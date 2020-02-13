Форвард Шахтера Вакула может продолжить карьеру в США

20-летний футболист привлек внимание клуба МЛС

  • 13.02.2020 12:06
  • 1088 просмотров
  • 3 комментария
Форвард Шахтера Вакула может продолжить карьеру в США
© ФК Мариуполь. Владислав Вакула

Донецкий «Шахтер» может отправить своего нападающего в США. У форварда есть предложение от одного из клубов МЛС.

«Шахтеру» сделали предложение аренды 20-летнего форварда. Его могут арендовать на 1 сезон (в МЛС с марта по октябрь).

Также, клуб из США хочет иметь опцию выкупа игрока.

Владислав Вакула первую часть сезона провел в «Мариуполе». Игрок принадлежит «Шахтеру». Именно с «горняками» Вакула был на зимних сборах.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19-ти официальных поединках, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также, Вакула является игроком сборной Украины U-21.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 13.02.2020 12:25
    0
    Нужно отпускать, тут пока ничего не светит за Тайсоном, Конопой, Соломоном и Фернандо
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 12:11
    -1
    американцы такие что могут и натурализовать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.02.2020 12:10
    -1
    За сапогами для Оксаны поедет))))
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 13.02.2020 12:25
    0
    Нужно отпускать, тут пока ничего не светит за Тайсоном, Конопой, Соломоном и Фернандо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности