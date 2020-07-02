Динамо попросило УАФ и МОЗ пустить болельщиков на финал Кубка Украины

Киевский клуб опубликовал открытое обращение к организациям

  • 02.07.2020 15:59
  • 1279 просмотров
  • 26 комментариев
Динамо попросило УАФ и МОЗ пустить болельщиков на финал Кубка Украины
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» опубликовало открытое обращение у УАФ и МОЗ. Клуб просит организации разрешить болельщикам посещение финала Кубка Украины против полтавской «Ворсклы».

«В последние дни в наш клуб обратилось множество болельщиков, которые просят содействия в решении вопроса посещения финала Кубка Украины в нынешнем сезоне.

Футбольный клуб «Динамо» полностью солидарен со своими фанатами и обращается к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерства охраны здоровья с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины.

Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК «Динамо» будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).

Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.

Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольный клуб «Динамо» просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.

Мы направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса.

С уважением, президент ФК «Динамо» (Киев)

Игорь Суркис», — гласит текст обращения.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится на ОСК «Металлист» в Харькове 8-го июля.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    ampl7
      ampl7, 02.07.2020 17:43
    0
    Как Говорящая Жопа (Суркис) собирается "максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками)."?
    Безмозглый идиот!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 17:12
    -2
    AK_228, 02.07.2020 17:10
    Да какие преференции!? Знакомые коридоры на НСК!?
    так я и говорю , есть плюс что не в Киеве
    не будет лишних разговоров
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 17:10
    +2
    jekаfunny, 02.07.2020 17:07
    ну Харьков тоже норм , чтобы не было разговоров о преференциях для ДК
    Да какие преференции!? Знакомые коридоры на НСК!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 17:09
    +2
    jekаfunny, 02.07.2020 17:08
    просто был разговор о Киеве , и реально павелка там очень бомбтл , видимо до сих пор глаз от Гриши чешется
    Мне реально на их двоих пох..
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 17:09
    +1
    jekаfunny, 02.07.2020 17:06
    та не . Я думаю народ и так на кубок поедет , там автовышки все дела) , пивка попить по городу походить
    а так тех пару тысяч уже на матча завести , думаю хуже не будет
    ну хотя пусть решает ... МОЗ, в фуфу нету профессионалов , чтобы решать
    Согласен!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 17:08
    -3
    jekаfunny, 02.07.2020 17:07
    ну Харьков тоже норм , чтобы не было разговоров о преференциях для ДК
    просто был разговор о Киеве , и реально павелка там очень бомбтл , видимо до сих пор глаз от Гриши чешется
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 17:07
    -3
    AK_228, 02.07.2020 16:54
    Сам удивился.. без зрителей, абсолютно рядовой матч, вполне можно было бы в конче-заспе у суркиса сыграть или во дворе Дома Футбола... короче непонятно
    ну Харьков тоже норм , чтобы не было разговоров о преференциях для ДК
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 17:06
    -3
    AK_228, 02.07.2020 16:53
    Так что теперь, «добить» ситуацию!?
    та не . Я думаю народ и так на кубок поедет , там автовышки все дела) , пивка попить по городу походить
    а так тех пару тысяч уже на матча завести , думаю хуже не будет
    ну хотя пусть решает ... МОЗ, в фуфу нету профессионалов , чтобы решать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:54
    +1
    jekаfunny, 02.07.2020 16:49
    Павелка там чуть удар не хватил , так с Киева хотел матч убрать
    Сам удивился.. без зрителей, абсолютно рядовой матч, вполне можно было бы в конче-заспе у суркиса сыграть или во дворе Дома Футбола... короче непонятно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:53
    +3
    jekаfunny, 02.07.2020 16:50
    типо у вас , как иу нас все карантин соблюдают
    небось тоже пол города в Одессу упетляло на День Конституции
    Так что теперь, «добить» ситуацию!?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 16:51
    -3
    zac1310, 02.07.2020 16:39
    можно и чуть побольше
    можно , пусть фуфу во главе в павелкой проведут работу с МОЗ по этому поводу
    а не только украдут немецкий протоколы безопаности проведения матчей , во время эпидемии , переведя их на украинский.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 16:50
    -3
    AK_228, 02.07.2020 16:23
    Та не, нам в Харькове вспышка короновируса не нужна... в Киеве экспериментируйте
    типо у вас , как иу нас все карантин соблюдают
    небось тоже пол города в Одессу упетляло на День Конституции
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 16:49
    -4
    AK_228, 02.07.2020 16:23
    Та не, нам в Харькове вспышка короновируса не нужна... в Киеве экспериментируйте
    Павелка там чуть удар не хватил , так с Киева хотел матч убрать
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 16:41
    0
    AK_228, 02.07.2020 16:27
    Да, у нами оказывается и в парках можно было ходить... просто пугают народ..
    Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
    возможно
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 16:39
    -1
    jekаfunny, 02.07.2020 16:18
    Взять по пару тысяч с ДК и ВП и рассадить через несколько кресел
    Стадион позволяет , почему бы и нет
    можно и чуть побольше
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:39
    +1
    dd dent, 02.07.2020 16:33
    Не ну где матч ЛЧ где полный стадион битком и где парки где каждый на расстоянии если только целенаправленно заразившийся не будет подходить и в ухо чихать или кашлять? Я тогда еще удивлен был, в Европе можно гулять и все сидят на ул и это логично что б заразу не плодить в закрытых помещениях, а у нас все как раз ломились в транспорт из-за того что метро закрыли и в 1ОО раз больше шпротами были
