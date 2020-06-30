Денежные мешки АПЛ. Кто богаче: Мухаммед из Ньюкасла или Мансур из Ман Сити

Какие бы слухи и сплетни не появлялись в английской прессе, но факт перехода права собственности на «Ньюкасл» от Майка Эшли к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману является практически свершившимся. Да, есть движения и силы, которые яростно пытаются не допустить в английскую Премьер-лигу человека с крайне сомнительной репутацией, но, вероятнее всего, они потерпят сокрушительное поражение.

Кажется, что Премьер-лига не спешит с одобрением сделки по «Ньюкаслу» лишь для того, чтобы дождаться максимально удобного момента, когда общественный резонанс по этому вопросу практически сойдет на нет. Да и спешить, собственно говоря, еще некуда – до конца сезона в АПЛ остается немало туров, а потому новым владельцам времени для подготовки своего клуба к новому сезону все равно хватит. Тем более, что слухи о вероятной трансферной активности «Ньюкасла» уже поражают воображение.

В частности, весьма всерьез говорят о возможном переезде на «Сент-Джеймс Парк» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Очевидно, что денег на эти сделки Мухаммеду хватит, и единственное, что сможет его несколько притормозить – это финансовый фейр-плей от УЕФА. Большинство английских обозревателей считают, что по степени богатства ставить принца Мухаммеда и шейха Мансура в один ряд вообще не стоит – слишком уж разные масштабы. Так ли это? Давайте сравнивать буквально.

Личный капитал

Прежде всего, давайте уточним, что шейх Мансур старше принца Мухаммеда: первому 49 лет, второму – 34. Напрямую с их деньгами этот факт, конечно же, не связан, но логичнее предполагать, что человек, имеющий за плечами больший опыт и заработать успел больше. Хотя в ситуациях, когда часть состояния передается просто по наследству или в подарок от родителей, говорить о заработанных средствах, быть может, не совсем и уместно.

Как бы там ни было, но личный капитал шейха Мансура по состоянию на сегодня и по оценкам компетентных источников равен 17 миллиардам фунтов. Что касается принца Мухаммеда, то здесь ситуация более сложная, по причине чего аналитики склонны полагать, что его состояние может быть оценено в диапазоне от 1 до 7 миллиардов фунтов.

Ситуация вроде бы однозначно говорит в пользу Мансура, не правда ли? Как бы не так! На самом деле, как отмечают британские аналитики, говорить о личном состоянии принца Мухаммеда крайне сложно, потому как он напрямую связан с королевской семьей Саудовской Аравии, являясь сыном правителя этой страны. Стало быть, фактически Мухаммед имеет доступ ко всему богатству семьи, где он успел в качестве «серого кардинала» уже изрядно расчистить себе дорогу к трону, а коль так, то речь идет о совершенно фантастических суммах, о чем поговорим несколько ниже.

Реальная власть

Шейх Мансур является заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, а также возглавляет Международную нефтяную инвестиционную компанию, которая имеет существенные доли во многих компаниях по всему миру. Поговаривают, предыдущий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама даже внес имя Мансура в «быстрый набор» на своем телефоне, потому как достаточно часто решал при помощи этого человека насущные вопросы политики.



Твиттер Манчестер Сити. Шейх Мансур с Хосепом Гвардиолой

Мухаммед бин Салман с лета 2017 года является наследным принцем Саудовской Аравии, а с января 2015-го занимает еще и пост министра обороны этой страны. Интересно, что нынешний король Саудовской Аравии и отец Мухаммеда Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд до своей коронации также возглавлял министерство обороны страны.

Очевидно, что в перспективе политическая сила, которую получит в свои руки Мухаммед будет значительно превышать соответствующие возможности Мансура, потому потенциальный собственник «Ньюкасла» - фигура невероятного масштаба на шахматной доске нынешней АПЛ.

Семья

Принц Мухаммед относится к династии Аль Сауд, которая правит страной с момента ее образования в 1744 году. Все посты в правительстве и регионах занимают члены династии, которых еще называют саудитами. Всего в стране насчитывается около 25 тысяч саудитов, из которых лишь около 200 имеют статус принцев.

