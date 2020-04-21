Ошибка Реброва, Кучук возглавит минское Динамо, Хачериди останется в Бресте

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20-е апреля.

1. Главная ошибка Сергея Реброва. Sport.ua – о переходе одного из лучших футболистов «Динамо» в «Тоттенхэм».

2. Свитолина призналась, почему прекратила сотрудничество с Багдатисом. Украинка и кипрский специалист в ближайшее время точно не будут работать вместе.

3. Кучук возглавит Динамо Минск. Последним местом работы тренера был львовский «Рух».

4. РАФАИЛОВ: «Человек с нормальной психикой не может ездить с номерами Папа». Бывший генеральный директор «Зари» считает, что у президента «Ингульца» психические расстройства.

5. ВИДЕО. Город без людей. Жена Малиновского показала, как выглядит Бергамо. За 10 одноразовых масок Руслан и Роксана отдали 15 евро.

6. Палмейрас разрешил Динамо отсрочить платеж за Че Че из-за коронакризиса. Бразильский клуб пошел навстречу просьбе украинского клуба.

7. Динамо Минск отправило в отставку Гуренко. Скорее всего, его заменит Леонид Кучук.

8. Динамо Брест подало жалобу по поводу удаления Хачериди. Клуб недоволен целым рядом решений.

9. Итальянский агент: «Пара клубов Серии А интересуются игроком Динамо». У футболиста киевского клуба есть перспективы поиграть в Италии.

10. Ингулец посоветовал Рафаилову написать мемуары «Бред сумасшедшего». Клуб из Петрово ответил на высказывания бывшего гендиректора «Зари».