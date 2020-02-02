Вакула и Кирюханцев поехали с Шахтером на второй сбор

Луиш Каштру взял с собой 27 игроков

  • 02.02.2020 13:53
  • 487 просмотров
  • 1 комментарий
Вакула и Кирюханцев поехали с Шахтером на второй сбор
© ФК Шахтер

Сегодня «Шахтер» вылетел на второй зимний сбор в турецком Белеке. Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру взял с собой 27 игроков, в числе которых – Игорь Кирюханцев, Витао и Владислав Вакула.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 02.02.2020 14:00
    0
    Жопа Мариуполю
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 02.02.2020 14:00
    0
    Жопа Мариуполю
    Ссылка
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