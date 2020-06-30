Полузащитник Шахтера может перебраться в МЛС

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Чех, выступающий за «Мариуполь» на правах аренды, может продолжить карьеру в клубе МЛС «Портленд Тимберс».

Чех — воспитанник «Шахтера», ранее выступавший за «Шахтер» U-19 и U-21. В «Мариуполь» перешел летом 2019-го года. В текущем сезоне Чех провел за «Мариуполь» 20 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €350 тысяч.

В активе Максима есть выступления за сборные Украины U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21. Чех — чемпион мира U-20.