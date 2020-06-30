Роман САНЖАР: «Команда шокирована»

Наставник «Карпат» – о возможном снятии своего клуба с УПЛ

  • 30.06.2020 10:56
  • 2924 просмотра
  • 4 комментария
Роман САНЖАР: «Команда шокирована»
© Футбол 1/2/3. Роман Санжар

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал информацию о возможном снятии своего клуба с чемпионата украинской Премьер-лиги.

«Честно говоря, команду немного шокировали. Но, тем не менее, команда продолжает работать, тренироваться.

Больше пока не могу сказать. Мы сегодня тренировались и на завтра у нас запланирована тренировка. Так что мы готовимся и ждем дальнейших указаний», - сказал Санжар.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
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    Евгений Семыкин
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      Евгений Семыкин, 30.06.2020 11:58
    -1
    Не понятно почему ушёл из Олимпика... но новый вызов пока мимо...
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 11:28
    -6
    Чим шокована?!
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    DidOk
    online
      DidOk, 30.06.2020 11:06
    +2
    Мда...
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    DidOk
    online
      DidOk, 30.06.2020 11:06
    +2
    Мда...
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    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
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