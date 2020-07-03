Список на лето. Кому в Шахтере стоит дать шанс в оставшихся матчах сезона

Сезон-2019/20 – вероятно, войдет в историю, как один из наиболее непростых для футбольного мира. В последние годы графики проведения соревнований настолько «устаканились», что для опытных тренеров не составляло особых проблем расписать время для отпуска, а также последующих тренировочных сборов, чтобы максимально качественно подготовить команду к новым вызовам.

Однако пандемия коронавируса застала врасплох всех, и футбольное сообщество не стало исключением. Все это привело к переносу финальных стадий еврокубковых турниров сезона-2019/20 на август – время, когда в топ-чемпионатах Европы обычно едва только завершали предсезонку и начинали раскачку, неторопливо входя в долгоиграющую череду матчей.

Нынешнее лето – необычное для игры № 1. Именно поэтому мы пока не до конца понимаем, как будет готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» донецкий «Шахтер». Да и сам Луиш Каштру в одном из последних интервью признался, что пока не знает, как будет построен летний отпуск для лидеров команды, которых с одной стороны нужно держать свежими, а с другой – максимально подготовленными…

Очевидно лишь одно – досрочное чемпионство «Шахтера» открывает перед Каштру невероятные просторы для экспериментов. Вряд ли сейчас «горнякам» стоит всерьез задумываться о результате, ведь куда важнее будет проверить ближайший резерв, и дать шанс молодым игрокам – способны ли они «вытянуть» уровень «Шахтера», или пока нуждаются в аренде?

Озадачившись этим вопросом, мы подобрали пятерых кандидатов, которым Каштру стоит дать полноценный шанс показать себя, пусть даже и в самом ближайшем матче против «Динамо»…

ВИТАО

«Шахтер» подписал этого бразильца в конце минувшего летнего трансферного окна. Удивление еще тогда было неподдельным, ведь «горняки» после осечки с Леонардо долгое время не покупали легионера из этой страны на позицию центрального защитника. Но таланты Витао, видимо, были настолько очевидными для скаутов «горняков», что упустить шанс подписать этого футболиста было нельзя.

За почти весь сезон в «Шахтере» Витао не сыграл за первую команду ни одного официального матча, часто привлекаясь к играм молодежного состава. После того, как этот турнир из-за коронавируса был признан завершенным досрочно, Витао начали подпускать к заявке первой команды. К нынешнему моменту 20-летний бразилец уже трижды оказывался на скамейке «горняков» (против «Десны», «Колоса» и «Зари»), но шанса выйти на поле так и не получил.

Витао – мощный центрбек, который в молодежном первенстве Украины имеет хорошую статистику выигранных единоборств (66%), а также весьма пристойный показатель точности передач (93%), в том числе в последнюю треть поля (69%). Сейчас сложно утверждать, что Витао окажется способен в перспективе вытеснить из основы Кривцова, но стратегически на этого футболиста «горнякам» стоит делать большую ставку, чем на более возрастного Хочолаву, который также будет занимать в основе легионерскую квоту.

Да, позиция центрбека – одна из наиболее ответственных в футболе, однако ближайшие четыре матча не станут решающими с точки зрения результата для «горняков», а потому это великолепная возможность дать проявить себя Витао. Банально, но на этом отрезке бразилец, возможно, успеет «понабивать шишки», из которых сделает выводы, и станет сильнее в будущем.

Александр ПИХАЛЕНОК

Талантливому воспитаннику академии «горняков», который способен сыграть на позиции центрального или опорного полузащитника, в начале мая исполнилось уже 23 года. За это время на профессиональном уровне Пихаленок успел провести всего 45 поединков, причем лишь 5 – за «Шахтер», а остальные – в бытность арендованным «Мариуполем».

Подавляющее большинство специалистов, работавших с Пихаленком, отмечают его невероятный потенциал и способность анализировать ситуацию на поле. В «Мариуполе» Александру удалось стать настоящим лидером команды, а потому неудивительно, что минувшим летом в «Шахтере» предпочли вернуть хавбека обратно, чтобы дать шанс. Но в карьере Пихаленка произошло несчастье – он получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена, из-за чего надолго вылетел из строя, и не сумел с первых же дней как следует проявить себя в глазах Луиша Каштру и его ассистентов.

Возвращение в строй Пихаленка состоялось 6 июня в матче «горняков» против «Десны» (3:2). Хавбек вышел на замену при счете 3:1 в пользу дончан, но в концовке допустил нелепую ошибку, буквально подарив мяч Будковскому, который не преминул возможностью воспользоваться таким шансом.

