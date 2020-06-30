Стало известно, какие телеканалы покажут финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины «Динамо» – «Ворскла» будет показан на двух телеканалах. Об этом сообщил директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.

«Хорошие новости для всех телезрителей канала «Футбол». Мы покажем в прямой трансляции финал Кубка Украины. Вывеска интригующая - «Динамо» против «Ворсклы». «Ворскла» будет стараться повторить свой успех 11-летней давности. Согласно наших обязательств перед УАФ, мы будем освещать прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов. Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них - это камеры высокой четкости и повтора.

Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее «вкусностей» и после матча разбор всех моментов и голов. Мы готовим большой футбольный праздник для всех телезрителей. Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канале «Футбол», так и на одном из эфирных телеканалов. В этом сезоне это будет «UA:Перший». Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать поединок до и после», – сказал Денисов.

Напомним, финал Кубка Украины сезона 2019/20 «Динамо» – «Ворскла» состоится на харьковском ОСК «Металлист» 8 июля. Начало встречи - в 21:30.