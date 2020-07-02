Украинский игрок Динамо-Брест Нойок заразился коронавирусом

Положительные тесты сдали минимум три футболиста и некоторые работники клуба

  • 02.07.2020 18:10
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Украинский игрок Динамо-Брест Нойок заразился коронавирусом
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский и Александр Нойок

В «Динамо-Брест» зафиксирована вспышка коронавируса. Заражены не менее трех футболистов, который выходили в составе на матч с «Неманом». Среди них — украинец Александр Нойок и белорус Денис Лаптев.

Известно, что коронавирус также обнаружен у некоторых работников клуба. В заявке на игру с «Неманом» отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.

В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со «Смолевичами» (3-го июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос матча, однако АБФФ отказала.

Ранее игрок «Динамо-Брест» Павел Савицкий находился на самоизоляции из-за односторонней пневмонии. Об этом сообщалось 20-го июня. Через пять дней стало известно, что футболист уже тренировался с основным составом.

В составе «Динамо-Брест» также выступают украинские футболисты Артем Милевский и Евгений Хачериди.

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Источник — Трибуна Беларусь

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 18:41
    0
    Сане здоровья! Будем ждать твоих пушечных голов!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 18:41
    0
    Сане здоровья! Будем ждать твоих пушечных голов!
    Ссылка
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