Стало известно, какие телеканалы покажут финал Кубка Украины

Матч можно будет увидеть во всех уголках страны

  • 30.06.2020 17:10
  • 3991 просмотр
  • 3 комментария
Стало известно, какие телеканалы покажут финал Кубка Украины
© УАФ

Финал Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла» будет показан на двух телеканалах. Об этом сообщил директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.

«Хорошие новости для всех телезрителей канала «Футбол». Мы покажем в прямой трансляции финал Кубка Украины. Вывеска интригующая - «Динамо» против «Ворсклы». «Ворскла» будет стараться повторить свой успех 11-летней давности. Согласно наших обязательств перед УАФ, мы будем освещать прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов. Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них - это камеры высокой четкости и повтора.

Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее «вкусностей» и после матча разбор всех моментов и голов. Мы готовим большой футбольный праздник для всех телезрителей. Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канале «Футбол», так и на одном из эфирных телеканалов. В этом сезоне это будет «UA:Перший». Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать поединок до и после», – сказал Денисов.

Напомним, финал Кубка Украины сезона 2019/20 «Динамо»  – «Ворскла» состоится на харьковском ОСК «Металлист» 8 июля. Начало встречи - в 21:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    kino
    online
      kino, 30.06.2020 18:10
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:30
    Матч в котором может решится судьба лесика и будет определено будущее Динамо на ближайшие 2-3 года. Если мы хотим чтоб лесика выгнали и Динамо выиграло чемпионат, в интересах Динамо, ради светлого будущего клуба, нужно болеть за Ворсклу и пожелать ей удачи.
    Виграти чемпіонат? Ти серйозно?.. Хто Динамо дасть виграти чемпіонат? ..Може підрелко?..чи рижик?. Коли на кону такі гроші за пряме попадання в ЛЧ. Утріться. Ніякий чемпіонат Динамо більше не виграє. Поки в країні не прийде до влади нормальна команда. А судячи з послідніх подій вона не прийде. Вумний " наріт не дасть їй прийти. Навіть як щось здохне в лісі, то з ким Динамо може щось виграти?..з Карбого?..якого я рахую всім, тільки не футболістом. Чи може з Солем? чи Русіним?..Не сміши.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 30.06.2020 17:39
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:30
    Матч в котором может решится судьба лесика и будет определено будущее Динамо на ближайшие 2-3 года. Если мы хотим чтоб лесика выгнали и Динамо выиграло чемпионат, в интересах Динамо, ради светлого будущего клуба, нужно болеть за Ворсклу и пожелать ей удачи.
    Только Ворскла, только победа! Ради нашего Динамо забросаем их какахоми с дронов! А Лесику подбросим дымовуху под капат, чтобы он обосрался! Только, Ворскла!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:30
    -1
    Матч в котором может решится судьба лесика и будет определено будущее Динамо на ближайшие 2-3 года. Если мы хотим чтоб лесика выгнали и Динамо выиграло чемпионат, в интересах Динамо, ради светлого будущего клуба, нужно болеть за Ворсклу и пожелать ей удачи.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 30.06.2020 18:10
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:30
    Матч в котором может решится судьба лесика и будет определено будущее Динамо на ближайшие 2-3 года. Если мы хотим чтоб лесика выгнали и Динамо выиграло чемпионат, в интересах Динамо, ради светлого будущего клуба, нужно болеть за Ворсклу и пожелать ей удачи.
    Виграти чемпіонат? Ти серйозно?.. Хто Динамо дасть виграти чемпіонат? ..Може підрелко?..чи рижик?. Коли на кону такі гроші за пряме попадання в ЛЧ. Утріться. Ніякий чемпіонат Динамо більше не виграє. Поки в країні не прийде до влади нормальна команда. А судячи з послідніх подій вона не прийде. Вумний " наріт не дасть їй прийти. Навіть як щось здохне в лісі, то з ким Динамо може щось виграти?..з Карбого?..якого я рахую всім, тільки не футболістом. Чи може з Солем? чи Русіним?..Не сміши.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 30.06.2020 17:39
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:30
    Матч в котором может решится судьба лесика и будет определено будущее Динамо на ближайшие 2-3 года. Если мы хотим чтоб лесика выгнали и Динамо выиграло чемпионат, в интересах Динамо, ради светлого будущего клуба, нужно болеть за Ворсклу и пожелать ей удачи.
    Только Ворскла, только победа! Ради нашего Динамо забросаем их какахоми с дронов! А Лесику подбросим дымовуху под капат, чтобы он обосрался! Только, Ворскла!
    Ссылка
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