Шахтер в Турции: акцент на мяч, травма Соломона, капитанская рокировка

Матчем против чешской команды «Словацко» подопечные Луиша Каштру завершили первый учебно-тренировочный сбор, который проходил в Турции. В рамках сбора чемпионы Украины провели четыре поединка. Кроме чехов, которых «горняки» одолели 1:0, «Шахтер» сыграл с польским «Лехом» (победа 1:0) и сербскими «Войводиной» (ничья 1:1) и «Пролетером» (уступили 0:1).

Как и следовало ожидать, основной акцент на первом сборе тренерский штаб сделал на улучшение функциональных кондиций игроков. То есть, говоря попроще, упор был именно на «физику». Однако, в этой связи нужно отметить, что тренировочные занятия дончан на футбольном поле были направлены не только, точнее, не столько на беговую работу, сколько на работу с мячом. Причем, если сравнивать эти две части единого целого – силовые/беговые упражнения и игра с мячом, то в процентом отношении вторая часть возьмет верх. Для отечественных команд такое положение вещей в диковинку. Как-то мы уже свыклись с мыслью, что на первом сборе наши коллективы до колик прокачивают мышцы и «жабры».

Собственно, именно этим и занимались на своих первых сборах практически все наши элитные команды. А вот «Шахтер» решил немного отойти от этого шаблона. «Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, как по мне, самый правильный и приятный. Почему? Потому что мы тренируем «физику» за счет удержания мяча, интенсивной работы. И это просто удовольствие» - это реакция на первый сбор повидавшего виды Коноплянки. «Мы не бегаем, круги не наматываем, вся работа проходит через упражнения с мячом. Таков сейчас футбол, как и принципы нашего тренерского штаба» - а это уже впечатления не менее опытного Пятова. «Мне нравится, что у Луиша Каштру все занятия с мячом, упражнения игровые и интересные» - так отреагировал новичок Вакула. А так – молодой Тете: «много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом». То есть, практически все игроки команды отмечают, что Каштру прокачивал «физику» не только через спортзал и тренажеры, но и через игру с мячом. Наверное, этот нюанс – одна из основных особенностей первого сбора «Шахтера». Хорошо это или плохо? На этот вопрос ответ может дать только время. Точнее, официальные матчи.

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Еще одним нюансом первого сбора «Шахтера» стал просмотр тренерским штабом новичков. Об этом, в частности, отметил и сам наставник «горняков». Но оценивать конкретно того или иного новобранца Каштру не стал, ограничившись фразой «уже есть определенная оценка каждого игрока по итогам сборов. Каждый старался. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже».

Говоря о новичках «Шахтера», нужно иметь в виду, что таковыми их можно считать лишь условно. Это вернувшиеся из аренд Владислав Вакула, Игорь Кирюханцев, Веллингтон Нем и Фернандо, а также молодые 19-летние Назарий Муравский и Артем Бондаренко. Сложить внятное впечатление об игре этих футболистов на первом сборе достаточно сложно, поскольку игрового времени у них было не так уж и много. Каштру, в отличие от Михайличенко и «Динамо», на первом сборе решил проводить меньше поединков (четыре против динамовских шести), к тому же португалец решил не прибегать к практике использования двух разных составов в каждом из таймов. Наиболее массовая ротация состава была произведена в двух премьерных поединках – против «Леха» и «Войводины», в которых практически все исполнители получили игровую практику. В матче против «Пролетера» сыграли игроки условного второго состава, а вот в матче против «Словацко» - уже условная основа.

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Какие кадровые тенденции просматривались в этих поединках? В этой связи важно отметить, что чемпионы страны отбыли на сбор не в оптимальном составе. В первые дни сбора серьезно травмировался Соломон: по предварительной информации, Манор выбыл на три месяца. Из-за вызова в олимпийскую сборную Бразилии в Турцию с «Шахтером» не полетели Майкон и Додо. И если первого сложно назвать системообразующим футболистом команды, то второго – таки да. В отсутствие бразильца практически безальтернативным вариантом на правом фланге защиты все еще остается Болбат, хотя, как по мне, Кирюханцев уже в ближайшем будущем может передвинуть Сергея со второго на третье место в этом амплуа.

Интересная ситуация сложилась относительно центральных защитников. Пока что безальтернативным смотрится Матвиенко, а вот на место второго «столпа» практически с равными шансами претендуют Кривцов и Хочолава. Кстати, именно грузинский центрбек сыграл в основе против «Словацко». С позицией левого защитника – полная ясность: все тот же Исмаили. Правда, в последней игре на сборе бразилец травмировал руку. Насколько серьезно это повреждение – увидим уже на следующем сборе.

Выбор полузащитников у Каштру наиболее щедрый. Из игроков средней линии «Шахтера» можно составить отдельную команду. Поэтому нельзя отбрасывать и такую версию, что по итогам сборов кто-то из игроков середины поля будет вынужден оставить команду. Но пока что Каштру некоторым своим подопечным находит другие амплуа. В частности, номинальный опорник Фернандо переквалифицировался в центрфорварда. Честно говоря, пока что не впечатляет. Хотя, объективно говоря, никто из шахтерских нападающих на этом сборе не впечатлил. В четырех матчах команда забила три мяча, и все они – на счету не форвардов (забивали Кривцов, Патрик и Коваленко). То, что у «Шахтера» может завершать атаку игрок любой позиции, это хорошо, но все же хотелось бы, чтобы забивали и те, кому это положено по «функциональным обязанностям» - Мораес и партнеры. Пока что ни у натурализованного бразильца, ни у его молодого коллеги Сикана с голеадорскими подвигами не складывается.

Еще один эксперимент Каштру на этом сборе – перевод Марлоса на позицию под нападающими. Вот как сам тренер оценивает эту пертурбацию: «новая позиция Марлоса? Он играл либо вингера, либо под нападающим в сезоне. У него очень хорошая техника, он умеет действовать в ограниченном пространстве, отличное видение поля. Осталось добрать физическую форму. Знаю, чего он стоит на этих позициях». То есть, определить, насколько тренер «горняков» остался доволен игрой ветерана команды, пока что не представляется возможным – все завуалировано и туманно.

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Зато выбор нового капитана команды – наоборот, прозрачен, аки слеза ребенка. На первом сборе капитанская повязка «Шахтера» досталась Андрею Пятову. Ранее, как мы помним, донецкую команду выводил на матчи Тайсон.

Причина такой рокировки, как мне кажется, лежит на поверхности: Тайсон всерьез намерен уйти из команды, причем чем раньше – тем лучше. Наверняка Каштру нужен такой капитан, который и сегодня, и завтра будет ассоциироваться именно с командой, а не со склоками. Хотя ответа на вопрос, а как же отреагировал на это «ущемление» сам бразилец и его партнеры по «диаспоре», остается открытым. Во всяком случае, пока что однозначной информации по этому поводу нет.

Следующий сбор «Шахтер» снова проведет в турецком Белеке, со второго по девятое февраля. Скорее всего, на этом сборе команда уже будет форсировать подготовку, а тренерский штаб – определять основной состав, ведь совсем скоро на дончан ждет игра плей-офф Лиги Европы против «Бенфики», которая, в отличие от горняков, не лишена практики официальных поединков. Но об этом - в следующий раз.

Валерий ВАСИЛЕНКО

Фото ФК Шахтер