29-й тур
Львов
2:2
Ворскла
03.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

«Юниорский» состав Ворсклы сумел завоевать ничью со Львовом

Далекий от основного состав полтавчан сумел дважды отметиться в воротах коллектива Цецадзе

  • 03.07.2020 20:53
  • 952 просмотра
  • 13 комментариев
«Юниорский» состав Ворсклы сумел завоевать ничью со Львовом
© ФК Львов

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Львов – Ворскла – 2:2

Яковелли, 55, Борзенко, 75 – Челядин, 7, Д. Кравчук, 89

 Татарков, 45, Сабино, 52, Гончар, 70 – Д. Кравчук, 22, Мельничук, 63, Дубко, 74

Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук (Гончар, 69), Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина (Приймак, 77), Бопесу (Клименчук, 69), Алваро (Ренан, 56) – Яковелли.

Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) – Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Белый (Галата, 46), Гаджук (Кулаковский, 90+2) – Власов (Дмитрук, 73), Д. Кравчук.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)

Удары (в створ): 13 (4) – 9 (3)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 1 – 0.

ЛЬВОВ-ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Palych1
    online
      Palych1, 03.07.2020 21:11
    0
    Андрій Івко, 03.07.2020 21:00
    Напевне, найбожевільніший матч посткарантинної УПЛ. Я хоч і не бачив матчу(пенісову ку ), але судячи з текстової трансляції, команди грали взагалі без центра поля, на зустрічних курсах
    а если бы на зажопил 100 грн то смог посмотреть матч вживую
    Ссылка
    az-667
      az-667, 03.07.2020 21:11
    0
    Виктор Иванов, 03.07.2020 21:05
    Какой то вечерний квартал...
    2:4 должно быть!
    Больше слов нет.
    Ну не согласен...Молодёжь канеш красавцы,но если вспомнить убойный момент с перекладиной Татаркова и явный пеналь,то 4-4
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:07
    0
    А якщо б нашу сбірну , що ЧС виграла виставити до УПЛ - там би і Ахмєт з Бразилією всрався.
    Жаль, що далі біда .
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 21:05
    0
    Какой то вечерний квартал...
    2:4 должно быть!
    Больше слов нет.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:04
    +2
    BekXan, 03.07.2020 21:01
    Классные у нас пацаны.Не много спокойствия и опыта и могло быть всё ещё круче.Спасибо.Вот что значит давать шанс молодым и понимание что у них есть возможность за играть за основу и попасть в основу через свою школу.Не хотят у нас в клубах работать с молодыми ,а зря это будущее нашего футбола.У Ворсклы всегда была хорошая школа,Сачко правда не доверял ей а зря.А Максимов умеет работать с молодыми.
    Дуже радий за вас, чесно. 😊
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:03
    0
    Я, доречі, зовсім не знаю , хто там зараз «держе» Ворсклу.
    І за цю таємницю, вболівальники Ворскли, я буду з вами.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 03.07.2020 21:01
    +7
    Классные у нас пацаны.Не много спокойствия и опыта и могло быть всё ещё круче.Спасибо.Вот что значит давать шанс молодым и понимание что у них есть возможность за играть за основу и попасть в основу через свою школу.Не хотят у нас в клубах работать с молодыми ,а зря это будущее нашего футбола.У Ворсклы всегда была хорошая школа,Сачко правда не доверял ей а зря.А Максимов умеет работать с молодыми.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2020 21:01
    +5
    Так оказывается есть молодежь у Максимова. Развивать молодых, местных игроков. И будет кем играть.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:00
    +3
    Прекрасна гра . І дуже показова. Максимову, керівництву Ворскли велике спасибі.
    Таке хтось повинен був показати.
    .
    Мій план по обмеженню зарплат я пізніше викладу.
    Ссылка
    Андрій Івко
      Андрій Івко, 03.07.2020 21:00
    +2
    Напевне, найбожевільніший матч посткарантинної УПЛ. Я хоч і не бачив матчу(пенісову ку ), але судячи з текстової трансляції, команди грали взагалі без центра поля, на зустрічних курсах
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:58
    -5
    Львів мертві! Мертвіший тільки Днєпр і калпати!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:57
    +3
    Будущие топ-футболисты. Фантастика! А кто-то говорит, что УПЛ неинтересная... Зря Карпаты снялись с УПЛ
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:57
    0
    Парадокс, особливо останні хвилини.... Суддя ще той під.ас але Львів своєю грою заслужив нічию...
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 03.07.2020 21:01
    +7
    Классные у нас пацаны.Не много спокойствия и опыта и могло быть всё ещё круче.Спасибо.Вот что значит давать шанс молодым и понимание что у них есть возможность за играть за основу и попасть в основу через свою школу.Не хотят у нас в клубах работать с молодыми ,а зря это будущее нашего футбола.У Ворсклы всегда была хорошая школа,Сачко правда не доверял ей а зря.А Максимов умеет работать с молодыми.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2020 21:01
    +5
    Так оказывается есть молодежь у Максимова. Развивать молодых, местных игроков. И будет кем играть.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:00
    +3
    Прекрасна гра . І дуже показова. Максимову, керівництву Ворскли велике спасибі.
    Таке хтось повинен був показати.
    .
    Мій план по обмеженню зарплат я пізніше викладу.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:57
    +3
    Будущие топ-футболисты. Фантастика! А кто-то говорит, что УПЛ неинтересная... Зря Карпаты снялись с УПЛ
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:04
    +2
    BekXan, 03.07.2020 21:01
    Классные у нас пацаны.Не много спокойствия и опыта и могло быть всё ещё круче.Спасибо.Вот что значит давать шанс молодым и понимание что у них есть возможность за играть за основу и попасть в основу через свою школу.Не хотят у нас в клубах работать с молодыми ,а зря это будущее нашего футбола.У Ворсклы всегда была хорошая школа,Сачко правда не доверял ей а зря.А Максимов умеет работать с молодыми.
    Дуже радий за вас, чесно. 😊
    Ссылка
    Андрій Івко
      Андрій Івко, 03.07.2020 21:00
    +2
    Напевне, найбожевільніший матч посткарантинної УПЛ. Я хоч і не бачив матчу(пенісову ку ), але судячи з текстової трансляції, команди грали взагалі без центра поля, на зустрічних курсах
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 03.07.2020 21:11
    0
    Андрій Івко, 03.07.2020 21:00
    Напевне, найбожевільніший матч посткарантинної УПЛ. Я хоч і не бачив матчу(пенісову ку ), але судячи з текстової трансляції, команди грали взагалі без центра поля, на зустрічних курсах
    а если бы на зажопил 100 грн то смог посмотреть матч вживую
    Ссылка
    az-667
      az-667, 03.07.2020 21:11
    0
    Виктор Иванов, 03.07.2020 21:05
    Какой то вечерний квартал...
    2:4 должно быть!
    Больше слов нет.
    Ну не согласен...Молодёжь канеш красавцы,но если вспомнить убойный момент с перекладиной Татаркова и явный пеналь,то 4-4
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:07
    0
    А якщо б нашу сбірну , що ЧС виграла виставити до УПЛ - там би і Ахмєт з Бразилією всрався.
    Жаль, що далі біда .
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 21:05
    0
    Какой то вечерний квартал...
    2:4 должно быть!
    Больше слов нет.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 21:03
    0
    Я, доречі, зовсім не знаю , хто там зараз «держе» Ворсклу.
    І за цю таємницю, вболівальники Ворскли, я буду з вами.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:57
    0
    Парадокс, особливо останні хвилини.... Суддя ще той під.ас але Львів своєю грою заслужив нічию...
    Ссылка
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