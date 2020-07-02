Две неявки – исключение. Карпаты не поедут и на 2-й матч против Мариуполя

Пока неизвестно, сможет ли львовская команда выступать в следующем сезоне

  • 02.07.2020 18:23
  • 990 просмотров
  • 5 комментариев
Две неявки – исключение. Карпаты не поедут и на 2-й матч против Мариуполя
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» не собираются ехать на гостевой матч 29-го тура УПЛ против «Мариуполя», который запланирован на 4 июля. 

За повторную неявку львовский клуб будет исключен из чемпионата. Пока неизвестно, сможет ли команда выступать в следующем сезоне, и если да, то в какой лиге. 

Напомним, «Карпаты» не поехали на перенесенный матч 24-го тура УПЛ против «Мариуполя», который был назначен на 1 июля.

Ранее президент «Руха» Григорий Козловский предложил оплатить «Карпатам» выезды на оставшиеся в сезона матчи УПЛ. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 19:10
    0
    Т. Артём, 02.07.2020 18:55
    У них цель избавиться от балласта коим есть этот избыточный клуб. С 900 болельщиками на домашних матчах. Уверен не какой покупки смайлийчуком не было. Так диминский его ликвидирует
    да, тоже кажется что фейк вся эта покупка карпат.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 02.07.2020 18:55
    0
    StrikeX, 02.07.2020 18:34
    Так Козловський наче допомогти збирався? Не приймають допомогу горді "Карпати", чи допомоги взагалі немає?
    У них цель избавиться от балласта коим есть этот избыточный клуб. С 900 болельщиками на домашних матчах. Уверен не какой покупки смайлийчуком не было. Так диминский его ликвидирует
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 18:49
    0
    StrikeX, 02.07.2020 18:34
    Так Козловський наче допомогти збирався? Не приймають допомогу горді "Карпати", чи допомоги взагалі немає?
    А овечки просто вередливі! Назло мамі вуха відморожу, а шапку всеодно невізьму! Галя балувана !
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 02.07.2020 18:46
    -1
    А жаль...
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 02.07.2020 18:34
    0
    Так Козловський наче допомогти збирався? Не приймають допомогу горді "Карпати", чи допомоги взагалі немає?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 19:10
    0
    Т. Артём, 02.07.2020 18:55
    У них цель избавиться от балласта коим есть этот избыточный клуб. С 900 болельщиками на домашних матчах. Уверен не какой покупки смайлийчуком не было. Так диминский его ликвидирует
    да, тоже кажется что фейк вся эта покупка карпат.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 02.07.2020 18:55
    0
    StrikeX, 02.07.2020 18:34
    Так Козловський наче допомогти збирався? Не приймають допомогу горді "Карпати", чи допомоги взагалі немає?
    У них цель избавиться от балласта коим есть этот избыточный клуб. С 900 болельщиками на домашних матчах. Уверен не какой покупки смайлийчуком не было. Так диминский его ликвидирует
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 18:49
    0
    StrikeX, 02.07.2020 18:34
    Так Козловський наче допомогти збирався? Не приймають допомогу горді "Карпати", чи допомоги взагалі немає?
    А овечки просто вередливі! Назло мамі вуха відморожу, а шапку всеодно невізьму! Галя балувана !
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 02.07.2020 18:34
    0
    Так Козловський наче допомогти збирався? Не приймають допомогу горді "Карпати", чи допомоги взагалі немає?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности