Коринтианс договорился с Динамо по отсрочке платежа за Сидклея

Украинский клуб решил пойти навстречу просьбе бразильского

  • 03.07.2020 18:47
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Коринтианс договорился с Динамо по отсрочке платежа за Сидклея
© ФК Коринтианс. Сидклей

Руководство бразильского «Коринтианса» согласовало с боссами киевского «Динамо» вопрос переноса первого платежа по аренде 27-летнего левого фулбека Сидклея.

Отмечается, что первоначально клубы наметили, что «Коринтианс» заплатит «Динамо» 500 тысяч евро за аренду Сидклея, сделав это четырьмя платежами. Первый должен был произойти в марте, однако из-за пандемии коронавируса и последовавшего кризиса, бразильский клуб попросил об отсрочке, которая была принята «бело-синими».

Пока неизвестно, когда «Коринтианс» выплатит «Динамо» первую часть транша за аренду Сидклея, но три остальных намечены на август, октябрь и декабрь.

Также отмечается, что в контракте Сидклея содержится опция о возможности выкупа футболиста «Коринтиансом» за 4,4 миллиона евро. Впрочем, пока подобная опция кажется маловероятной, так как Сидклей не способен составить должную конкуренцию другим футболистам команды на этой позиции.

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Источник — Globoesporte

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