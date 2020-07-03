29-й тур
Львов
2:2
Ворскла
03.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла – 2:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.07.2020 18:58
  • 10444 просмотра
  • 86 комментариев
Львов – Ворскла – 2:2. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Львов – Ворскла – 2:2

Яковелли, 55, Борзенко, 75 – Челядин, 7, Д. Кравчук, 89

 Татарков, 45, Сабино, 52, Гончар, 70 – Д. Кравчук, 22, Мельничук, 63, Дубко, 74

Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук (Гончар, 69), Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина (Приймак, 77), Бопесу (Клименчук, 69), Алваро (Ренан, 56) – Яковелли.

Запасные: Пеньков, Ходаковский, Джонатан, Люлька, Недоля.

Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) – Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Белый (Галата, 46), Гаджук (Кулаковский, 90+2) – Власов (Дмитрук, 73), Д. Кравчук.

Запасные: Фесюн, Чуев.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. Лучший матч после карантина, не так ли?

90+3 мин. КОЛОССАЛЬНЫЙ МОМЕНТ! Ворскла запорола выход 4 в 1 в контратаку из-за промаха Бугаенко со входа в левую половину штрафной!

 90+2 мин. ЗАМЕНЫ У ВОРСКЛЫ. Гаджук был заменен на Кулаковского, а Посевкин заменил Семилета.

90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.

90 мин. И нет пенальти в итоге! Фантастика!

90 мин. МОМЕНТ! ПЕНАЛЬТИ?! ИГРА РУКОЙ ОЧЕВИДНА! Богунов пробил со входа в штрафную низом, но Павлюк в падении умудрился рукой подправить мяч в сторону от ворот!

 89 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Даниил Кравчук оказался первым на мяче после скидки головой от Галаты от правого угла вратарской на дальнюю ее сторону, а потом точно пробил слету в правый нижний угол! Эти глаза надо было видеть!

88 мин. Воткнулся в корпус сопернику Мельничук во время своего прохода по левому флангу.

87 мин. ОПАСНО! Братков метров с тридцати выстрелил в сторону от правой штанги!

86 мин. Татарков пострадал во время борьбы за мяч на правом фланге.

84 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Остался след на верхнем каркасе ворот после попадания мяча в нее при удара Татаркова из центра штрафной! Пас пяткой Яковелли – конфетка.

 83 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Козыренко усадили на лавку после такого промаха. Бугаенко на поле.

80 мин. МОМЕНТ! Фантастический промах! Кандидат на ляп тура! Козыренко обработал передачу с правого фланга в центре чужой штрафной, но с первого раза промахнулся по мячу! А со второй попытки уже пробил в сторону от левой штанги!

 77 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА. Приймак вышел на замену Шине.

 75 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! В штангу попал Гончар с острого угла на правом фланге штрафной, после чего отскок в центр штрафной Шина перевел на голову Борзенко, которому уже ничего не мешало перед пустыми воротами!

 74 мин. Дубко прямиком в корпус Богунову пошел во время рывка соперника по правому флангу.

 73 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Вместо Власова игру завершит Дмитрук.

70 мин. Можно считать, что Гончар уже с желтой выходил на поле. Моментальный фол недалеко от технической зоны.

 69 мин. ЗАМЕНЫ У ЛЬВОВА. Бопесу заменил Клименчук, а вместо Юрия Кравчука на поле вышел Гончар.

67 мин. ГОЛ! Шина головой добил мяч в сетку пустых ворот после сейва Исенко ногой удара Яковелли из центра штрафной! Но! Оффсайд.

66 мин. МОМЕНТ! Ренан не попал в дальний угол ударом из правой половины штрафной во время выхода один на один с Исенко! Яковелли отдал классный пас.

65 мин. В чужой штрафной нарушил правила против Павлюка Шина.

 63 мин. Желтую получил Мельничук за отмашку на левом фланге обороны от Богунова.

62 мин. МОМЕНТ! РЯДОМ! ОЧЕНЬ РЯДОМ! К Челядину мяч отскочил в центр штрафной после неразберихи во время подачи углового с правого фланга, но Артем пробил слету рядом с правой штангой!

60 мин. Яковелли мощно пробил от правого входа в штрафную, но направил мяч намного выше ворот!

58 мин. Бопесу неудачной попыткой пробить с левого фланга отправил мяч за лицевую.

