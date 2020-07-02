Дальний выезд полтавчан ввиду предстоящего финала Кубка был вынесен на пятницу, и потому к стартовому матчу очередного тура УПЛ имеется повышенное внимание. Тем более, из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львове пройдет он в Тернополе, который не видел поединков сильнейшей украинской лиги почти 20 лет!

«Львов» подходит к матчу без дисквалификаций и с прерванной серией поражений, так что хозяева полны решимости «пощипать» статусного соперника. Георгий Цецадзе в новой для себя команде стартовал с ничьей, и вот – еще лучшая возможность заявить о себе в Украине. «Учитывая, что с командой я провел всего четыре тренировки, первый тайм вышел более-менее нормальный. Во втором – футболисты психологически расслабились, почувствовалось утомление», – отметил наставник львовян после дерби.

Никак не поспоришь, ведь большую часть матча «Львов» имел численный перевес над земляками, но как раз в меньшинстве «Карпаты» ушли от поражения. Так что, работы у нового тренера команды – хоть отбавляй. И физические кондиции, и игровые связи, и стрессоустойчивость – все эти основополагающие компоненты коллектива нуждаются в улучшениях. Особенно стоит поработать над атакой, ведь «Львов» по-прежнему остается самой малорезультативной командой сезона. Дебютный в УПЛ мяч Сабино прервал безголевую серию, но максимального удовлетворения это не принесло – безвыигрышная серия в чемпионате достигла уже девяти матчей. Пора бы побеждать?

Подопечные Юрия Максимова, уже и вовсе забывшие о поражениях (с учетом Кубка – восемь матчей без проигрышей!), также вряд ли рассматривают варианты с потерей очков. Да, придется держать в уме битву с «Динамо», экономя силы, и, опять же, возможны эксперименты с составом. Вновь двух 17-летних дебютантов отрядил на противостояние предыдущего тура наставник «Ворсклы», и если Илья Гаджук провел на поле считанные секунды, то Олег Власов – полчаса игры.

Отбыв дисквалификацию, вернется в строй полтавчан Владимир Баенко, а вот появление Дениса Васина в пятничной встрече – под вопросом. Нападающий, принесший победу в противостоянии со «Львовом» в первом круге (драматичные 3:2 после пенальти Васина на последних секундах компенсированного времени), не доиграл даже первый тайм матча с «Олимпиком» из-за повреждения.

Кстати, баланс трех предыдущих встреч сезона говорит о небольшом перевесе «Львова», так что полтавчанам есть что доказывать. К тому же, первый и последний раз гостевую победу в текущем чемпионате «Ворскла» праздновала еще в августе – с «Колосом».

Ориентировочные составы:

ПФК «Львов»: Сарнавский, Борзенко, Гончар, Братков, Бопесу, Татарков, Сабино, Богунов, Алваро, Яковелли, Шина.

«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Баенко, Шехич, Пуцлин, Луизао, Кане, Кулач, Степанюк.

3 июля, пятница