ОФИЦИАЛЬНО. Названы города, в которых сборная Украины сыграет в Лиге наций

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций 2020/21.
С учетом рекомендаций УЕФА и предложений тренерского штаба национальной сборной Украины были утверждены следующие места проведения домашних матчей:
- Украина – Швейцария, 3 сентября 2020 – город Львов, стадион «Арена Львов»
- Украина – Германия, 10 октября 2020 – город Киев, НСК «Олимпийский»
- Украина – Испания, 13 октября 2020 – город Киев, НСК «Олимпийский»
Резервное место проведения для всех трех матчей – город Харьков, ОСК «Металлист».
Календарь матчей группы А4 Лиги наций 2020/21
1 тур, 03.09.2020
- Германия – Испания
- Украина – Швейцария. Львов. «Арена Львов». 21:45
2 тур, 06.09.2020
- Испания – Украина
- Швейцария – Германия
3 тур, 10.10.2020
- Испания – Швейцария
- Украина – Германия. Киев. НСК «Олимпийский». 21:45
4 тур, 13.10.2020
- Германия – Швейцария
- Украина – Испания. Киев. НСК «Олимпийский». 21:45
5 тур, 14.11.2020
- Германия – Украина
- Швейцария – Испания
6 тур, 17.11.2020
- Испания – Германия
- Швейцария – Украина
Источник — Украинская ассоциация футбола
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