Металлист возрождается? В Харькове создали команду Металл, тренер – Кучер

С нового сезона харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу

  • 02.07.2020 18:38
  • 1694 просмотра
  • 4 комментария
Металлист возрождается? В Харькове создали команду Металл, тренер – Кучер
© ФК Металлист 1925

В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что с нового сезона харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу. Это первый шаг в рамках возрождения знаменитого «Металлиста».

Главным тренером будет бывший защитник «Шахтера» и «Металлиста» 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия. Активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры, идет подбор потенциальных новичков клуба.

Планы у новосозданного клуба – амбициозные: за пару лет пробиться в Премьер-лигу. Бывшее руководство «Металлиста» за это время попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть клубу историческое название «Металлист».

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Источник — Footboom

(15 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 02.07.2020 18:59
    0
    Бред. Металлиста 2018 не хватает. И как же участие в аматорах? 1 год, обязательное условие. Его только бэня за взятку обошёл с своим днепр 1
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
      CrimeanMax, 02.07.2020 18:58
    0
    это кал какой то, а не Металл
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 18:51
    0
    Чекаємо у Львові відродження ФК Кал !!!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 18:44
    -2
    Интересно, Ярославский как то причастен к этому?
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 02.07.2020 18:59
    0
    Бред. Металлиста 2018 не хватает. И как же участие в аматорах? 1 год, обязательное условие. Его только бэня за взятку обошёл с своим днепр 1
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
      CrimeanMax, 02.07.2020 18:58
    0
    это кал какой то, а не Металл
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 18:51
    0
    Чекаємо у Львові відродження ФК Кал !!!
    Ссылка
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