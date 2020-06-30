Владислав ВАКУЛА: «Хочу показать тренеру, что достоин быть в составе»

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула надеется, что досрочное завоевание командой чемпионства поможет ему получить игровую практику в концовке сезона:

«В отличном настроении готовимся к встрече с «Динамо». Для меня это первое чемпионство в карьере. Эмоции до сих пор переполняют! Хочу посвятить медаль моим родителям. Это их заслуга, что я стал футболистом.

Очень хочется показать тренерскому штабу, что я достоин быть в составе. Думаю, в оставшихся матчах чемпионата возможность проявить себя получат ребята, которые мало играли на протяжении сезона. Буду продолжать работать и ждать своего шанс».

Вакула перешел в «Шахтер» из «Мариуполя» в январе, однако до сих пор не провел ни одного матча в составе своего нового клуба.