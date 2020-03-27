Уход Рафаилова изменит Зарю. Не факт, что в лучшую сторону

Сергей Рафаилов проработал на должности генерального директора «Зари» чуть более 10 лет – по украинским меркам цифра, если и не фантастическая, то близкая к этому точно. В условиях нашей постоянной нестабильности, которая проявляется во всех сферах жизни, отдать десятилетие на работу в одном проекте – уже своеобразное достижение. Еще важнее то, что произошло с луганчанами за эти 10 лет. Сезон-2009/10 «Заря», напомним, завершила на 13-м месте при 16 командах-участницах. В последние же годы «черно-белые» неизменно находятся в верхней части турнирной таблицы, и после исчезновения с футбольной карты Украины «Металлиста» и «Днепра», называются многими той самой пресловутой «третьей силой» в нашем чемпионате после «Шахтера» и «Динамо».

Конечно, если говорить о чисто спортивном успехе «Зари» за последние годы, то невероятно большая заслуга в этом принадлежит Юрию Вернидубу, который тщательно и скрупулезно выстраивал коллектив, способный к серьезным свершениям. Однако тренер вряд ли смог бы добиться успеха, не имея поддержки со стороны руководства, которую ему обеспечивал Сергей Рафаилов. Впрочем, отношения этих двух людей, судя по всему, всегда были далеки от идеальных, но на протяжении серьезного периода времени они умели находить должный баланс, что шло исключительно на пользу «Заре».

Первый звоночек о том, что в «Заре» что-то будет кардинально меняться прозвучал в конце минувшего сезона, когда Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера команды, а Сергей Рафаилов, комментируя это событие, сказал о некоем «эффекте усталости тренера и футболистов от тренера». Пожалуй, именно таким цитатам сегодня мы будем уделять большее внимание, так как они в попытках понять, каково же будущее у «Зари», значат куда больше, чем другие куда более раскрученные реплики Рафаилова, как, например, о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.

Уже тогда, после ухода Вернидуба, возник вопрос – если команда и клуб устали от тренера, так не происходит ли подобное и в контексте персоны генерального директора? Ответ на него, как показало время, пришел довольно скоро – сперва в прессе замелькали слухи о скором уходе Рафаилова с должности, а затем функционер и сам подтвердил уход из «Зари» 26 марта.

По неофициальной информации (а другой в случае с «Зарей» редко когда можно располагать, ведь на сайте луганского клуба до сих пор нет ни слова об уходе одного из руководителей), Рафаилов еще 12 марта написал заявление об уходе из клуба, направив его курьерской доставкой в Киев на имя собственника и президента «Зари» Евгения Геллера. Как и полагается по закону, после этого Рафаилов добросовестно отработал 14 дней, а затем с чистой совестью закрыл луганскую главу в собственной карьере…

Почему Рафаилов покинул «Зарю»? Наверное, здесь лучше дождаться того момента, когда сам Сергей Васильевич посчитает нужным об этом рассказать. Однако уже сейчас активно поговаривают о том, что между Рафаиловым и Геллером пробежала «черная кошка». Насколько объективна данная информация, судить сложно, не присутствуя непосредственно при общении между генеральным директором и президентом, однако сам факт того, что заявление об уходе из «Зари» Рафаилов направлял боссу почтой, соблюдая весь необходимый в таких случаях официоз, уже говорит в пользу версии о не лучших деловых контактах между этими двумя персонами.

Сам по себе Рафаилов – человек очень неоднозначный не только в истории «Зари», но и для всего украинского футбола в целом. Достаточно вспомнить, каким образом развивался луганский клуб в последние годы. Сперва в «Заре» делали ставку на арендованных игроков из академии «Шахтера», которая сыграла, что и поспособствовало выдвижению «черно-белых» в когорту лидеров УПЛ. Однако затем в отношениях дончан и луганчан наметился явный кризис, если не сказать даже «ледниковый период». Что послужило началом для подобного сейчас разбираться не будем, потому как правда у каждого все равно будет своя, но все прекрасно помнят слова Паулу Фонсеки в адрес «Зари», а также реплики Юрия Вернидуба и Сергея Рафаилова, который в какой-то степени даже переступил черту, позволив себе откровенно оскорбительные выпады в сторону португальца.

