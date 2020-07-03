Финал Кубка Украины перенесут еще раз? В Харькове ужесточили карантин

Финал Кубка Украины по футболу между «Динамо» - «Ворсклой», который должен пройти 8 июля в Харькове, может быть перенесен еще раз.

Дело в том, что в Харькове в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение ужесточить карантинные мери. Теперь запрещены любые мероприятия с участием более 10 человек.

Напомним, финал Кубка Украины переносился уже дважды: сначала из Тернополя во Львов, затем из Львова в Харьков.