У Динамо проблемы перед Шахтером: Попов не сыграет, Миколенко под вопросом

4-го июля «Динамо» в рамках УПЛ сыграет против «Шахтера», а Вадим Евтушенко, ассистент главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, рассказал о кадровых проблемах перед игрой.

- Как команда восстановилась после матча в Чернигове в психологическом плане?

- Понятно, что этот матч стал для нас большим разочарованием. Поражение в любой игре - очень неприятное, а в данной ситуации, когда мы боремся за второе место, - неприятное вдвойне. Такой результат нас очень разочаровал. Нужно смотреть дальше, впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранения игроков вносят свои коррективы в подготовку команды.

- В частности, перебор карточек у Шабанова. Какие вариации линии защиты вы рассматриваете?

- У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Сейчас мы просматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии - три основных защитника не смогут принять участие в матче с «Шахтером». Миколенко, скорее всего, в том числе. Попов стопроцентно не будет играть в этом матче. Что касается остальных - посмотрим. Счет времени идет на часы, посмотрим, удастся ли нам заполучить еще кого-то перед игрой с «Шахтером».

- «Динамо» имеет супермотивацию удержать вторую позицию в турнирной таблице, ведь конкуренция обострилась. Мотивацию в дерби имеет и «Шахтер»...

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие игры, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии.

Ранее сообщалось, что восстановился защитник Никита Бурда.