Владислав ВАКУЛА: «Хочу показать тренеру, что достоин быть в составе»

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула надеется, что досрочное завоевание командой чемпионства поможет ему получить игровую практику в концовке сезона:
«В отличном настроении готовимся к встрече с «Динамо». Для меня это первое чемпионство в карьере. Эмоции до сих пор переполняют! Хочу посвятить медаль моим родителям. Это их заслуга, что я стал футболистом.
Очень хочется показать тренерскому штабу, что я достоин быть в составе. Думаю, в оставшихся матчах чемпионата возможность проявить себя получат ребята, которые мало играли на протяжении сезона. Буду продолжать работать и ждать своего шанс».
Вакула перешел в «Шахтер» из «Мариуполя» в январе, однако до сих пор не провел ни одного матча в составе своего нового клуба.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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