56 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА. Конфликт у Алваро и Цецадзе очевиден после этой замены на Ренана.

 55 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Исенко решил быстро ввести мяч в игру броском на правый фланг, после чего фланговый защитник решил вернуть в центр обороны, где Яковелли уже поджимал Павлюка. Оборонец дрогнул, форвард подобрал, и запустил парашют за шиворот Исенко!

53 мин. Алваро прострелил от лицевой на правом фланге во вратарскую, но Павлюк вынес мяч головой.

 52 мин. Сабино в центральном круге грубо пошел играть против Даниила Кравчука.

50 мин. Власов не смог откликнуться на высокий заброс со своей половины к чужой штрафной от Дубко.

48 мин. МОМЕНТ! По сетке с внешней стороны прокатился мяч после удара Бопесу в ближний угол с левого фланга штрафной, после паса Богунова!

47 мин. Прострел Бопесу с левого фланга оказался безадресным.

 46 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. После перерыва вместо Белого на поле вышел Галата.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.

 45 мин. За агрессивный подкат на чужой половине предупрежден Татарков.

44 мин. МОМЕНТ! Не лег бы сейчас Юрий Кравчук под прострел Власова с правого фланга, был бы гол, наверняка, в ворота Львова! А так, шикарная контратака завершена угловым.

43 мин. МОМЕНТ! Сарнавский привез атаку на свои ворота неудачным выносом, после чего с правого фланга Даниил Кравчук простреливал во вратарскую, но Белый не решился замыкать.

41 мин. Сабино сбил с ног Челядина на чужой половине при выходе Ворсклы в атаку через правый фланг.

39 мин. Кое-как с отскока на правый фланг штрафной пробил по мячу Бопесу. Существенно в сторону от правой штанги.

37 мин. Не сильно заметно, хочет ли Львов вообще отыгрываться. Предпосылок нет.

34 мин. ОПАСНО! Массированная атака Ворсклы завершилась неуверенным и неточным ударом Козыренко из левой половины штрафной выше ворот. Просто пожадничал.

33 мин. Даниил Кравчук удачно вступил в подкате в отбор мяча на правом фланге обороны.

31 мин. Сабино на чужой половине поля пошел на фол против Челядина.

29 мин. На трибунах наблюдаются посетители. Есть вопросы к этому моменту.

27 мин. МОМЕНТ! Свое смещение с левого фланга с левого фланга Яковелли завершил плотным ударом по центру ворот, который только размял Исенко.

24 мин. ОПАСНО! Козыренко долго накручивал соперников на пути к штрафной, но прямо с ее центрального входа решил пробить в корпус защитнику.

 22 мин. Даниил Кравчук решил фолом остановить контратаку соперников через правый фланг.

22 мин. МОМЕНТ! Юрий Кравчук пробил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и стоял Исенко.

20 мин. Подача углового с левого фланга от Алваро не смогла заставить мяч перелететь даже ближайшего соперника.

18 мин. ОПАСНО! Алваро выстрелил с правого полуфланга, недалеко от штрафной, в дальний угол! Рядом!

15 мин. Устно предупредил Гаджука арбитр за фол против Яковелли у штрафной Ворсклы.

14 мин. Передачу с правого фланга от Власова перехватили защитники.

14 мин. После прострела Богунова с правого фланга возникла небольшая паника в штрафной Ворсклы, но защитники худо-бедно разобрались с выносом.

12 мин. Богунов с правого фланга прострелил неудачно, а Братков неудачно, с фолом, вступил в отскок.

11 мин. Окопались полтавчане на своей половине после забитого мяча.

9 мин. Удар Браткова после отскока из-за пределов штрафной был заблокирован.

7 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! ВОТ ЭТО ДА! Что творят эти «дети»! Челядин получил передачу с правого фланга перед чужой штрафной, после чего вложил его под правую штангу прекрасным ударом на исполнение!

6 мин. Получил по ногам Челядин от Бопесу на чужой половине.

4 мин. Отмахнулся Челядин в центре поля от Борзенко в центре поля.

2 мин. 19 лет – средний возраст состава Ворсклы сегодня с первых минут. На рекорд идем?

2 мин. Львов прагматично контролирует мяч на своей половине.

1 мин. Даже Максимов не приехал на этот выезд в Тернополь, что уж там об основе говорить.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В пятницу, 3-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона, начало в 19:00.