После того Пихаленок в трех матчах попадал в заявку, но на поле не выходил. Впрочем, есть уверенность, что Каштру не поставил «крест» на Александре после первой же оплошности, и еще даст шанс Пихаленку проявить себя в остатке сезона. И уж тут хавбеку нужно понимать, что все зависит только от него – в его возрасте пора доказывать, что специалисты не ошибались, утверждая о прекрасных перспективах футболиста…

Артем БОНДАРЕНКО

Возможность поработать с первой командой Луиш Каштру предоставил Артему Бондаренко еще на зимних сборах команды. Очевидно, тогда футболист окончательно приглянулся португальскому специалисту, потому как 1 марта он дал возможность 19-летнему хавбеку дебютировать в УПЛ против «Ворсклы» (0:1). И хотя в том матче «горняки» неожиданно уступили сопернику, игра Бондаренко вызвала преимущественно одобрительные отзывы в прессе.

Артем Бондаренко несколько лет был одним из лидеров юношеских команд «Шахтера», воспитанником академии которого и является. Он имеет хорошую антропометрию, с которой сочетаются скорость и техника. Важно, что этот футболист не проявляет присущей для многих молодых украинцев психологической неустойчивости при переходе от молодежного ко взрослому уровню. Бондаренко отличается хорошей наглостью на поле, и заряженностью на борьбу.

Пока на счету Бондаренко лишь 3 проведенных матча в УПЛ нынешнего сезона. Все ему посчастливилось сыграть еще в начале марта, после чего произошла приостановка розыгрыша соревнования, а затем хавбек имел проблему с ахилловым сухожилием. Ныне Артем работает в общей группе, а потому сохраняет хорошие шансы проявить себя в оставшихся до конца сезона матчах УПЛ. Как минимум дебютный выход в стартовом составе команды 19-летний хавбек точно заслужил…

Владислав ВАКУЛА

Первую часть нынешнего сезона Владислав Вакула на правах аренды провел в «Мариуполе», но затем «горняки» приняли решение вернуть футболиста к себе. Причем остался вингер в «Шахтере» и после зимних сборов, хотя в прессу попадали слухи об интересе к нему со стороны заокеанского клуба, выступающего в МЛС.

Впрочем, пока Вакула так и не получил своего шанса в первой команде при Луише Каштру. Похвастаться Владислав может лишь тремя попаданиями в заявку. После рестарта сезона португальский наставник «горняков» дважды опробовал Вакулу в спаррингах с «Рухом» и «Оболонью-Бровар» на позиции правого фулбека, но дальше эксперимента на уровне товарищеских матчей дело не зашло.

Очевидно, что главными плюсами в игре Вакулы являются скорость и техника. В последнем аспекте в «Шахтере» пресса часто выделяет Михаила Мудрика, но на самом деле среднематчевый показатель обводок у Вакулы в текущем сезоне даже выше – 8,4 против 8,2 (успешность: 51% против 56% соответственно), причем Владислав большую часть действий совершал на уровне УПЛ за «Мариуполь», а вот Михаил пока может похвастаться лишь выступлениями на молодежном уровне.

Важно, что сам Вакула непременно ждет шанса от Каштру в концовке сезона. Он понимает, что у него будет не так много возможностей, и что конкурировать с бразильцами всегда непросто, однако готов проявлять себя. Получится ли? Вот здесь и нужно давать играть, чтобы затем оценивать, и делать выводы.

Даниил СИКАН

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Даниил Сикан пока не может в «Шахтере» показывать такое же качество игры, как на мундиале в Польше летом минувшего года. В первой части сезона Луиш Каштру предоставлял молодому форварду несколько возможностей, но тот не сумел за них уцепиться.

Однако зимой «горняки», вопреки прогнозам, не отправили Сикана набираться опыта в аренду. Сам Каштру пояснил, почему это произошло: «У каждого игрока «Шахтера» есть свой спортивный план. На игровое время Сикана повлияла пандемия. Из-за нее чемпионат остановили, мы тоже стали менять свои планы и свое расписание. Скажу честно - думал, что Сикан будет играть больше. Но мы не оставили его в команде просто так. У нас есть для него четкий план и мы решили, что лучше он будет тренироваться здесь, чем играть непонятно где».

Подобный посыл – очень важен для Сикана. Значит, на него все же рассчитывают, и хотят максимально адаптировать к выступлениям за первую команду, пусть даже и через период отсутствия игровой практики на высшем уровне. Сам Даниил, похоже, чрезвычайно мотивирован на остаток сезона, и, как и многие другие в нашем сегодняшнем списке, рассчитывает на получение игровой практики.

P.S. Наивно полагать, что в ближайшем матче против «Динамо» Луиш Каштру слишком удивит составом. Вероятнее всего, на принципиальную игру выйдет привычный состав, а уже по ходу встречи, возможно, получит шанс кто-то из молодых. С другой стороны, предугадать решения Каштру куда сложнее, нежели в случае с его консервативным в этом плане предшественником Фонсекой. А коль так, то на матч с «Динамо» вполне могут выйти и все пять игроков из нашего списка. Тогда состав «горняков» мог бы оказаться, например, таким: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано – Пихаленок, Маркос Антонио, Бондаренко, Вакула, Тете – Сикан. Вы уверены, что «Динамо» пришлось бы легко?..

Алексей СЛИВЧЕНКО