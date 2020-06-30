Роман САНЖАР: «Команда шокирована»

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал информацию о возможном снятии своего клуба с чемпионата украинской Премьер-лиги.
«Честно говоря, команду немного шокировали. Но, тем не менее, команда продолжает работать, тренироваться.
Больше пока не могу сказать. Мы сегодня тренировались и на завтра у нас запланирована тренировка. Так что мы готовимся и ждем дальнейших указаний», - сказал Санжар.
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Источник — Футбол 1/2/3
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