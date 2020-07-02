Металлист возрождается? В Харькове создали команду Металл, тренер – Кучер

В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что с нового сезона харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу. Это первый шаг в рамках возрождения знаменитого «Металлиста».

Главным тренером будет бывший защитник «Шахтера» и «Металлиста» 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия. Активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры, идет подбор потенциальных новичков клуба.

Планы у новосозданного клуба – амбициозные: за пару лет пробиться в Премьер-лигу. Бывшее руководство «Металлиста» за это время попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть клубу историческое название «Металлист».