Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Львов – Ворскла – 2:2



Яковелли, 55, Борзенко, 75 – Челядин, 7, Д. Кравчук, 89



Татарков, 45, Сабино, 52, Гончар, 70 – Д. Кравчук, 22, Мельничук, 63, Дубко, 74

Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук (Гончар, 69), Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина (Приймак, 77), Бопесу (Клименчук, 69), Алваро (Ренан, 56) – Яковелли.

Запасные: Пеньков, Ходаковский, Джонатан, Люлька, Недоля.

Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) – Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Белый (Галата, 46), Гаджук (Кулаковский, 90+2) – Власов (Дмитрук, 73), Д. Кравчук.

Запасные: Фесюн, Чуев.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. Лучший матч после карантина, не так ли?



90+3 мин. КОЛОССАЛЬНЫЙ МОМЕНТ! Ворскла запорола выход 4 в 1 в контратаку из-за промаха Бугаенко со входа в левую половину штрафной!



90+2 мин. ЗАМЕНЫ У ВОРСКЛЫ. Гаджук был заменен на Кулаковского, а Посевкин заменил Семилета.



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.



90 мин. И нет пенальти в итоге! Фантастика!



90 мин. МОМЕНТ! ПЕНАЛЬТИ?! ИГРА РУКОЙ ОЧЕВИДНА! Богунов пробил со входа в штрафную низом, но Павлюк в падении умудрился рукой подправить мяч в сторону от ворот!



89 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Даниил Кравчук оказался первым на мяче после скидки головой от Галаты от правого угла вратарской на дальнюю ее сторону, а потом точно пробил слету в правый нижний угол! Эти глаза надо было видеть!



88 мин. Воткнулся в корпус сопернику Мельничук во время своего прохода по левому флангу.



87 мин. ОПАСНО! Братков метров с тридцати выстрелил в сторону от правой штанги!



86 мин. Татарков пострадал во время борьбы за мяч на правом фланге.



84 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Остался след на верхнем каркасе ворот после попадания мяча в нее при удара Татаркова из центра штрафной! Пас пяткой Яковелли – конфетка.



83 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Козыренко усадили на лавку после такого промаха. Бугаенко на поле.



80 мин. МОМЕНТ! Фантастический промах! Кандидат на ляп тура! Козыренко обработал передачу с правого фланга в центре чужой штрафной, но с первого раза промахнулся по мячу! А со второй попытки уже пробил в сторону от левой штанги!



77 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА. Приймак вышел на замену Шине.



75 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! В штангу попал Гончар с острого угла на правом фланге штрафной, после чего отскок в центр штрафной Шина перевел на голову Борзенко, которому уже ничего не мешало перед пустыми воротами!



74 мин. Дубко прямиком в корпус Богунову пошел во время рывка соперника по правому флангу.



73 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Вместо Власова игру завершит Дмитрук.



70 мин. Можно считать, что Гончар уже с желтой выходил на поле. Моментальный фол недалеко от технической зоны.



69 мин. ЗАМЕНЫ У ЛЬВОВА. Бопесу заменил Клименчук, а вместо Юрия Кравчука на поле вышел Гончар.



67 мин. ГОЛ! Шина головой добил мяч в сетку пустых ворот после сейва Исенко ногой удара Яковелли из центра штрафной! Но! Оффсайд.



66 мин. МОМЕНТ! Ренан не попал в дальний угол ударом из правой половины штрафной во время выхода один на один с Исенко! Яковелли отдал классный пас.



65 мин. В чужой штрафной нарушил правила против Павлюка Шина.



63 мин. Желтую получил Мельничук за отмашку на левом фланге обороны от Богунова.



62 мин. МОМЕНТ! РЯДОМ! ОЧЕНЬ РЯДОМ! К Челядину мяч отскочил в центр штрафной после неразберихи во время подачи углового с правого фланга, но Артем пробил слету рядом с правой штангой!



60 мин. Яковелли мощно пробил от правого входа в штрафную, но направил мяч намного выше ворот!



58 мин. Бопесу неудачной попыткой пробить с левого фланга отправил мяч за лицевую.



56 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА. Конфликт у Алваро и Цецадзе очевиден после этой замены на Ренана.



55 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Исенко решил быстро ввести мяч в игру броском на правый фланг, после чего фланговый защитник решил вернуть в центр обороны, где Яковелли уже поджимал Павлюка. Оборонец дрогнул, форвард подобрал, и запустил парашют за шиворот Исенко!



53 мин. Алваро прострелил от лицевой на правом фланге во вратарскую, но Павлюк вынес мяч головой.



