Шахтер отказал клубу МЛС в аренде Вакулы – СМИ

Молодой хавбек продолжит карьеру в стане чемпиона Украины

  • 16.02.2020 21:17
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Шахтер отказал клубу МЛС в аренде Вакулы – СМИ
© ФК Шахтер. Владислав Вакула

Руководство «Шахтера» не приняло предложение одного из клубов МЛС об аренде вингера Владислава Вакулы.

Ранее сообщалось, что заокеанский клуб предложил «горнякам» взять Вакулу в аренду на один сезон (в МЛС он проходит с марта по октябрь) с опцией выкупа.

Владислав Вакула первую часть сезона отыграл на правах аренды в «Мариуполе», но зимние сборы провел в «Шахтере».

Главный тренер приазовцев Александр Бабич уже рассказал, что Вакула останется в стане «горняков» и на весеннюю часть сезона.

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Источник — Sportarena

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