Роман САНЖАР: «Команда шокирована»

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал информацию о возможном снятии своего клуба с чемпионата украинской Премьер-лиги.

«Честно говоря, команду немного шокировали. Но, тем не менее, команда продолжает работать, тренироваться.

Больше пока не могу сказать. Мы сегодня тренировались и на завтра у нас запланирована тренировка. Так что мы готовимся и ждем дальнейших указаний», - сказал Санжар.