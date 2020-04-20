Ингулец посоветовал Рафаилову написать мемуары «Бред сумасшедшего»

Клуб Первой лиги Украины «Ингулец», который в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Украины, обратился к бывшему генеральному директору луганской «Зари» Сергею Рафаилову.

«В своем очередном интервью бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов снова вспомнил «незлым тихим словом» наш «Ингулец» и его болельщиков. Ему почему-то до сих пор не дают покоя успехи футбольного клуба с Петрово, который год назад в полуфинале Кубка Украины одолел его «луганчан».

На все эти упреки в наш адрес хотим посоветовать Сергею Васильевичу лучше заняться посадкой картофеля, разведением пчел, рисованием, просмотром сериалов и другими интересными вещами, которыми занимаются люди пенсионного возраста.

Советуем не критиковать «Ингулец», а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно выбрать, например, «Бред сумасшедшего» или «Короткий путь к психическим расстройствам». Очень хорошо, что человек, которого за кражи и скандалы выгнали из «Зари», больше не принимает никаких решений в украинском футболе», - говорится в заявлении «Ингульца».

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