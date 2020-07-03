Виталий КОСОВСКИЙ: «Мы будем прощать ошибки молодым игрокам Ворсклы»

Тренер полтавской «Ворсклы» Виталий Косовский прокомментировал ничью в матче 29-го тура УПЛ со «Львовом» (2:2):

«Я могу сразу сказать, что благодарен футболистам, что они проявили характер и терпение. Молодцы. Первыми забили, об этом мы договаривались, и это у нас получилось.

Большинство игроков работают и в первой команде и уже дебютировали в УПЛ. В плане психологии все хорошо. Очень много ошибок, но это молодые игроки. Мы будем прощать им эти ошибки, потому что они будут набираться опыта и становиться лучше.

За этот матч будет премия. Надеюсь, и руководство клуба с удовольствием посмотрело это игру».