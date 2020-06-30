Первая лига. Ковалец оживил Черноморец. Одесситы снова победили

Одесский «Черноморец» под руководством нового тренера Сергея Ковальца успешно провел второй матч после рестарта чемпионата Первой лиги.
Сегодня команда на выезде справилась с «Прикарпатьем» со счетом 1:0. Несмотря на успешный рестарт, команда остается только 10-й. «Прикарпатье» занимает 12-ю позицию.
Первая лига. 21-й тур.
Прикарпатье - Черноморец 0:1
Гол: Штогрин, 60
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Источник — Sport.ua
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