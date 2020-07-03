29-й тур
Львов
2:2
Ворскла
03.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла – 2:2. Видео голов и обзор матча

Матч в Тернополе завершился боевой ничьей

  • 03.07.2020 22:04
  • 680 просмотров
  • 2 комментария
Львов – Ворскла – 2:2. Видео голов и обзор матча
© ПФК Львов

Сегодня «Львов» в 28-м туре УПЛ сыграл вничью с «Ворсклой» - 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Лучшие моменты матча Львов - Ворскла
89' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Ворскла).
75' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Борзенко (Львов).
55' ГОЛ ! Мяч забил Яковелли (Львов).
8' ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
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Олег Дидух, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:30
    0
    Львів мертвий ! розганяйте тих бездар !
    Пора чистити команду і будувати з нуля !!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.07.2020 22:24
    0
    В конце игры у Ворсклы выход 4 в 1, и чудак не отдает пас.. Что за на*?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 22:30
    0
    Львів мертвий ! розганяйте тих бездар !
    Пора чистити команду і будувати з нуля !!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.07.2020 22:24
    0
    В конце игры у Ворсклы выход 4 в 1, и чудак не отдает пас.. Что за на*?!
    Ссылка
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