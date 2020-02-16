Александр БАБИЧ: «Вакула остался в расположении Шахтера»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал об усилении команды перед второй частью сезона
— Новички Сагуткин, Дудик — усилили команду?
— Мы хорошо знаем их качества. Наверное, они еще не в оптимальных кондициях. У них наш менталитет, но еще необходимого немного времени, чтобы интегрироваться в нашу команду. У кого-то получается чуть быстрее, у кого-то медленнее. Но, с учетом плотности игр чемпионата, у всех будет игровое время и возможность проявить себя.
— Вакула и Кирюханцев, которые провели сборы с «Шахтером», вернулись в «Мариуполь»?
— Кирюханцев будет у нас до конца чемпионата. У него было повреждение, но он уже восстановился и выходил на поле. Вакула остался в расположении «Шахтера».
Источник — zbirna.com
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