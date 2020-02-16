Шахтер отказал клубу МЛС в аренде Вакулы – СМИ

Руководство «Шахтера» не приняло предложение одного из клубов МЛС об аренде вингера Владислава Вакулы.
Ранее сообщалось, что заокеанский клуб предложил «горнякам» взять Вакулу в аренду на один сезон (в МЛС он проходит с марта по октябрь) с опцией выкупа.
Владислав Вакула первую часть сезона отыграл на правах аренды в «Мариуполе», но зимние сборы провел в «Шахтере».
Главный тренер приазовцев Александр Бабич уже рассказал, что Вакула останется в стане «горняков» и на весеннюю часть сезона.
Источник — Sportarena
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