Чуть ранее не выдержали нервы у Юрия Вернидуба, который допустил, прямо говоря, некорректные для публичной плоскости сравнения в адрес телеканалов «Футбол» после чего был вынужден искать какие-то оправдания своим словам, не выглядя достаточно убедительным. По сути, все происходящее в то время было ничем иным, как настоящей информационной войной между «Зарей» и «Шахтером», однако именно она позволила луганчанам сделать следующий шаг в развитии, но уже не без помощи «Динамо», предоставившего нескольких игроков в аренду. Однако, как кажется, Рафаилов, невзирая на все его достижения перед «Зарей», чрезмерно увлекся «боевыми действиями»…



ФК Заря

Поговаривают, что президент «Зари» Евгений Геллер в последнее время имел претензии и к непосредственной деятельности Рафаилова на должности генерального директора. В частности, босса луганчан якобы не устраивала финансовая работа клуба, а именно – отсутствие громких и качественных с финансовой точки зрения исходящих трансферов, которые бы позволяли «Заре» наполнять бюджет и не залазить в карман главного инвестора. Кроме того, Рафаилов до последнего оставался острым на язык и не уходил от ярких для прессы и откровенно мешающих для установления хороших деловых контактов с другими футбольными субъектами комментариев. Дошло даже до того, что Рафаилову чем-то не угодил президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк, которого теперь уже бывший гендиректор «Зари» охарактеризовал, как «неадекватного человека».

Выживать в столь непростое время в атмосфере, когда вокруг тебя большинство откровенно враждебно настроенных лиц, очень непросто. По сути, у «Зари» в последние годы удавалось неплохо и плодотворно сотрудничать только с «Динамо», в стане которого луганчане научились, как когда-то в «Шахтере», находить ненужных футболистов, а затем делать их едва ли не ключевыми бриллиантами украинской Премьер-лиги (Леднев, Михайличенко, Тымчик, Русин). Однако в текущем сезоне и здесь все оказалось не столь однозначным – ныне «Заря» и «Динамо» являются прямыми конкурентами за вторую путевку от Украины в Лигу чемпионов. Что это значит с финансовой точки зрения, говорить, пожалуй, излишне, а на фоне с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, еще и возникла ситуация, при которой судьба второго места вполне может решаться не на футбольных полях, а в кабинетах, что может привести лишь к конфликтным ситуациям между луганчанами и киевлянами, после чего о прежней дружбе все быстро забудут…

Возможно, главный инвестор «Зари» для себя уже принял какие-то судьбоносные решения, которые и оказались не по душе Рафаилову. С учетом иерархии, последнему банально могли сказать либо смириться, либо уйти. О избранном Сергеем Васильевичем варианте все мы уже прекрасно знаем…

Уход Рафаилова однозначно приведет к изменениям в «Заре». Прежнего гендиректора много и часто обоснованно критиковали – в частности, за нежелание сделать современный и информативный клубный сайт вместо явного «привета из 90-х», или уверенность в том, что «футболистам главное – не болельщикам понравиться, а президенту». Возможно, назначение нового генерального директора в «Заре» приведет к тому, что в этих вопросах ситуация сдвинется с «мертвой точки», но далеко не факт, что в клубе не последуют и другие, еще более судьбоносные, перемены.

ФК Заря

В частности, уже грядущим летом «Зарю» может покинуть Виктор Скрипник, приглашение которого было идеей Рафаилова. Этот специалист отменно проявил себя на тренерском мостике луганчан, безболезненно заменив Юрия Вернидуба. Поэтому неудивительны слухи об интересе к персоне Скрипника со стороны многих других команд. Поговаривают, что в контракте тренера есть пункт об отступных в 500 тысяч евро или долларов. Вряд ли это станет серьезной преградой для заинтересованного в услугах Скрипника клуба. Сам коуч может выразить желание покинуть «Зарю», если увидит, что с переменой гендиректора клуб изменит и свою философию – в частности, кадрово-трансферную.

При Рафаилове «Заре» удавалось сотрудничать с «Шахтером» и «Динамо», арендуя у тех перспективных футболистов и выводя их впоследствии на качественно новый уровень. Кроме того, клуб научился продавать своих игроков, а на вырученные средства жить и даже позволять себе другие недорогие покупки. Если представить, что слухи о претензиях Геллера к финансовому аспекту деятельности Рафаилова правдивы, то новому генеральному директору потребуется немало времени, чтобы качественно перестроить работу в этом направлении. Если же в этот период будут отсутствовать призовые от УЕФА, или прямые инвестиции от собственника, то «Зарю» может ожидать серьезный спад. И будет ли новый гендиректор клуба биться за свои идеи так же отчаянно, как это делал Рафаилов, - еще большой вопрос…

«У меня должность такая, что я много конфликтую», - именно так характеризовал свою работу в «Заре» Сергей Рафаилов. Конфликты для него были нормой и естественными событиями на пути клуба наверх. Возможно, что именно они в какой-то степени и позволяли прежнему гендиректору клуба долгие годы демонстрировать успешное качество менеджмента. Очевидно, сейчас «Заря» может избрать путь бесконфликтности, однако позволит ли он луганчанам оставаться эффективным конкурентом для «Шахтера» и «Динамо», привыкших вести довольно агрессивную борьбу за «место под солнцем» в УПЛ?..

Алексей СЛИВЧЕНКО