ОФИЦИАЛЬНО. Названы города, в которых сборная Украины сыграет в Лиге наций

Соперниками команды Андрея Шевченко будут Швейцария, Германия и Испания

  • 02.07.2020 15:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Названы города, в которых сборная Украины сыграет в Лиге наций
© УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций 2020/21.

С учетом рекомендаций УЕФА и предложений тренерского штаба национальной сборной Украины были утверждены следующие места проведения домашних матчей:

  • Украина – Швейцария, 3 сентября 2020 – город Львов, стадион «Арена Львов»
  • Украина – Германия, 10 октября 2020 – город Киев, НСК «Олимпийский»
  • Украина – Испания, 13 октября 2020 – город Киев, НСК «Олимпийский»

Резервное место проведения для всех трех матчей – город Харьков, ОСК «Металлист».

Календарь матчей группы А4 Лиги наций 2020/21

1 тур, 03.09.2020

  • Германия – Испания
  • Украина – Швейцария. Львов. «Арена Львов». 21:45

2 тур, 06.09.2020

  • Испания – Украина
  • Швейцария – Германия

3 тур, 10.10.2020

  • Испания – Швейцария
  • Украина – Германия. Киев. НСК «Олимпийский». 21:45

4 тур, 13.10.2020

  • Германия – Швейцария
  • Украина – Испания. Киев. НСК «Олимпийский». 21:45

5 тур, 14.11.2020

  • Германия – Украина
  • Швейцария – Испания

6 тур, 17.11.2020

  • Испания – Германия
  • Швейцария – Украина

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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