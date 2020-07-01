Матч Карпаты - Мариуполь не состоится, Барселона и Атлетико сыграли вничью

Главные новости за 30-е июня на Sport.ua

  • 01.07.2020 06:00
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Матч Карпаты - Мариуполь не состоится, Барселона и Атлетико сыграли вничью
© fcmariupol.com

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30-е июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Карпаты – Мариуполь не состоится. Львовян предупредили, что после следующей неявки на матч клуб будет исключен из УПЛ.

2. Барселона сыграла вничью с Атлетико в матче с тремя пенальти. Каталонцы завершили второй матч кряду боевой ничьей, вновь забив при этом два гола.

3. Стало известно, какие телеканалы покажут финал Кубка Украины. Матч можно будет увидеть во всех уголках страны.

4. Денежные мешки АПЛ. Кто богаче: Мухаммед из Ньюкасла или Мансур из Ман Сити. Сразу предупреждаем: речь пойдет не о богачах, а о сверх богачах…

5. Пропал после поражения Джошуа. Вернется ли Энди Руис на чемпионский уровень. Обозреватель Sport.ua – о судьбе главной сенсации 2019 года.

6. ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи». Директор львовского клуба подтвердил, что команда не поехала в Мариуполь.

7. Полузащитник Шахтера может перебраться в МЛС. Максимом Чехом интересуется «Портленд Тимберс».

8. Роман САНЖАР: «Команда шокирована». Наставник «Карпат» – о возможном снятии своего клуба с УПЛ.

9. Первая лига. Ковалец оживил Черноморец. Одесситы снова победили. Но в таблице команда остается в середине.

10. ВИДЕО. А кто это такой? Анчелотти опозорился на пресс-конференции. Защитник «Эвертона» Люк Гарбатт провел 11 лет с клубом, часто уходя в аренды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Максим Гаптар, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности