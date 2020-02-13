Форвард Шахтера Вакула может продолжить карьеру в США

Донецкий «Шахтер» может отправить своего нападающего в США. У форварда есть предложение от одного из клубов МЛС.

«Шахтеру» сделали предложение аренды 20-летнего форварда. Его могут арендовать на 1 сезон (в МЛС с марта по октябрь).

Также, клуб из США хочет иметь опцию выкупа игрока.

Владислав Вакула первую часть сезона провел в «Мариуполе». Игрок принадлежит «Шахтеру». Именно с «горняками» Вакула был на зимних сборах.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19-ти официальных поединках, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также, Вакула является игроком сборной Украины U-21.