Полтавчане отправляются на игру против предпоследней команды в турнирной таблице УПЛ с острой необходимостью набирать очки, дабы не отстать в концовке сезона от «Мариуполя», который занимает восьмую строчку. С другой стороны, новоиспеченный грузинский главный тренер «золотых львов» Георгий Цецадзе уже успел набрать со своей новой командой один набранный пункт в дерби против кризисных «Карпат» – небольшое достижение, с учетом текущей ситуации в стане «зелено-белых». Однако до донецкого «Олимпика» «Львову» осталось всего одно очко, так что номинально домашняя игра против готовящегося к финалу Кубка Украины коллектива Юрия Максимова является неплохим способом разжиться необходимыми баллами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Львовом» и «Ворсклой».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    az-667
      az-667, 03.07.2020 21:03
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 20:57
    Та нічого не вмирає... Просто скоро 90% команди буде безробітними. Порозганяємо то всьо кодло і побудуємо команду!
    Так с этим кодлом в начале сезона ооочень громко заявляли о Еврокубках....А на деле пшик
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:57
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 20:53
    Нічого, криза... Розберемось.
    А де днєпр твій?!
    Мені не хочеться тебе ще більше ображати, але, навіть «голубий Дніпро» в кращій ситуації ніж ФєКа Львів, бо ніколи від молодіжки Ворскли 2 м‘ячі не пропускав.
    Навіть від молодіжки Барселони скільки не пропускав .
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:57
    0
    az-667, 03.07.2020 20:55
    Та да...ФКЛ то умирает,а через пару лет воскресает...А потом опять...Круговорот ФКЛ в природе...
    Та нічого не вмирає... Просто скоро 90% команди буде безробітними. Порозганяємо то всьо кодло і побудуємо команду!
    Ссылка
    az-667
      az-667, 03.07.2020 20:55
    +2
    PFCLviv, 03.07.2020 20:49
    Так, Львів мертві!
    Та да...ФКЛ то умирает,а через пару лет воскресает...А потом опять...Круговорот ФКЛ в природе...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:53
    -1
    Aleks04, 03.07.2020 20:52
    А шо с этими недоделанными фекальями?
    Нічого, криза... Розберемось.
    А де днєпр твій?!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:52
    0
    PFCLviv, 03.07.2020 20:51
    Так шо з твоїм голубим Днєпром ?!
    А шо с этими недоделанными фекальями?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:51
    -3
    Aleks04, 03.07.2020 20:49
    Зачем Карпаты снялись. Есть отличные шансы остаться в УПЛ
    Так шо з твоїм голубим Днєпром ?!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:50
    -1
    Я такого же не бачив - 5 !!!
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:50
    +2
    Хотя б, радує, що рівень суддівства набагато нищий за гру Львова))))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:49
    -1
    Зачем Карпаты снялись. Есть отличные шансы остаться в УПЛ
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:49
    0
    Ростик Карпа, 03.07.2020 20:47
    Ахах, казав, що нам повезе, як буде нічия)) добре, що вівці вилітають, а то Львів другий на черзі..... Просто нема слів
    Так, Львів мертві!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:48
    +2
    Ааааааааа!!!! Могло быть 3:2!!!!!!!!!!!ааааа
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 03.07.2020 20:48
    0
    8number, 03.07.2020 20:40
    І що? А знаєш:
    Весь наш футбол - це наш футбол.
    Глибока мисля...
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:47
    +1
    PFCLviv, 03.07.2020 20:44
    Ганьба!!! Мертвяки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ахах, казав, що нам повезе, як буде нічия)) добре, що вівці вилітають, а то Львів другий на черзі..... Просто нема слів
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:46
    0
    Виктор Иванов, 03.07.2020 20:43
    Что ты городишь? Разьезды в Тернополь и назад по жаре это курорт? Динамо будет с Шахтой бодаться, а Ворскла будет всё это спокойно смотреть и пересматривать. Ну и готовится на матч сезона...
    Ты наверное сказать что то хотел .
    Но не смог. 😉
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:45
    -2
    Борзенко, Гончар, Братков жах!
    Ссылка
    Андрій Івко
      Андрій Івко, 03.07.2020 20:45
    +3
    Львівські дядьки 2:2 Полтавські діти
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:45
    0
    Тактичний гол с розіграшу стандарту!!! Яка ж там школа в тій Полтаві
