20:42
    -4
    Шо это на Гепу нашло? Харьков и корона? Да не в жизни, там короны нит, говорил Гепа.
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    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 20:41
    0
    Во во во, играйте на лужайке у суркиса дома или павелки
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    DK1961
    online
      DK1961, 03.07.2020 20:30
    -1
    Я же уже писал, чтобы все финалы проводили на лужайке перед виллой ХОЗЯИНА (лохметки) в Лондоне...
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:28
    +2
    Тогда уж лучше в Днепр перенести. 2 заболевания за сутки.
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:28
    +2
    Тогда уж лучше в Днепр перенести. 2 заболевания за сутки.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 20:41
    0
    Во во во, играйте на лужайке у суркиса дома или павелки
    Ссылка
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