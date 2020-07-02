В обороне будет порядок. Бурда восстановился и готов сыграть против Шахтера

Защитник «Динамо» не выходил на поле с сентября из-за травмы колена

  • 02.07.2020 16:21
  • 1117 просмотров
  • 6 комментариев
В обороне будет порядок. Бурда восстановился и готов сыграть против Шахтера
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник Никита Бурда восстановился после тяжелой травмы и вернулся в общую группу киевского «Динамо».

Он сможет принять участие в матче 29-го тура УПЛ против «Шахтера», который состоится 4 июля в Киеве.

Сегодня, 2 июля, медицинский штаб вынес окончательный вердикт – футболист готов играть, информирует телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Никита Бурда в последний раз выходил на поле в матче УПЛ в сентябре 2019 года. Он перенес операцию на травмированном колене.

Участие в украинском Классико защитников Виталия Миколенко и Дениса Попова все еще находится под вопросом. Но, скорее всего, они тоже смогут сыграть.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2020 17:05
    +3
    С возвращением Никита
    Ссылка
    Zhez53
      Zhez53, 02.07.2020 16:58
    +1
    Бурда- не в тонусе. Вряд ли его сразу кинут под танк...
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 02.07.2020 16:51
    0
    Порядок - это сколько? Трешку хватит хапнуть для порядка?
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 16:38
    +1
    Та прям - только выздоровел - и сразу все дырки заткнул - сомневаюсь. Хотя всё возможно
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 02.07.2020 16:35
    +2
    порядок буде, коли в обороні гратимуть Тимчик - Бурда - Попов - Миколенко
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 16:27
    +3
    Попов і Бурда в парі?Цікаво буде подивитись!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2020 17:05
    +3
    С возвращением Никита
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 16:27
    +3
    Попов і Бурда в парі?Цікаво буде подивитись!
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 02.07.2020 16:35
    +2
    порядок буде, коли в обороні гратимуть Тимчик - Бурда - Попов - Миколенко
    Ссылка
    Zhez53
      Zhez53, 02.07.2020 16:58
    +1
    Бурда- не в тонусе. Вряд ли его сразу кинут под танк...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.07.2020 16:38
    +1
    Та прям - только выздоровел - и сразу все дырки заткнул - сомневаюсь. Хотя всё возможно
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 02.07.2020 16:51
    0
    Порядок - это сколько? Трешку хватит хапнуть для порядка?
    Ссылка
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