Суммарное состояние династии Аль Сауд – предмет для многочисленных исследований экономистов, но в целом добиться какой-то подтвержденной суммы никому из них так и не удалось. Многие сошлись на том, что саудиты владеют активами, которые можно оценить в 1,3 триллиона фунтов – баснословные деньги, которые наверняка заставят даже самых лучших знатоков математики из числа наших читателей попытаться вспомнить о сумме со сколькими нулями идет сейчас речь…

Шейх Мансур принадлежит к династии Аль Нахайян, которая берет свою историю с 1761 года. Это очень знатный род в азиатском мире, а потому его влияние также весьма и весьма серьезно. Например, нынешний президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян является единокровным братом для шейха Мансура, хотя всего у их отца Заида ибн Султана Аль Нахайяна было 19 сыновей и 14 дочерей.

Состояние семьи Аль Нахайян, к которой принадлежит и шейх Мансур, оценивается аналитиками в 500 миллиардов фунтов. Основой экономической мощи этой династии является нефть, множеством корпораций и компаний по добыче, переработке и транспортировке которой владеют члены семьи Аль Нахайян.

Личная недвижимость

Самым дорогим объектом недвижимости во владении шейха Мансура является усадьба, находящаяся неподалеку от испанского города Бадахос. По неофициальной информации, которую добыли зарубежные журналисты, покупка земельного участка общей площадью в более чем 8 тысяч гектаров, на котором располагается множество строений и сооружений, обошлось Мансуру в 2016 году в 42 миллиона фунтов – это чуть дороже, чем тремя годами ранее «Манчестер Сити» заплатил «Шахтеру» за центрального полузащитника Фернандиньо (36 миллионов фунтов).

Кроме того, семье шейха Мансура принадлежит отель Emirates Palace, расположенный в Абу-Даби. Он состоит из 394 резиденций, 302 из которых являются номерами, а остальные — люксами. Интересно, что отель оценивает себя как категорию «более 5 звезд, являясь дворцом, а не отелем». Неофициально Emirates Palace называют «7-звездочным отелем», хотя формально он причисляется к наивысшей категории 5-звездочных.

Принц Мухаммед, как мы уже сообщали, владеет самым дорогим жилым домом в мире, коим является замок Людовика XIV, построенный в 2011 году во Франции. В 2015 году саудовский принц купил постройку за 230 миллионов фунтов, то есть почти в 5,5 раз дороже, чем самый дорогой объект недвижимости у шейха Мансура.

Объекты транспорта

Интересно, что шейх Мансур имеет куда более обширную и шикарную коллекцию автомобилей, нежели принц Мухаммед. Миллиардеру из ОАЭ, в частности, приписывают владение автопарком, флагманами которого являются пять автомобилей Bugatti, а также Porsche 911 GTI, Ferrari Enzo, Lamborghini Reventon и Mercedes SLR-McLaren.

Что касается Мухаммеда, то о его автопарке известно не так много. В частности, в прессу попадали сведения, что саудовский принц имеет в своем распоряжении Ferrari, Lamborghini и Bugatti.

А вот с плавучими видами транспорта ситуация иная – здесь Мухаммед уже не столь серьезно отстает от Мансура. Первый владеет роскошной яхтой Serene, которую он купил в 2015 году за 380 миллионов фунтов. Стоимость яхты Topaz, принадлежащей Мансуру, на момент покупки ее шейхом была ниже – 320 миллионов фунтов. Однако в целом специалисты, разбирающиеся в этих вопросах всерьез, отмечают, что Topaz превосходит Serene. Неудивительно, что нынешняя оценочная стоимость яхты Мансура составляет более 400 миллионов фунтов.

Роль в футболе

В настоящее время шейх Мансур значительно превосходит принца Мухаммеда по своему влиянию, оказываемому на развитие мирового футбола. Дело в том, что City Football Group, владельцем которой является Мансур, принадлежит целый ряд футбольных клубов по всему миру. Ключевым и наиболее известным из них является, конечно же, «Манчестер Сити», однако помимо манчестерских «горожан» в эту когорту также входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Мумбаи Сити» и другие, доля группы во владении которыми не превышает 50%.

А вот для принца Мухаммеда опыт с «Ньюкаслом» обещает стать первым в серьезном футболе. Ему принадлежит команда из низших дивизионов чемпионата Саудовской Аравии, но это слишком незначительное участие такой фигуры в футболе, чтобы о нем говорить хоть сколько-нибудь всерьез.

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