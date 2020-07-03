«Юниорский» состав Ворсклы сумел завоевать ничью со Львовом

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
Львов – Ворскла – 2:2
Яковелли, 55, Борзенко, 75 – Челядин, 7, Д. Кравчук, 89
Татарков, 45, Сабино, 52, Гончар, 70 – Д. Кравчук, 22, Мельничук, 63, Дубко, 74
Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук (Гончар, 69), Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина (Приймак, 77), Бопесу (Клименчук, 69), Алваро (Ренан, 56) – Яковелли.
Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) – Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Белый (Галата, 46), Гаджук (Кулаковский, 90+2) – Власов (Дмитрук, 73), Д. Кравчук.
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)
Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)
Удары (в створ): 13 (4) – 9 (3)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 1 – 0.
ЛЬВОВ-ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Илья Береза, Sport.ua
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2:4 должно быть!
Больше слов нет.
Жаль, що далі біда .
2:4 должно быть!
Больше слов нет.
І за цю таємницю, вболівальники Ворскли, я буду з вами.
Таке хтось повинен був показати.
.
Мій план по обмеженню зарплат я пізніше викладу.
Таке хтось повинен був показати.
.
Мій план по обмеженню зарплат я пізніше викладу.
2:4 должно быть!
Больше слов нет.
Жаль, що далі біда .
2:4 должно быть!
Больше слов нет.
І за цю таємницю, вболівальники Ворскли, я буду з вами.
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