52 мин. Сабино в центральном круге грубо пошел играть против Даниила Кравчука.



50 мин. Власов не смог откликнуться на высокий заброс со своей половины к чужой штрафной от Дубко.



48 мин. МОМЕНТ! По сетке с внешней стороны прокатился мяч после удара Бопесу в ближний угол с левого фланга штрафной, после паса Богунова!



47 мин. Прострел Бопесу с левого фланга оказался безадресным.



46 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. После перерыва вместо Белого на поле вышел Галата.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. За агрессивный подкат на чужой половине предупрежден Татарков.



44 мин. МОМЕНТ! Не лег бы сейчас Юрий Кравчук под прострел Власова с правого фланга, был бы гол, наверняка, в ворота Львова! А так, шикарная контратака завершена угловым.



43 мин. МОМЕНТ! Сарнавский привез атаку на свои ворота неудачным выносом, после чего с правого фланга Даниил Кравчук простреливал во вратарскую, но Белый не решился замыкать.



41 мин. Сабино сбил с ног Челядина на чужой половине при выходе Ворсклы в атаку через правый фланг.



39 мин. Кое-как с отскока на правый фланг штрафной пробил по мячу Бопесу. Существенно в сторону от правой штанги.



37 мин. Не сильно заметно, хочет ли Львов вообще отыгрываться. Предпосылок нет.



34 мин. ОПАСНО! Массированная атака Ворсклы завершилась неуверенным и неточным ударом Козыренко из левой половины штрафной выше ворот. Просто пожадничал.



33 мин. Даниил Кравчук удачно вступил в подкате в отбор мяча на правом фланге обороны.



31 мин. Сабино на чужой половине поля пошел на фол против Челядина.



29 мин. На трибунах наблюдаются посетители. Есть вопросы к этому моменту.



27 мин. МОМЕНТ! Свое смещение с левого фланга с левого фланга Яковелли завершил плотным ударом по центру ворот, который только размял Исенко.



24 мин. ОПАСНО! Козыренко долго накручивал соперников на пути к штрафной, но прямо с ее центрального входа решил пробить в корпус защитнику.



22 мин. Даниил Кравчук решил фолом остановить контратаку соперников через правый фланг.



22 мин. МОМЕНТ! Юрий Кравчук пробил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и стоял Исенко.



20 мин. Подача углового с левого фланга от Алваро не смогла заставить мяч перелететь даже ближайшего соперника.



18 мин. ОПАСНО! Алваро выстрелил с правого полуфланга, недалеко от штрафной, в дальний угол! Рядом!



15 мин. Устно предупредил Гаджука арбитр за фол против Яковелли у штрафной Ворсклы.



14 мин. Передачу с правого фланга от Власова перехватили защитники.



14 мин. После прострела Богунова с правого фланга возникла небольшая паника в штрафной Ворсклы, но защитники худо-бедно разобрались с выносом.



12 мин. Богунов с правого фланга прострелил неудачно, а Братков неудачно, с фолом, вступил в отскок.



11 мин. Окопались полтавчане на своей половине после забитого мяча.



9 мин. Удар Браткова после отскока из-за пределов штрафной был заблокирован.



7 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! ВОТ ЭТО ДА! Что творят эти «дети»! Челядин получил передачу с правого фланга перед чужой штрафной, после чего вложил его под правую штангу прекрасным ударом на исполнение!



6 мин. Получил по ногам Челядин от Бопесу на чужой половине.



4 мин. Отмахнулся Челядин в центре поля от Борзенко в центре поля.



2 мин. 19 лет – средний возраст состава Ворсклы сегодня с первых минут. На рекорд идем?



2 мин. Львов прагматично контролирует мяч на своей половине.



1 мин. Даже Максимов не приехал на этот выезд в Тернополь, что уж там об основе говорить.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В пятницу, 3-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона, начало в 19:00.

Полтавчане отправляются на игру против предпоследней команды в турнирной таблице УПЛ с острой необходимостью набирать очки, дабы не отстать в концовке сезона от «Мариуполя», который занимает восьмую строчку. С другой стороны, новоиспеченный грузинский главный тренер «золотых львов» Георгий Цецадзе уже успел набрать со своей новой командой один набранный пункт в дерби против кризисных «Карпат» – небольшое достижение, с учетом текущей ситуации в стане «зелено-белых». Однако до донецкого «Олимпика» «Львову» осталось всего одно очко, так что номинально домашняя игра против готовящегося к финалу Кубка Украины коллектива Юрия Максимова является неплохим способом разжиться необходимыми баллами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Львовом» и «Ворсклой».