29-й тур
Львов
2:2
Ворскла
03.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виталий КОСОВСКИЙ: «Мы будем прощать ошибки молодым игрокам Ворсклы»

Тренер полтавской команды прокомментировал ничью в матче со «Львовом»

  • 03.07.2020 23:05
  • 763 просмотра
  • 2 комментария
Виталий КОСОВСКИЙ: «Мы будем прощать ошибки молодым игрокам Ворсклы»
© YouTube. Виталий Косовский

Тренер полтавской «Ворсклы» Виталий Косовский прокомментировал ничью в матче 29-го тура УПЛ со «Львовом» (2:2):

«Я могу сразу сказать, что благодарен футболистам, что они проявили характер и терпение. Молодцы. Первыми забили, об этом мы договаривались, и это у нас получилось.

Большинство игроков работают и в первой команде и уже дебютировали в УПЛ. В плане психологии все хорошо. Очень много ошибок, но это молодые игроки. Мы будем прощать им эти ошибки, потому что они будут набираться опыта и становиться лучше.

За этот матч будет премия. Надеюсь, и руководство клуба с удовольствием посмотрело это игру».

Лучшие моменты матча Львов - Ворскла
89' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
75' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Борзенко (Львов).
55' ГОЛ ! Мяч забил Яковелли (Львов).
8' ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
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Источник — ФК Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 23:45
    -1
    Молодці, гарна молодь у вас в колгоспі!
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 03.07.2020 23:30
    +2
    Умные слова, умного человека...без всяких там"судьи виноваты" и тд
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2020 23:30
    +2
    Умные слова, умного человека...без всяких там"судьи виноваты" и тд
    Ссылка
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