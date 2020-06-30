21-й тур
Прикарпатье
0:1
Черноморец
30.06.2020, FT

Первая лига. Ковалец оживил Черноморец. Одесситы снова победили

Но в таблице команда остается в середине

  • 30.06.2020 19:54
  • 2020 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Ковалец оживил Черноморец. Одесситы снова победили
© chernomorets.odessa.ua

Одесский «Черноморец» под руководством нового тренера Сергея Ковальца успешно провел второй матч после рестарта чемпионата Первой лиги.

Сегодня команда на выезде справилась с «Прикарпатьем» со счетом 1:0. Несмотря на успешный рестарт, команда остается только 10-й. «Прикарпатье» занимает 12-ю позицию.

Первая лига. 21-й тур.

Прикарпатье - Черноморец 0:1
Гол: Штогрин, 60

Турнирная таблица.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 20:14
    0
    Что он там оживил, если морские ходили как задохлики до конца игры, удерживая счёт.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 20:14
    0
    Что он там оживил, если морские ходили как задохлики до конца игры, удерживая счёт.
    Ссылка
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