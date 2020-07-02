Динамо попросило УАФ и МОЗ пустить болельщиков на финал Кубка Украины

Киевское «Динамо» опубликовало открытое обращение у УАФ и МОЗ. Клуб просит организации разрешить болельщикам посещение финала Кубка Украины против полтавской «Ворсклы».
«В последние дни в наш клуб обратилось множество болельщиков, которые просят содействия в решении вопроса посещения финала Кубка Украины в нынешнем сезоне.
Футбольный клуб «Динамо» полностью солидарен со своими фанатами и обращается к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерства охраны здоровья с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины.
Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК «Динамо» будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).
Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.
Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.
Футбольный клуб «Динамо» просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.
Мы направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса.
С уважением, президент ФК «Динамо» (Киев)
Игорь Суркис», — гласит текст обращения.
Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится на ОСК «Металлист» в Харькове 8-го июля.
Источник — ФК Динамо Киев
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Безмозглый идиот!
не будет лишних разговоров
а так тех пару тысяч уже на матча завести , думаю хуже не будет
ну хотя пусть решает ... МОЗ, в фуфу нету профессионалов , чтобы решать
а так тех пару тысяч уже на матча завести , думаю хуже не будет
ну хотя пусть решает ... МОЗ, в фуфу нету профессионалов , чтобы решать
небось тоже пол города в Одессу упетляло на День Конституции
а не только украдут немецкий протоколы безопаности проведения матчей , во время эпидемии , переведя их на украинский.
небось тоже пол города в Одессу упетляло на День Конституции
Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
Стадион позволяет , почему бы и нет
Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
Стадион позволяет , почему бы и нет
небось тоже пол города в Одессу упетляло на День Конституции
В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
а так тех пару тысяч уже на матча завести , думаю хуже не будет
ну хотя пусть решает ... МОЗ, в фуфу нету профессионалов , чтобы решать
Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
Безмозглый идиот!
Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
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