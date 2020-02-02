Вакула и Кирюханцев поехали с Шахтером на второй сбор

Сегодня «Шахтер» вылетел на второй зимний сбор в турецком Белеке. Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру взял с собой 27 игроков, в числе которых – Игорь Кирюханцев, Витао и Владислав Вакула.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула
Источник — ФК Шахтер Донецк
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