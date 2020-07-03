Сити разгромил Ливерпуль, Металлист возрождается, Нойок подхватил COVID-19

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2-е июля.

1. Манчестер Сити дома разгромил Ливерпуль. Ничего не решающий матч завершился крупной победой хозяев.

2. Две неявки – исключение. Карпаты не поедут и на 2-й матч против Мариуполя. Пока неизвестно, сможет ли львовская команда выступать в следующем сезоне.

3. Потроллили земляков. Карпаты оплатили штраф Руха. «Карпаты» заплатили вместо «Руха» штраф в размере 255 тысяч гривен.

4. Металлист возрождается? В Харькове создали команду Металл, тренер – Кучер. С нового сезона харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу.

5. У Динамо проблемы перед Шахтером: Попов не сыграет, Миколенко под вопросом. О проблемах рассказал Вадим Евтушенко.

6. Украинский игрок Динамо-Брест Нойок заразился коронавирусом. Положительные тесты сдали минимум три футболиста и некоторые работники клуба.

7. Стартует новый сезон Формулы-1. Что нужно знать о необычном чемпионате. В пятницу в Австрии стартует новый сезон Формулы-1.

8. Деревянченко называют вероятным соперником Альвареса в среднем весе. Что? Обозреветель Sport.ua размышляет о том, насколько реальна встреча в ринге мексиканца и украинца.

9. Динамо попросило УАФ и МОЗ пустить болельщиков на финал Кубка Украины. Киевский клуб опубликовал открытое обращение к организациям.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Названы города, в которых сборная Украины сыграет в Лиге наций. Соперниками команды Андрея Шевченко будут Швейцария, Германия и Испания.