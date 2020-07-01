Матч Карпаты - Мариуполь не состоится, Барселона и Атлетико сыграли вничью

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30-е июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Карпаты – Мариуполь не состоится. Львовян предупредили, что после следующей неявки на матч клуб будет исключен из УПЛ.

2. Барселона сыграла вничью с Атлетико в матче с тремя пенальти. Каталонцы завершили второй матч кряду боевой ничьей, вновь забив при этом два гола.

3. Стало известно, какие телеканалы покажут финал Кубка Украины. Матч можно будет увидеть во всех уголках страны.

4. Денежные мешки АПЛ. Кто богаче: Мухаммед из Ньюкасла или Мансур из Ман Сити. Сразу предупреждаем: речь пойдет не о богачах, а о сверх богачах…

5. Пропал после поражения Джошуа. Вернется ли Энди Руис на чемпионский уровень. Обозреватель Sport.ua – о судьбе главной сенсации 2019 года.

6. ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи». Директор львовского клуба подтвердил, что команда не поехала в Мариуполь.

7. Полузащитник Шахтера может перебраться в МЛС. Максимом Чехом интересуется «Портленд Тимберс».

8. Роман САНЖАР: «Команда шокирована». Наставник «Карпат» – о возможном снятии своего клуба с УПЛ.

9. Первая лига. Ковалец оживил Черноморец. Одесситы снова победили. Но в таблице команда остается в середине.

10. ВИДЕО. А кто это такой? Анчелотти опозорился на пресс-конференции. Защитник «Эвертона» Люк Гарбатт провел 11 лет с клубом, часто уходя в аренды.