    Так я и говорю, запрет находиться в тех же парках в период карантина - абсурдный... просто обманывали народ..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 16:33
    +1
    AK_228, 02.07.2020 16:27
    Да, у нами оказывается и в парках можно было ходить... просто пугают народ..
    Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
    Не ну где матч ЛЧ где полный стадион битком и где парки где каждый на расстоянии если только целенаправленно заразившийся не будет подходить и в ухо чихать или кашлять? Я тогда еще удивлен был, в Европе можно гулять и все сидят на ул и это логично что б заразу не плодить в закрытых помещениях, а у нас все как раз ломились в транспорт из-за того что метро закрыли и в 1ОО раз больше шпротами были
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:27
    +3
    dd dent, 02.07.2020 16:25
    В чем проблема рассаживать людей на большом расстоянии друг от друга на открытом воздухе?
    В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
    Да, у нами оказывается и в парках можно было ходить... просто пугают народ..
    Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 16:25
    +1
    В чем проблема рассаживать людей на большом расстоянии друг от друга на открытом воздухе?
    В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 02.07.2020 16:24
    +2
    Думаю, для вболівальників Ворскли, це, як мінімум, не менш важливий матч.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 16:22
    +7
    Якщо вже дозволяти то тільки аби вболівальників було порівну!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:23
    +6
    jekаfunny, 02.07.2020 16:18
    Взять по пару тысяч с ДК и ВП и рассадить через несколько кресел
    Стадион позволяет , почему бы и нет
    Та не, нам в Харькове вспышка короновируса не нужна... в Киеве экспериментируйте
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:14
    +4
    Без зрителей этот финал - постная херня и динамо это понимает
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:53
    +3
    jekаfunny, 02.07.2020 16:50
    типо у вас , как иу нас все карантин соблюдают
    небось тоже пол города в Одессу упетляло на День Конституции
    Так что теперь, «добить» ситуацию!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:27
    +3
    dd dent, 02.07.2020 16:25
    В чем проблема рассаживать людей на большом расстоянии друг от друга на открытом воздухе?
    В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
    Да, у нами оказывается и в парках можно было ходить... просто пугают народ..
    Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 17:10
    +2
    jekаfunny, 02.07.2020 17:07
    ну Харьков тоже норм , чтобы не было разговоров о преференциях для ДК
    Да какие преференции!? Знакомые коридоры на НСК!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 17:09
    +2
    jekаfunny, 02.07.2020 17:08
    просто был разговор о Киеве , и реально павелка там очень бомбтл , видимо до сих пор глаз от Гриши чешется
    Мне реально на их двоих пох..
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 02.07.2020 16:24
    +2
    Думаю, для вболівальників Ворскли, це, як мінімум, не менш важливий матч.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 02.07.2020 16:19
    +2
    ой, навряд чи...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 16:15
    +2
    ...а пусть тогда и полтавским дадут билетов
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 17:09
    +1
    jekаfunny, 02.07.2020 17:06
    та не . Я думаю народ и так на кубок поедет , там автовышки все дела) , пивка попить по городу походить
    а так тех пару тысяч уже на матча завести , думаю хуже не будет
    ну хотя пусть решает ... МОЗ, в фуфу нету профессионалов , чтобы решать
    Согласен!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:54
    +1
    jekаfunny, 02.07.2020 16:49
    Павелка там чуть удар не хватил , так с Киева хотел матч убрать
    Сам удивился.. без зрителей, абсолютно рядовой матч, вполне можно было бы в конче-заспе у суркиса сыграть или во дворе Дома Футбола... короче непонятно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.07.2020 16:39
    +1
    dd dent, 02.07.2020 16:33
    Не ну где матч ЛЧ где полный стадион битком и где парки где каждый на расстоянии если только целенаправленно заразившийся не будет подходить и в ухо чихать или кашлять? Я тогда еще удивлен был, в Европе можно гулять и все сидят на ул и это логично что б заразу не плодить в закрытых помещениях, а у нас все как раз ломились в транспорт из-за того что метро закрыли и в 1ОО раз больше шпротами были
    Так я и говорю, запрет находиться в тех же парках в период карантина - абсурдный... просто обманывали народ..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 16:33
    +1
    AK_228, 02.07.2020 16:27
    Да, у нами оказывается и в парках можно было ходить... просто пугают народ..
    Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
    Не ну где матч ЛЧ где полный стадион битком и где парки где каждый на расстоянии если только целенаправленно заразившийся не будет подходить и в ухо чихать или кашлять? Я тогда еще удивлен был, в Европе можно гулять и все сидят на ул и это логично что б заразу не плодить в закрытых помещениях, а у нас все как раз ломились в транспорт из-за того что метро закрыли и в 1ОО раз больше шпротами были
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2020 16:25
    +1
    В чем проблема рассаживать людей на большом расстоянии друг от друга на открытом воздухе?
    В ресторанах наблюдал что сидят друг у друга на голове, ночные клубы как Квинс в Киеве работают, кальян компании курят (хотя это 1 источник на всех), в транспорте перегруз запросто ... можно долго перечислять, а тут вдруг ни-ни.
    Ссылка
    ampl7
      ampl7, 02.07.2020 17:43
    0
    Как Говорящая Жопа (Суркис) собирается "максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками)."?
    Безмозглый идиот!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 16:41
    0
    AK_228, 02.07.2020 16:27
    Да, у нами оказывается и в парках можно было ходить... просто пугают народ..
    Хотя именно матч футбольный в ЛЧ был одним из источников распространения короновируса в Европе
    возможно
    Ссылка
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