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:44
    0
    Ганьба!!! Мертвяки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:44
    +6
    2:2!!!!!!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:08
    +7
    Гооооол! Ворскла ! 0:1!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:44
    +6
    2:2!!!!!!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 19:54
    +4
    Це жах! Львів мертвий!
    Ссылка
    Андрій Івко
      Андрій Івко, 03.07.2020 20:45
    +3
    Львівські дядьки 2:2 Полтавські діти
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:33
    +3
    8number, 03.07.2020 20:30
    2:1 Лвів ...
    Очікувано, молодь вже фізично здає
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 20:00
    +3
    Ростик Карпа, 03.07.2020 19:55
    А що так фанів Дніпра вдруг почала цікавити сторінка матчу Львів - Ворскла??? Чи вам тільки б нагадити десь?
    А що таке? Приємно дивитися, коли хлопці з молодіжки несподівано перемагають фекал. Це даже забавно!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 03.07.2020 19:37
    +3
    umnuy2, 03.07.2020 19:32
    Вообще-то такой счёт и коифициенты контор говорят о очень низком уровне команд упл...если даже ю21 так котируется....лет 7 назад их бы со своей половины не выпустили а сейчас дно днищенское особенно вторая шестерка
    Львівський футбол зараз на дні. Тому нічого дивного.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 19:16
    +3
    А дети у Ворсклы то непростые. U-21 и U-19 занимают третье место в молодёжных лигах.
    Ссылка
    az-667
      az-667, 03.07.2020 20:55
    +2
    PFCLviv, 03.07.2020 20:49
    Так, Львів мертві!
    Та да...ФКЛ то умирает,а через пару лет воскресает...А потом опять...Круговорот ФКЛ в природе...
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:50
    +2
    Хотя б, радує, що рівень суддівства набагато нищий за гру Львова))))
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:48
    +2
    Ааааааааа!!!! Могло быть 3:2!!!!!!!!!!!ааааа
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 20:21
    +2
    Богунов це взагалі недорозуміння !!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.07.2020 19:32
    +2
    Вообще-то такой счёт и коифициенты контор говорят о очень низком уровне команд упл...если даже ю21 так котируется....лет 7 назад их бы со своей половины не выпустили а сейчас дно днищенское особенно вторая шестерка
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 19:12
    +2
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 20:47
    +1
    PFCLviv, 03.07.2020 20:44
    Ганьба!!! Мертвяки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ахах, казав, що нам повезе, як буде нічия)) добре, що вівці вилітають, а то Львів другий на черзі..... Просто нема слів
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:40
    +1
    fedd1979, 03.07.2020 20:38
    Яке тупе дитя... Крупні плани все гарно показали: він же не дивився ні на мяч, ні на ворота - аби гепнути кудись.... Черговий раз переконуюся - футбольний інтелект - не для нас. Весь наш футбол - інстинкт: бий-біжи
    І що? А знаєш:
    Весь наш футбол - це наш футбол.
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 03.07.2020 20:38
    +1
    Яке тупе дитя... Крупні плани все гарно показали: він же не дивився ні на мяч, ні на ворота - аби гепнути кудись.... Черговий раз переконуюся - футбольний інтелект - не для нас. Весь наш футбол - інстинкт: бий-біжи
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:23
    +1
    Власов ударил по траектории Ярмоленко. Откуда у пацана столько смелости ? Школа Ворсклы, мне кажется, сейчас в топе.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:19
    +1
    PFCLviv, 03.07.2020 20:15
    певно малий вже зірку зловив, а треба пахати ...
    Та він сьогодні не гірше Різника чи Ткаченка там...а може й краще , бо таки Львів в атаці постійно .
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 20:17
    +1
    PFCLviv, 03.07.2020 20:15
    У нас першочергова проблема у захисті. Братков, Гончар, Борзенко не рівень УПЛ.
    Богунов взагалі ледве на ногах стоїть, постійно падає від маленького дотику до нього, м"яч втрачає постійно...
    Щей Альваро недовольний заміною, притензії якісь....
    Мілік2ян повністю запустив команду, жахливий стан у команди. Фікики нуль, тактично слабкі, дисципліни нема ...
    Цецадзе непозаздриш!
    Та погодь. Тут тільки шо могло бути 1:2..
    Ссылка
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