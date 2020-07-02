У Динамо проблемы перед Шахтером: Попов не сыграет, Миколенко под вопросом

О проблемах рассказал Вадим Евтушенко

  • 02.07.2020 22:12
  • 1435 просмотров
  • 7 комментариев
У Динамо проблемы перед Шахтером: Попов не сыграет, Миколенко под вопросом
© fcdynamo.kiev.ua

4-го июля «Динамо» в рамках УПЛ сыграет против «Шахтера», а Вадим Евтушенко, ассистент главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, рассказал о кадровых проблемах перед игрой.

- Как команда восстановилась после матча в Чернигове в психологическом плане?

- Понятно, что этот матч стал для нас большим разочарованием. Поражение в любой игре - очень неприятное, а в данной ситуации, когда мы боремся за второе место, - неприятное вдвойне. Такой результат нас очень разочаровал. Нужно смотреть дальше, впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранения игроков вносят свои коррективы в подготовку команды.

- В частности, перебор карточек у Шабанова. Какие вариации линии защиты вы рассматриваете?

- У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Сейчас мы просматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии - три основных защитника не смогут принять участие в матче с «Шахтером». Миколенко, скорее всего, в том числе. Попов стопроцентно не будет играть в этом матче. Что касается остальных - посмотрим. Счет времени идет на часы, посмотрим, удастся ли нам заполучить еще кого-то перед игрой с «Шахтером».

- «Динамо» имеет супермотивацию удержать вторую позицию в турнирной таблице, ведь конкуренция обострилась. Мотивацию в дерби имеет и «Шахтер»...

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие игры, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии.

Ранее сообщалось, что восстановился защитник Никита Бурда.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 23:51
    0
    А я гадаю,чого це Кадірі такий говіркий? А виявляється що Попов не вийде. Тоді в центральній зоні захисту у Динамо дійсно можуть бути проблеми,бурда ж не має ігрової практики а Кадірі не верх надійності.
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    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 02.07.2020 22:29
    0
    Robert Monroe, 02.07.2020 22:14
    У Динамо проблема не с игроками, а с тренером и президентом.
    Слушайте,надоело слушать этот бред.Какой вам тренер нужен,и тем более президент?Были предложения Грозного,Вернидуба,вы в своем уме?Наверное Скрипник еще куда ни шло,но другие?Потом,какого презика вы хотите?Такого,как Беня?Или Дыминский?Может вам типо,Курченко подавай?Единственное,что ДК надо,это професиональный менеджмент,а не динамовские сердца и прекратить ставить ставку на доморощенных игроков.Ведь и ежу понятно,что нашим футболистам дай зарплату и они забивают на футбол.Пример Алиева и Мили показателен
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 02.07.2020 22:29
    0
    не вижу вообще проблем. все стабильно **Ёво
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.07.2020 22:26
    0
    У Динамо в приоритете Ворскла.
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 22:18
    +1
    Есть решение! Миколенко и Бурда в центре, а слева Пиварич!!!!!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:16
    +2
    В таком клубе как Динамо пару игроков это не такая уж и проблема должна быть, тем более шахта еще неизвестно что выставит за состав, тут хоть бы миха на ничью не играл
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.07.2020 22:14
    0
    У Динамо проблема не с игроками, а с тренером и президентом.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.07.2020 22:16
    +2
    В таком клубе как Динамо пару игроков это не такая уж и проблема должна быть, тем более шахта еще неизвестно что выставит за состав, тут хоть бы миха на ничью не играл
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 22:18
    +1
    Есть решение! Миколенко и Бурда в центре, а слева Пиварич!!!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 23:51
    0
    А я гадаю,чого це Кадірі такий говіркий? А виявляється що Попов не вийде. Тоді в центральній зоні захисту у Динамо дійсно можуть бути проблеми,бурда ж не має ігрової практики а Кадірі не верх надійності.
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 02.07.2020 22:29
    0
    Robert Monroe, 02.07.2020 22:14
    У Динамо проблема не с игроками, а с тренером и президентом.
    Слушайте,надоело слушать этот бред.Какой вам тренер нужен,и тем более президент?Были предложения Грозного,Вернидуба,вы в своем уме?Наверное Скрипник еще куда ни шло,но другие?Потом,какого презика вы хотите?Такого,как Беня?Или Дыминский?Может вам типо,Курченко подавай?Единственное,что ДК надо,это професиональный менеджмент,а не динамовские сердца и прекратить ставить ставку на доморощенных игроков.Ведь и ежу понятно,что нашим футболистам дай зарплату и они забивают на футбол.Пример Алиева и Мили показателен
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 02.07.2020 22:29
    0
    не вижу вообще проблем. все стабильно **Ёво
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.07.2020 22:26
    0
    У Динамо в приоритете Ворскла.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.07.2020 22:14
    0
    У Динамо проблема не с игроками, а с тренером и президентом.
    Ссылка
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