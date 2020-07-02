В обороне будет порядок. Бурда восстановился и готов сыграть против Шахтера

Защитник Никита Бурда восстановился после тяжелой травмы и вернулся в общую группу киевского «Динамо».

Он сможет принять участие в матче 29-го тура УПЛ против «Шахтера», который состоится 4 июля в Киеве.

Сегодня, 2 июля, медицинский штаб вынес окончательный вердикт – футболист готов играть, информирует телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Никита Бурда в последний раз выходил на поле в матче УПЛ в сентябре 2019 года. Он перенес операцию на травмированном колене.

Участие в украинском Классико защитников Виталия Миколенко и Дениса Попова все еще находится под вопросом. Но, скорее всего, они тоже смогут сыграть.