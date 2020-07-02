Две неявки – исключение. Карпаты не поедут и на 2-й матч против Мариуполя

Львовские «Карпаты» не собираются ехать на гостевой матч 29-го тура УПЛ против «Мариуполя», который запланирован на 4 июля.

За повторную неявку львовский клуб будет исключен из чемпионата. Пока неизвестно, сможет ли команда выступать в следующем сезоне, и если да, то в какой лиге.

Напомним, «Карпаты» не поехали на перенесенный матч 24-го тура УПЛ против «Мариуполя», который был назначен на 1 июля.

Ранее президент «Руха» Григорий Козловский предложил оплатить «Карпатам» выезды на оставшиеся в сезона матчи УПЛ.