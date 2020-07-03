Сегодня «Львов» в 28-м туре УПЛ сыграл вничью с «Ворсклой» - 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Львов - Ворскла
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Борзенко (Львов).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Яковелли (Львов).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Олег Дидух, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пора чистити команду і будувати з нуля !!!
Пора чистити команду і будувати з нуля !!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.